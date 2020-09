Mallorca: Polizei vertreibt mit Hubschrauber Urlauber vom Strand

Palma. Nicht alle Badegäste halten sich auf Mallorca an die Corona-Regeln. Daher musste jetzt die Polizei einschreiten – per Hubschrauber.

Am Wochenende ist auf Mallorca ein Hubschrauber im Tiefflug über die Strände geflogen. Einige Urlauber dürften sich gewundert haben. Was hatte es damit auf sich? Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme der Polizei zur Durchsetzung der Corona-Regeln. Renitente Badegäste sollen so zum Verlassen der Strände aufgefordert werden, denn ab eine 21 Uhr sind diese derzeit auf Mallorca geschlossen. Die Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet über die Hubschrauber-Aktion.

„Räumen sie die Strände“, forderte die Polizei über Lautsprecher die Menschen auf. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen.

Mallorca: Reisewarnung vom Auswärtigen Amt gilt weiterhin

Lesen Sie auch: „Wie nach Tschernobyl": Mallorca ist jetzt eine Geisterinsel

Die Regionalregierung der Balearen hatte Ende August wegen wieder stark steigender Infektionszahlen Einschränkungen des öffentlichen Lebens wie etwa die nächtliche Schließung von Stränden und Parks zwischen 21 und 7 Uhr angeordnet. Über weitere Maßnahmen wie etwa lokale Ausgangsbeschränkungen soll ab Montag entschieden werden.

Spanien in der Corona-Pandemie:

Rauchen bei Corona - Darum ist es in manchen Ländern verboten Rauchen bei Corona - Darum ist es in manchen Ländern verboten

Deutsche können zwar weiterhin auf die beliebte Ferieninsel reisen. Das Robert Koch-Institut hat jedoch ganz Spanien zum Risikogebiet erklärt und das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen Reisen dorthin. Lesen Sie auch: Jürgen Drews: So nutzt der Mallorca-Star die Corona-Auszeit

Den Bericht aus der Zeitung „Diario de Mallorca“ lesen Sie hier. (jb/dpa)

Coronavirus – Mehr zum Thema