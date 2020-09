Feuer in den USA: Baby und Zwölfjähriger sterben bei Waldbränden

Durch die Brände in Kalifornien sind inzwischen mehr als 8000 Quadratkilometer Wald vernichtet worden, das ist mehr als dreimal so viel wie die Fläche des Saarlandes. Zehntausende Menschen sind ohne Strom. Der US-Bundesstaat erlebt in diesem Jahr eine Rekordhitze.

Die Wald- und Buschbrände an der US-Westküste breiten sich unaufhaltsam aus und forderten bereits mehrere Menschenleben. Mindestens sechs weitere Menschen kamen nach Angaben der Behörden vom Mittwoch zuletzt durch die Feuer ums Leben, darunter auch zwei Kinder.

Seit Dienstag seien allein die Feuer in Nordkalifornien noch einmal regelrecht explodiert und hätten sich um rund 93.000 Hektar an Fläche vergrößert, berichtet die „New York Times“. Neben Kalifornien wüteten die Brände auch in den Bundesstaaten Oregon und Washington. Die betroffenen Gebiete reichten von Gegenden in Nord-Washington an der kanadischen Grenze bis zum äußersten Süden von Kalifornien an der Grenze zu Mexiko.

An ominous orange glow has filled the sky over the Bay Area in Northern California as relentless wildfires rip through Western states. Here’s the latest: https://t.co/olPrAUKS0B pic.twitter.com/ao52Rz1zGm — The New York Times (@nytimes) September 9, 2020

Waldbrände: Einjähriges Baby und zwölfjähriger Junge sterben

Im Verwaltungsbezirk Okanogan in Washington starb ein einjähriges Baby, als die Eltern mit ihm vor den Flammen flüchteten, wie die örtliche Polizei mitteilte. Die Eltern trugen schwere Brandverletzungen davon. Im Bezirk Marion in Oregon wurden nach Polizei-Angaben die Leichname von zwei Opfern der Feuerkatastrophe gefunden. Laut Lokalmedien handelte es sich um einen zwölfjährigen Jungen und seine Großmutter.

Auch im kalifornischen Bezirk Butte County knapp 300 Kilometer nördlich von San Francisco seien drei Leichen gefunden worden, teilte Sheriff Kory Honea am Mittwochabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz mit. Die Opfer seien noch nicht identifiziert worden. Zuvor waren bereits mindestens acht Menschen in Kalifornien durch die dort seit Wochen heftig wütenden Busch- und Waldbrände ums Leben gekommen.

Buschfeuer: Hitzewelle und trockene Winde begünstigen Ausbreitung

Die Brände in Butte County tobten in der Nähe der Ortschaft Paradise, die im November 2018 von dem sogenannten Camp Fire fast völlig zerstört worden war. 85 Menschen starben damals, Zehntausende wurden obdachlos.

Weiter südlich im Gebirge der Sierra Nevada griff das seit Freitag wütende Creek Fire weiter um sich. Auf einer Fläche von mehr als 675 Quadratkilometern zerstörte der Waldbrand bereits mehr als 60 Häuser und war am Mittwoch zu null Prozent unter Kontrolle, wie die Feuerwehr erklärte.

Die Feuerwehr bekämpft die Waldbrände an der US-Westküste aus der Luft. Ein Flugzeug wirft über dem Valley Fire feuerhemmende Stoffe ab. Foto: K.C. Alfred / dpa

Die erneute massive Ausbreitung der Brände wurde seit dem vergangenen Wochenende durch eine Hitzewelle und trockene Winde begünstigt. Hunderte weitere Häuser wurden seither vernichtet. In Oregon wurden mindestens fünf Städte durch die Flammen „erheblich zerstört“, wie Gouverneurin Kate Brown mitteilte.

Es könne zum „größten Verlust von menschlichem Leben und Eigentum“ durch Busch- und Waldbrände in der Geschichte von Oregon kommen, warnte Brown. Auch der Gouverneur von Washington, Jay Inslee, nannte das Ausmaß der Feuer „beispiellos und herzzerreißend“.

San Francisco: Sonne findet keinen Weg durch Rauchschwaden

San Francisco und andere kalifornische Regionen erwachten am Mittwoch in einem orangefarbenen Glühen. Die apokalyptischen Bilder aus San Francisco zeigen eine Stadt, deren Himmel in Flammen zu stehen scheint. Erzeugt wurde das Glühen vom Rauch der Brände, der sich mit Nebel vermischte und das Sonnenlicht blockierte – dies erzeugte eine surreal wirkende Szenerie.

Am Mittwoch fand nicht einmal die Sonne ihren Weg durch die dichten Rauchschwaden. Foto: TERRY SCHMITT via www.imago-images.de / imago images/UPI Photo

Anwohner aus San Francisco berichteten von zwangsweise nächtlich beleuchteten Straßen. „Apokalyptisch“ und als „Marshimmel“ beschrieben Anwohner in sozialen Medien das Phänomen. „Einige unserer Tiere waren irritiert, weil die Sonne nicht herauskam“, sagte Zoo-Sprecherin Nancy Chan dem „San Francisco Chronicle“. Einige Gehege mit Vögeln und Koalas seien künstlich beleuchtet worden.

Die Golden Gate Bridge in San Francisco ist in apokalyptisch wirkendes Licht getaucht. Foto: FREDERIC LARSON / dpa

Der Nationale Wetterdienst der USA zeigte auf Satellitenbilder, dass die Rauchwolke sogar aus dem Weltraum zu sehen ist.

Powerful offshore winds is sending dust and smoke far offshore, and contributing to Extremely Critical Fire conditions in western Oregon. https://t.co/WB382fcAF0 — National Weather Service (@NWS) September 9, 2020

Kaliforniens Gouverneur: „Hochsaison für Feuer steht noch bevor“

14.000 Feuerwehrleute kämpften am Mittwoch allein in Kalifornien gegen 28 größere Waldbrände an. In diesem Jahr wurde bereits eine Rekordfläche von mehr als 10.000 Quadratkilometern Land zerstört. Dabei stehe laut Gouverneur Gavin Newsoom die „Hochsaison“ für Feuer im Herbst noch bevor.

Mehr als 170.000 Haushalte waren in Kalifornien ohne Strom, da der Energieversorger PG&E wegen der extremen Waldbrandgefahr in weiten Teilen des Bundesstaates das Stromnetz stilllegte. Nach Angaben der Feuerwehr wurden bereits mehr als 3000 Gebäude in Kalifornien durch die Feuer zerstört.

Nach Mitteilung der Feuerwehr kamen in den vergangenen Wochen acht Menschen ums Leben, darunter zwei Einsatzkräfte. Mit den am Mittwoch bekannt gewordenen Todesfällen ist diese Zahl nun weiter angestiegen.

(jas/jkali/dpa/afp)