Doris Schröder-Köpf vor Herz-OP: Neues Testament verfasst

In einem Interview spricht die SPD-Politikerin Doris Schröder-Köpf offen über ihre Vorbereitungen auf eine schwere Herz-Operation. Nach eigenen Worten hat sich die 57-Jährige auch auf den schlimmsten Fall vorbereitet. „Ich habe ein neues Testament verfasst“, sagte Schröder-Köpf der Zeitschrift „Bunte“. Außerdem habe sie einen Testamentsvollstrecker eingesetzt, der ihren drei Kindern zur Seite stehen könne.

Die Ex-Frau von Altkanzler Gerhard Schröder (76) werde bald in der Medizinischen Hochschule Hannover an den Herzklappen operiert, heißt es in dem Bericht. „Die Vorstellung, dass der Brustkorb geöffnet, das Herz stillgelegt und man an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wird, ist natürlich schon belastend“, sagte sie.

Doris Schröder-Köpf vor Herz-OP: Boris Pistorius wird Kinder untestützen

Während ihrer Zeit im Krankenhaus werden demnach ihr Lebensgefährte, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (60), und ihr Ex-Mann die Kinder unterstützen.

Doris Schröder-Köpf und Gerhard Schröder waren 21 Jahre verheiratet. Ihre Trennung hatten sie 2015 bekanntgegeben. Die Journalistin Schröder-Köpf war die vierte Ehefrau des früheren Bundeskanzlers. Zuvor war er mit Hiltrud „Hillu“ Schwetje (1984-1997), Anne Taschenmacher (1972-1984) und Eva Schubach (1968-1972) verheiratet. Seit Mai 2018 ist er mit der südkoreanischen Wirtschaftsexpertin Kim So-yeon verheiratet.

(dpa/ba)