Medicane erreicht Griechenland - Meterhohe Wellen erwartet

Auf dem Mittelmeer sorgen sogenannte Medicanes immer wieder für schwere Stürme, die erhebliche Schäden anrichten können

Nun bedroht ein solcher Sturm Griechenland: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometer pro Stunde gerechnet

Während in Deutschland in diesen Tagen der Spätsommer mit Temperaturen um die 30 Grad dominiert, braut sich auf dem Mittelmeer ein Sturm zusammen: Der Medicane „Udine“ hat am Donnerstag die Westseite Griechenlands erreicht. Als Medicane bezeichnen Meteorologen einen hurrikanähnlichen Wirbelsturm, der sich im Mittelmeerraum bildet.

Der Medicane werde wahrscheinlich ganz Griechenland treffen, erklärte der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterdienst „WetterKontor“ dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Medicane habe dabei eine Struktur wie ein tropischer Wirbelsturm.

Medicane „Udine“: Schwere Regenfälle erwartet

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnte der Sturm Windspitzen von 150 bis 210 km/h erreichen. Wettermodelle des DWD sagen zudem enorme Regenmengen voraus. Bis Samstag könnten innerhalb 24 Stunden rund 200 bis 300 Liter pro Quadratmeter fallen.

„Gehen Sie nicht auf die Straßen. Sichern Sie alles, was herumfliegen kann. Gehen Sie auf die höheren Stockwerke, wenn es Fluten gibt“, sagte der Chef des Zivilschutzes, Nikos Chardalias, nach einer Krisensitzung in Athen im Staatsfernsehen (ERT). Segler wurden vom Wetteramt dazu aufgerufen, sobald wie möglich den nächsten Hafen aufzusuchen.

Die Schulen in acht Regionen, über die der Medicane hinwegfegen soll, sollten am Freitag geschlossen bleiben, ordnete der Zivildienst an. Mit einer Wetterbesserung rechneten die Meteorologen von Sonntagnacht an.

Die Regionen, die neben den Inseln im Ionischen Meer voraussichtlich am härtesten getroffen werden, sind die Halbinsel Peloponnes, Mittelgriechenland sowie teilweise auch die Insel Kreta. „Wir können aber nicht genau sagen, wie sich der Medicane bewegen wird“, sagte Meteorologe Lagouvardos im Staatsfernsehen. Schwere Regenfälle und stürmische Winde sollten auch Athen am Freitag treffen, hieß es.

Medicane und Hurrikan: Was ist der Unterschied?

Anders als ein Hurrikan oder Taifun ist ein Medicane meist ein Wetterphänomen, das nur über wenige Tage anhält. Eine Medicane-Saison gibt es nicht. Das liegt unter anderem an der Größe des Mittelmeers, das im Vergleich zum Atlantik viel zu klein ist.

Schon im Herbst 2018 hat sich ein Medicane im Mittelmeer zusammengebraut. Damals stürzten in Griechenland mehrere hundert Bäume um, viele Schulen im Land mussten geschlossen werden. Bei einem Medicane im November 2017 starben in Griechenland mindestens 15 Menschen.

Aktuell sorgt der Hurrikan „Sally“ für massive Überflutungen an der Golfküste der USA. (dpa/dmt)