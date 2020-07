Japan: Dinieren mit Schaufensterpuppen in Corona-Zeiten

Mi, 29.07.2020, 15.55 Uhr

Weil sein Restaurant in Corona-Zeiten so leer wirkt, hat ein Gastronom in Tokio Schaufensterpuppen im Speisesaal aufgestellt. Sie füllen den Raum und helfen zugleich, die Abstandsregeln einzuhalten.