YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020: Björn Lengwenus für „Dulsberg Late Night“ geehrt

Wie für so viele Schulleiter in Deutschland war der Corona-Lockdown für Björn Lengwenus (48) ein harter Einschnitt. Von jetzt auf gleich fiel für den Hamburger Pädagogen eine für ihn zentrale Facette des Schulalltags weg: persönlicher Kontakt und Austausch mit seinen 1600 Schülerinnen und Schülern. Björn Lengwenus sah das als Chance.

Er funktionierte kurzerhand die Aula der Grund- und Stadtteilschule „Alter Teichweg“ in ein Studio um und legte los. „Dulsberg Late Night“ war geboren, benannt nach dem Stadtteil der Schule. Jeden Abend um 22 Uhr ging die interaktive Show live via YouTube auf Sendung.

Schüler und Lehrer wurden per Telefon oder Videokonferenz zugeschaltet, schickten Videos, manchmal gab es auch Studiogäste – natürlich im nötigen Sicherheitsabstand. Der Schulalltag hatte durch Corona einiges verloren, dank Björn Lengwenus aber auch viel gewonnen. Dafür wurde der Schulleiter nun ausgezeichnet – mit dem „Special Award“ des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards 2020.

• Mehr Infos zur Preisverleihung: YouTube Goldene Kamera Digital Award live im Netz zu sehen

GOLDENE KAMERA Digital Award 2020: Linda Zervakis ehrt Björn Lengwenus

Der Preis, den YouTube und die Funke Mediengruppe, zu der auch unsere Redaktion gehört, seit 2017 verliehen, zeichnet Kreative aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern mit außerordentlicher Fantasie, herausragender Originalität und oft mit besonderem Mut die Menschen bewegen.

Linda Zervakis, die zusammen mit Daniele Rizzo den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020 am 8. September ab 19 Uhr moderiert, überraschte Björn Lengwenus in seiner Schule und überreichte die Trophäe.

„Er hat den Preis mehr als verdient. Als Mutter eines schulpflichtigen Kindes weiß ich Menschen wie ihn zu schätzen: Er motzt nicht, er macht. Er hat es geschafft, dass Schule in digitaler Version cool und interaktiv sein kann. Seine Schülerinnen und Schüler liegen ihm am Herzen, das fühlt man. Er lässt keinen allein. ‚Dulsberg Late Night‘ hat trotz Abstand ‚digital Stellung gehalten‘. Hut ab – und möge seine gute Laune viele Kolleginnen und Kollegen anstecken bei all den Herausforderungen“, sagte Zervakis.

Björn Lengwenus, der aktuell wieder ‚live‘ in der Schule unterrichtet, zeigte sich sichtlich gerührt von der Auszeichnung.

YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020: Andrea Bocelli wird geehrt

Als Special-Award-Preisträger befindet sich Björn Lengwenus in prominenter Gesellschaft: Denn der „Special Award International“ geht an Weltstar Andrea Bocelli, der mit seinem Konzert „Music For Hope“ am Ostersonntag bis zu 2,8 Millionen Zuschauer im Livestream erreichte und damit den bislang erfolgreichsten Klassik-Livestream auf YouTube anbot. Bis heute wurde das Video über 41 Millionen Mal aufgerufen.

• Weitere Informationen zum YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award 2020 finden Sie auf www.goldenekamera.de/digitalaward

• Verfolgen Sie die Verleihung des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards am 8. September live ab 19 Uhr auf YouTube