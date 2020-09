Corona: Merkel für neue Maßnahmen gelobt - Zahl der Intensivpatienten steigt

In NRW starteten am Mittwochmorgen in mehreren Krankenhäusern Warnstreiks des Gesundheitspersonals

Das Land führt als neue Corona-Maßnahme zudem Bußgelder von 250 Euro für falsche Angaben auf Kontaktlisten ein

Der Walt Disney-Konzern streicht 28.000 Stellen in den USA. Auch Shell will bis zu 9000 Stellen streichen

Am Donnerstag wird die weltweite Reisewarnung durch ein individuelles Ampelsystem ersetzt: 121 Länder und 13 Regionen sind aktuell Risikogebiete

Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben neue Corona-Maßnahmen beschlossen – unter anderem Begrenzungen der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern

In Berlin wird die Maskenpflicht für Büro- und Verwaltungsgebäude eingeführt

Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Deutschland auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist laut RKI innerhalb einer Woche um ein Drittel gestiegen

In Deutschland gibt es mehr als 290.400 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9480 Todesfälle

Weltweit wurden mehr als 33,6 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als eine Million Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Am Donnerstag endet nach fast sechs Monaten die pauschale weltweite Reisewarnung der Bundesregierung. Doch richtige Urlaubsstimmung kommt nicht auf: Die Länder werden nun individuell mit einem Ampelsystem nach ihrem Infektionsgeschehen bewertet und gegebenenfalls als Risikogebiete eingestuft.

Am Mittwochmorgen führte das Robert Koch-Institut auf der Liste der Risikogebiete 121 Länder und 13 Regionen. 15 von 27 EU-Ländern teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar vollständig. Lesen Sie hier, welche Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Am Dienstag hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder zu Beratungen über neue Corona-Maßnahmen getroffen. Unter anderem wurden neue Bußgelder bei Falschangaben in Restaurants und eine Obergrenze bei privaten Feiern in öffentlichen Räumen beschlossen. Auch ein Alkoholverbot können Länder oder Kommunen bei steigenden Infektionszahlen erlassen.

Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwoch 1798 Neuinfektionen in Deutschland binnen 24 Stunden. Am Dienstag hatte es 2089 gegeben. Am Montag (1192) und am Sonntag (1411) war die Zahl erwartungsgemäß kleiner gewesen, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.

Am Samstag war mit 2507 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Mittwoch 30. September: Weltweite Reisewarnung endet am Donnerstag

10.12 Uhr: Einen Tag nach der Entscheidung von Bund und Ländern zu neuen Corona-Maßnahmen am Dienstag greift NRW hart durch: Wer auf Kontaktlisten in Restaurants oder Gaststätten falsche Angaben hinterlässt, riskiert künftig ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Die aktualisierte Corona-Schutzverordnung des Landes tritt am Donnerstag in Kraft.

10.07 Uhr: Der Bundestag hat die Generaldebatte über den Bundeshaushalt begonnen. Der Etatentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für 2021 sieht 96,2 Milliarden Euro an neuen Schulden vor. Für das laufende Jahr hatte sich der Finanzminister mit zwei Nachtragshaushalten bereits die Möglichkeit gesichert, 218,5 Milliarden Euro an frischen Krediten aufzunehmen.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel bezeichnete den Entwurf als „Dokument der unverantwortlichen Sorglosigkeit“ und sprach mit Blick auf die Corona-Unterstützungen der Regierung von einem „Corona-Sozialismus“.

9.52 Uhr: Angesichts der hohen Infektionszahlen und den niedrigeren Temperaturen hat das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Formel AHA (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) um den Buchstaben L erweitert – für Lüften. Einen Erklärclip für AHA + L postete das Ministerium auf Twitter.

Wenn wir uns viel in Räumen aufhalten, steigt das Risiko, uns durch Aerosole mit dem #Coronavirus zu infizieren. Schützen können wir uns mit AHA + L. Das heißt: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften. pic.twitter.com/tdhLmixgZA — BMG (@BMG_Bund) September 29, 2020

Corona-Krise und sinkende Ölpreise: Shell will bis zu 9000 Stellen abbauen

9.47 Uhr: Wegen der Folgen der Corona-Krise und des Ölpreisverfalls will der british-niederländische Ölkonzern Shell bis 2022 7000 bis 9000 Stellen abbauen. Das teilte Shell am Mittwoch mit. Darin seien bereits die rund 1500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen enthalten, die eine Abfindung in einem seit einiger Zeit laufenden Stellenabbau angenommen haben. Mit den gestrichenen Stellen will der Konzern die jährlichen Kosten um 2 bis 2,5 Milliarden Dollar (etwa 1,7 bis 2,1 Milliarden Euro) senken.

8.42 Uhr: Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihr Krisenmanagement in der Corona-Krise gelobt. „In Krisen hat sie schön öfters gut agiert“, so Hofreiter am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Gleichzeitig kritisierte er ihre Politik bei langlaufenden Themen, etwa der Digitalisierung. Dort seien Merkels „konservativen Methoden der kleinen Schritte eher ungeeignet“.

Auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, sprach Lob für die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern aus. Er beschrieb die gezielten, regionalen Anti-Corona-Maßnahmen im Bayerischen Rundfunk als „Schritt in die richtige Richtung“. Der Deutsche Landkreistag hatte sich unserer Redaktion gegenüber ebenfalls positiv über die Corona-Strategie des Bunds geäußert.

Trotz Corona: Warnstreiks an NRW-Krankenhäusern angelaufen

8.33 Uhr: In mehreren kommunalen Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen haben Beschäftigte am Mittwochmorgen ihre Arbeit niedergelegt, nachdem die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen hatte. Einen Regelbetrieb werde es in den rund 20 beteiligen Kliniken bis zum späten Abend nicht geben, so eine Sprecherin der Gewerkschaft. Notdienste seien allerdings sichergestellt und die Aktion an die Bedingungen der Corona-Pandemie angepasst, betonte die Sprecherin.

Verdi fordert für 2,3 Millionen Beschäftigte bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent - mindestens 150 Euro - und eine Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro. Zudem solle es eine Pflegezulage von 300 Euro geben, eine bessere Bezahlung im Öffentlichen Gesundheitsdienst und eine Begrenzung der Arbeitszeit im Rettungsdienst auf 45 Wochenstunden. In Berlin soll parallel dazu unter dem Motto „Klatschen war gestern, heute ist Zahltag“ demonstriert werden.

„The Big Bang Theory“-Star Jim Parsons hatte Corona

8.28 Uhr: „The Big Bang Theory“-Star Jim Parsons und sein Ehemann Todd Spiewack hatten nach eigenen Angaben im März Covid-19. „Wir wussten nicht, was es war. Wir dachten, wir hätten Erkältungen. Und (...) schließlich verloren wir unseren Geruchs- und Geschmackssinn“, sagte der 47-jährige Schauspieler, der die Rolle des Sheldon Cooper in der Serie spielte, während der „Tonight Show“ mit Jimmy Fallon.

7.11 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wünscht sich, dass Lehrerinnen und Lehrer „aufgrund ihrer Vielzahl an Kontakten in der Schule“ als Erste gegen das Coronavirus geimpft werden, wenn es einen entsprechenden Impfstoff gibt. Das sagte Karliczek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine Impfung des Lehrpersonals würde helfen, den für die Gesellschaft wichtigen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.

Karliczek verwies darauf, dass das RKI, der Ethikrat und die Ständige Impfkommission gerade Empfehlungen entwickelten. Allerdings betonte sie: „Die Impfung ist und bleibt freiwillig.“

Disney-Konzern entlässt 28.000 US-Mitarbeiter

6.29 Uhr: Die Corona-Krise hat den Disney-Konzern hart getroffen: Das US-Unterhaltungsunternehmen kündigt 28.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Weil das Geschäft mit Vergnügungsparks, Ferienresorts, Fanartikeln und Kreuzfahrten noch immer stark unter der Pandemie leide, müsse der Konzern harten Einschnitt vornehmen, teilte Disney am Dienstag nach US-Börsenschluss im kalifornischen Burbank mit.

Bereits seit April seien viele der Angestellten beurlaubt. Bei 67 Prozent der von den Entlassungen betroffenen Personen handelt es sich um Teilzeit-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Bereits im August hatte der Konzern besorgniserregende Zahlen mitgeteilt: In den drei Monaten bis Ende Juni sei ein Verlust von 4,7 Milliarden Dollar (4,0 Mrd Euro) angefallen. Lesen Sie auch: Wegen Corona-Krise: Disney entlässt 28.000 Mitarbeiter

TV-Duell: Biden macht Trump für Corona-Tote verantwortlich

6.22 Uhr: In ihrer ersten Fernsehdebatte zur US-Präsidentschaftswahl am Dienstagabend (Ortszeit) lieferten sich Joe Biden und Donald Trump harte Wortgefechte – auch über Corona. Biden machte Trump für die hohe Zahl der Corona-Toten in dem Land – mehr als 205.000 – verantwortlich. Der Präsident sei angesichts der Krise in „Panik“ verfallen. „Sie sind der schlimmste Präsident, den Amerika jemals hatte.“

Lesen Sie dazu auch: TV-Duell Trump gegen Biden: Es war eine Schlammschlacht. Alle weiteren Nachrichten zum TV-Duell lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Im TV-Duell zur Präsidentschaftswahl warf Joe Biden Donald Trump vor, die Corona-Krise nicht im Griff zu haben. Foto: Mario Tama / AFP

6.01 Uhr: Nach fast einem halben Jahr endet am Donnerstag die weltweite Reisewarnung wegen der Corona-Pandemie. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte diese am 17. März für rund 200 Länder ausgesprochen und für die meisten europäischen Länder bereits am 15. Juni wieder aufgehoben. Nun werden auch die restlichen Länder individuell bewertet.

Ab Donnerstag gilt ein dreistufiges Ampel-System, die Reisewarnung richtet sich dann nach den jeweiligen Infektionszahlen. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gilt ein Land als Risikogebiet. Am Mittwochmorgen standen auf der vom Robert Koch-Institut geführten Liste der Risikogebiete 121 Länder ganz und weitere 13 Länder mit einzelnen Regionen.

Landkreistag: Neue Corona-Beschränkungen „richtiger Schritt“

1.01 Uhr: Der Deutsche Landkreistag hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Infektionen begrüßt. „Noch können wir eine zweite Welle verhindern. Die verabredeten Feier-Obergrenzen sind daher ein richtiger Schritt als eine von wenigen bundesweiten Leitplanken“, sagte Präsident Reinhard Sager unserer Redaktion.

Sager rief dazu auf, an einer dezentralen Eindämmungsstrategie festzuhalten, die sich nach dem örtlichen Infektionsgeschehen richte. „So darf beispielsweise nicht schematisch entschieden werden, wenn es in einzelnen Einrichtungen wie Schulen oder Krankenhäusern zu Ausbrüchen kommt“, so der Landrat des Kreises Ostholstein. „Hier werden die Landkreise auch weiterhin die nötigen Maßnahmen ergreifen, um derartige Infektionsherde im Griff zu behalten.“

Dienstag 29. September: Drosten verdeutlicht Risiko durch Covid-19 zu sterben

22.24 Uhr: In seiner neuesten Podcast-Folge des „Coronavirus-Update“ hat Christian Drosten das Risiko an Covid-19 zu sterben verdeutlicht. Gerade bei Menschen über 85 Jahren sei das Risiko vergleichbar mit bestimmten Ebola-Ausbrüchen in Afrika oder den Pocken im Mittelalter.

Senat beschließt Maskenpflicht für Berliner Büros

20.27 Uhr: Der Senat in Berlin hat für Büro- und Verwaltungsgebäude eine allgemeine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung solle jedoch nicht am Schreibtisch gelten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen. Die Infektionszahlen waren in Berlin in den vergangen Tagen wieder stärker angestiegen. Bei der 7-Tage-Inzidenz liegt Berlin mit einem Wert von aktuell 28,9 an der Spitze der Bundesländer. Allerdings ist der Vergleich einer dicht besiedelten Metropole mit Flächenländern nur bedingt möglich.

Der Berliner Senat hat eine Maskenpflicht für Büros und Verwaltungsgebäude beschlossen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Erstmals mehr als 7000 Neuinfektionen in Großbritannien

19.02 Uhr: Zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind am Dienstag in Großbritannien mehr als 7000 neue Corona-Fälle gezählt worden. Insgesamt gab es 7142 Neuinfektionen, wie die zuständige Regierungsbehörde mitteilte. Zudem verdoppelte sich die Zahl der neuen Todesfälle innerhalb einer Woche: Lag die Zahl der Todesfälle mit einer Corona-Infektion in der vergangenen Woche noch bei 37 Fällen an einem Tag, waren es am Dienstag 71 Todesfälle.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern stieg merklich an. Angesichts der stark steigenden Zahlen gelten in großen Teilen des Landes wieder schärfere Schutzmaßnahmen: So dürfen sich im Nordosten Englands, aber auch in Nordirland und Schottland bis auf wenige Ausnahmen keine Angehörige verschiedener Haushalte mehr treffen. In England müssen Pubs und Restaurants um 22 Uhr schließen. Premier Boris Johnson wollte am Mittwoch mit führenden Gesundheitsberatern vor die Presse treten.

18.44 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert vom Robert Koch-Institut künftig eine rechtzeitige Vorwarnung vor der Ausweisung neuer internationaler Corona-Risikogebiete. Derzeit würden neue Gebiete quasi über Nacht benannt, sagte Söder am Dienstag nach einer Schaltkonferenz der Länder-Regierungschefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Da wäre aber eine Vorwarnung extrem wichtig, sagte der CSU-Chef, er sprach von einem Zeitraum von etwa zwei Tagen.

Söder wandte sich strikt gegen neue Grenzschließungen: „Zu den Prioritäten sollte auch gehören, dass die Grenzen offen bleiben.“ Der Bayer kündigte zudem ein Treffen mit Österreichs Kanzler Sebastian Kurz an, um alle aktuellen bilateralen Corona-Fragen zu besprechen. Unter anderem das direkt an Bayern grenzende österreichische Bundesland Tirol war vom RKI vor wenigen Tagen zum Corona-Risikogebiet erklärt worden.

Bund und Länger beschließen neue Corona-Maßnahmen

17.15 Uhr: Die Bundesregierung und die Länder haben sich auf eine Verschärfung der Corona-Regeln geeinigt. Künftig müssen Personen, die falsche Angaben im Restaurant machen, mit einem Bußgeld rechnen. Auch eine neue Obergrenze bei privaten Feiern in öffentlichen Räumen gibt es. Lesen Sie hier, was im Einzelnen beschlossen wurde: Corona-Gipfel: 50 Euro Bußgeld bei Falschangaben in Restaurants

Corona-Gipfel- Merkels Pressekonferenz im Livestream

17.07 Uhr: Erneut hat das Coronavirus in einer privat geführten Altenpflegeeinrichtung Bewohner und Pflegende infiziert. In dem „Haus an den Moorlanden“ in Neu Wulmstorf ist bisher bei 36 Bewohnern und zehn Pflegenden Covid-19 festgestellt worden, wie ein Sprecher des Landkreises Harburg bestätigte. Alle Bewohner und Pflegekräfte seien getestet worden. Lediglich „eine handvoll“ Ergebnisse stünden noch aus.

Das Haus mit seinen 124 Einzelzimmern stehe unter strikter Quarantäne, sagte der Sprecher. Das Gesundheitsamt habe strenge Hygienemaßnahmen angeordnet. Die Senioren dürften ihre Zimmer derzeit nicht verlassen, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. Besuchern bleibe der Zutritt bis auf weiteres verwehrt. Der Sprecher betonte, dass die Versorgung der Bewohner sichergestellt sei.

16.06 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Deutschland auf Intensivstationen behandelt werden müssen, ist innerhalb einer Woche um ein Drittel gestiegen. Dies geht aus Berichten des Robert Koch-Institut (RKI) und der Deutschen Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor. Nachdem die Zahl am 21. September noch bei 267 lag, stieg sie bis zum 28. September auf 353. Im Vergleich zu Sonntag gab es am Montag 28 Intensivpatienten mehr. 12 weitere mussten invasiv beatmetet werden.

Rekord bei Corona-Neuinfektionen in den Niederlanden

15.08 Uhr: In den Niederlanden haben sich in den vergangenen 24 Stunden 3011 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das Gesundheitsministerium erklärte, die Zahlen stiegen derzeit in allen Regionen und über alle Altersgruppen hinweg.

Angesichts steigender Fallzahlen haben die Niederlande strengere Maßnahmen eingeführt. Für zunächst drei Wochen müssen Gaststätten und Bars um 22 Uhr schließen und bei Sportveranstaltungen sind keine Zuschauer erlaubt. Ministerpräsident Mark Rutte rief zudem dazu auf, möglichst wenig zu reisen und bevorzugt von zu Hause aus zu arbeiten.

14.33 Uhr: Die EU-Kommission will in den kommenden Tagen einen weiteren Vertrag mit dem Unternehmen Gilead abschließen, um sicherzustellen, dass die EU-Staaten ab Oktober die Arznei Remdesivir nachbestellen können. Remdesivir war am 3. Juli als erstes Mittel zur Behandlung von Covid-19 zugelassen worden, und zwar für Patienten ab 12 Jahren, die an einer Lungenentzündung erkranken und zusätzlich Sauerstoff benötigen.

Das Mittel kann eine Covid-19-Erkrankung zwar nicht bekämpfen, aber mildern. Das Medikament wurde eigentlich zur Behandlung von Ebola entwickelt.

Nach Corona-Infektion: Boris Johnson fitter durch Gewichtsverlust

13.24 Uhr: Anfang April lag der britische Premierminister Boris Johnson mehrere Tage lang auf der Intensivstation, weil der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Während seiner Erkrankung nahm er ab, wie Johnson auf einer Pressekonferenz sagte. Dadurch fühle er sich nun wesentlich fitter, so Johnson weiter. Immerhin habe er vorher 112 Kilogramm gewogen, zu viel für seine Größe von 1,78 Meter. Was er mittlerweile auf die Waage bringt, wollte Johnson nicht verraten.

Boris Johnson Premierminister von Großbritannien, nimmt während einer Sportstunde an der Ruislip High School in seinem Wahlkreis Uxbridge an einem Cricket-Spiel teil. Foto: Stefan Rouseau / dpa

12.48 Uhr: Die Landesregierung will Stehtische auf den Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen erlauben. „Wir werden bei den Weihnachtsmärkten Stehtische statt wie bislang ausschließlich Sitzplätze gestatten“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der „Rheinischen Post“.

Es gehe um Weihnachtsmärkte unter Corona-Bedingungen, „weil wir am Ende nicht wollen, dass nach der Pandemie unsere Innenstädte leer stehen und alle nur noch beim Onlinehändler kaufen“, unterstrich er. Man werde die Stände auseinanderziehen müssen. Zudem müssten die Betreiber von Glühweinständen auf Abstände und Nachverfolgung achten.

Corona-Verdacht auf „Mein Schiff 6“ – Tests negativ

11.33 Uhr: Zwölf Besatzungsmitglieder des TUI-Schiffes „Mein Schiff 6“ sind nach anfänglichem Corona-Verdacht negativ getestet worden. Ein weiterer Test durch die griechischen Behörden steht nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP noch aus. An Bord des Schiffes, das mittlerweile im Hafen des griechischen Pinäus liegt, befinden sich mehr als 920 Urlauber und etwa 660 Crew-Mitglieder.

Zunächst mussten alle auf den Schiff bleiben. Laut griechischem Staatsfernsehen sollten ursprünglich alle an Bord auf das Virus getestet werden.

10.21 Uhr: Angela Merkel berät an diesem Dienstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Corona-Maßnahmen. Wann tritt Angela Merkel vor die Presse?

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berät mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Corona-Maßnahmen. Foto: Michael Kappeler / dpa

Virologe Streeck beklagt zu viel Angst in Deutschland

10.18 Uhr: Deutschland hat es aus Sicht des Virologen Hendrik Streeck im Sommer verpasst, pragmatische Lösungen für Zeiten mit steigenden Corona-Infektionszahlen zu finden. „Ich glaube, im Gesundheitssystem sind wir sehr gut vorbereitet“, sagte Streeck mit Blick auf den Herbst und Winter. „Mental sind wir dagegen in Deutschland weniger gut vorbereitet, so empfinde ich es zumindest.“

„Mein Schiff 6“ mit infizierten Crew-Mitgliedern in Piräus

7.38 Uhr: Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ mit mehreren Corona-Infizierten an Bord hat am frühen Dienstagmorgen in der griechischen Hafenstadt Piräus angelegt. Sofort gingen Experten der Gesundheitsbehörde (Eody) an Bord, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Alle Reisenden und Crewmitglieder sollen einen Coronavirus-Test machen.

Die ersten Schnelltests seien negativ gewesen, berichtete das Staatsfernsehen. Die 922 Urlauber und die 666 Besatzungsmitglieder müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben. Lesen Sie hier mehr über den Fall: Infizierte Crew-Mitglieder: „Mein Schiff 6“ nun in Piräus

Mehr als eine Million Corona-Tote weltweit

6.03 Uhr: Nach unseren Recherchen hat die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, nun die Marke von einer Million überschritten. Unser Interaktiv-Team wertet seit Beginn der Pandemie offizielle Zahlen von Behörden aus – bis Dienstagmorgen wurden laut unseren Daten weltweit 1.001.003 Todesfälle gemeldet. Alle Daten finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

Auch laut Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurde die Marke von einer Million Todesfälle überschritten.

Trump will Kapazitäten für Corona-Tests hochfahren

0.03 Uhr: Der US-Präsident bleibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Zick-Zack-Kurs. Rund fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA baut die Regierung von Donald Trump die Testkapazität in der anhaltenden Corona-Pandemie deutlich aus. In den vergangenen Monaten hatte Trump mehrfach darüber sinniert, die Testkapazität zu verringern, weil die USA nur deswegen so viele Corona-Fälle registrierten, weil in dem Land so viel getestet würde. • Mehr zum US-Wahlkampf: Trump gegen Biden – alle Infos in unserem US-Newsblog

Trump sagte am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus, in den kommenden Wochen werde seine Regierung 150 Millionen Coronavirus-Schnelltests verteilen, die binnen 15 Minuten ein Ergebnis lieferten. In der vergangenen Woche hätten die USA den hundertmillionsten Coronavirus-Test seit Beginn der Pandemie ausgeführt – „viel mehr als jedes andere Land“, sagte der Präsident.

Trump sagte, 50 Millionen der 150 Millionen neuen Schnelltests sollten bedrohten Bevölkerungsgruppen etwa in Alten- oder Pflegeheimen direkt zugute kommen. 100 Millionen Tests würden den Bundesstaaten zur Verfügung gestellt. Damit sollten Bemühungen unterstützt werden, die Wirtschaft und Schulen in den Bundesstaaten schnellstmöglich wieder zu öffnen und auch offen zu halten.

Montag 28. September: Jeder Dritte blickt besorgt auf „Corona-Winter“

Angesichts steigender Corona-Zahlen will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Er galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen

will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Er galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell hält die weltweiten Todeszahlen im Kampf gegen das Coronavirus für moderat. Eine Million Tote seien „im Vergleich zu vielen anderen Krankheiten, die den Tod verursachen, eine ziemlich kleine Zahl”, sagte er

Angesichts der hohen Corona-Neuinfektionszahlen unter anderem in Teilen Österreichs erwägt Bayern, die Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe geöffnet zu lassen

Ministerpräsident Mark Rutte hat für die Niederlanden strengere Corona-Regeln angekündigt. Bars und Restaurants sollen künftig um 22 Uhr schließen. Zudem sei für drei Wochen kein Publikum bei Sportveranstaltungen erlaubt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verteilung von 120 Millionen Corona-Schnelltestkits in armen Ländern angekündigt

Der Bund will sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise eine Rekordsumme an den Finanzmärkten leihen. Allein in den Monaten Oktober bis Dezember sollen Bundeswertpapiere in einem Volumen von 50,5 Milliarden Euro platziert werden. Für das gesamte Jahr wird ein Volumen von 407 Milliarden Euro angepeilt

Die Bundesregierung strebt eine enge Abstimmung in der EU zum Thema Tourismus an. Es soll eine stärkere europäische Lösung etwa bei Reisewarnungen sowie Corona-Schnelltests besprochen werden

Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im nordrhein-westfälischen Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 950 Menschen in Quarantäne – unter ihnen allein 1100 Schüler und Lehrer. Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen kämpft ebenfalls weiter mit der Corona-Welle nach einer Großhochzeit Anfang September. In den vergangenen sieben Tagen (Dienstag bis einschließlich Montag) verzeichneten die Behörden insgesamt 170 Neuinfektionen.

Die Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der kalten Jahreszeit. Lesen Sie hier: Corona-Winter: Nur jeder dritte Deutsche ist zuversichtlich

Corona-Winter: Nur jeder dritte Deutsche ist zuversichtlich Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden

Laut einer Befragung der Universität Hamburg beachten nur noch 45 Prozent der Menschen in Deutschland die Abstandsregeln. 39 Prozent halten sich an die empfohlene Handhygiene

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich

(CDU) hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich Trotz Reisewarnung der Bundesregierung will Europas größter Tourismuskonzern TUI ab dem 3. Oktober wieder Reisen nach Spanien anbieten. Die Kunden sollen für Pauschalreisen auf die kanarischen Inseln selbst entscheiden können, ob sie ihren Urlaub antreten

In der Corona-Krise müssen die gesetzlichen Krankenkassen bei der Finanzplanung zunehmend mit verspätet bezahlten Beiträgen ihrer Versicherten zurechtkommen

Sonntag, 27. September: Griechenland: Erster Flüchtling in Auffang-Lager an Corona gestorben

Griechenland ist nach Angaben der Regierung ein erster Bewohner eines Flüchtlingslagers an einer Corona-Infektion gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag. In den griechischen Flüchtlingslagern hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. Allein in einem umstrittenen Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet.

an einer gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag. In den griechischen Flüchtlingslagern hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. Allein in einem umstrittenen Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet. Zwei Tage vor der Bund-Länder Konferenz mit Angela Merkel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine bundesweite Corona-Ampel vorgeschlagen. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der „Süddeutschen Zeitung“.

hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine bundesweite vorgeschlagen. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der „Süddeutschen Zeitung“. Flixbus -Chef André Schwämmlein hat die Staatshilfen in Milliardenhöhe für die Deutsche Bahn kritisiert. „Die Deutsche Bahn will unter dem Deckmantel von Corona den Wettbewerb zerstören“, sagte Schwämmlein gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).

-Chef André Schwämmlein hat die Staatshilfen in Milliardenhöhe für die kritisiert. „Die Deutsche Bahn will unter dem Deckmantel von den Wettbewerb zerstören“, sagte Schwämmlein gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Medizinerinnen und Mediziner fordern angesichts der angespannten Corona-Lage in Frankreich „drastische Maßnahmen“. Ohne diese Maßnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hieß es in einem offenen Brief von sieben Medizinern , der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht wurde. „Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.“

in Frankreich „drastische Maßnahmen“. Ohne diese Maßnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hieß es in einem offenen Brief von sieben , der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht wurde. „Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.“ Die Grünen haben mit scharfen Worten die auslaufenden Corona-Hilfen für Studenten kritisiert. Bis Ende des Monats können in finanzielle Notlage geratene Studenten noch Hilfen vom Staat beantragen. Dann ist Schluss. Der Hochschulexperte der Grünen Kai Gehring bezeichnete dies als „unverantwortlich und unsozial“.

In Spanien steigen die Corona-Fallzahlen seit Wochen Besorgnis erregend an, vor allem in Madrid gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Mittlerweile wird eine Abriegelung der ganzen Hauptstadt genauso diskutiert wie eine vorübergehende Zwangsverwaltung Madrids durch die Zentralregierung. Lesen Sie hier den aktuellsten Bericht unseres Korrespondenten: Madrid tief in der Corona-Krise: Hotels werden zu Krankenhäusern

Madrid tief in der Corona-Krise: Hotels werden zu Krankenhäusern Trotz steigender Zahl der Corona-Neuinfektionen sieht der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Lage in Deutschland momentan gelassen. „Zurzeit scheint noch alles unter Kontrolle“, sagte Wieler der „Welt am Sonntag“. Allerdings könne sich die Situation jederzeit ändern, und die Fallzahl könne exponentiell steigen, betonte er unter Verweis auf die Entwicklungen in Israel, Spanien und Frankreich.

Samstag, 26. September: Mehr als 14.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren.

haben sich binnen 24 Stunden mehr als Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige Pandemien aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in einer Videobotschaft.

hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der in einer Videobotschaft. CSU-Chef Markus Söder hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen Online-Parteitag der CSU .

hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen . Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal um fast fünf Prozent gesunken. Das macht sich in vielen Haushalten finanziell bemerkbar, auch wenn die Mehrheit der Deutschland bislang gut durch die Krise kommt. Lesen Sie hier : Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld

: Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld Die deutschen Landkreise fordern vor der nächsten Beratungsrunde von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie die Festlegung einer bundesweiten Obergrenze für Privatfeiern von weniger als 50 Teilnehmern.

Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich derzeit rund 50.000 Schüler in Quarantäne. Dies habe eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien der Länder ergeben, berichtet „Bild“.

Intensivmediziner rechnen damit, dass die Zahl der Corona-Toten in Deutschland weiter steigt. „Die Totenzahlen werden in den kommenden Wochen weiter steigen“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, unserer Redaktion.

Heizpilze sind Energiefresser, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. Doch in der Pandemie sei der Einsatz in der Gastronomie ‚vertretbar‘. Das Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

Freitag, 25. September: Immer mehr Corona-Risikogebiete

In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit.

sind inzwischen mehr als bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ohne gemeinschaftliches internationales Handeln weiter dramatisch steigen könnte. Eine Ziffer von zwei Millionen Corona-Toten oder gar mehr sei „sehr wahrscheinlich“, wenn die Weltgemeinschaft einer Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 nicht entschlossen entgegentrete, sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Nun sind 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete , Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete.

, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete. Für Reisende aus Deutschland gelten in Finnland wieder Einreisebeschränkungen. Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert.

Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert. Bundesaußenminister Heiko Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Corona-Quarantäne. Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag bekannt. Der SPD-Politiker hatte sich am Mittwoch wegen der Infektion eines seiner Leibwächter selbst zu Hause isoliert. Ein erster Test war am Mittwoch aber negativ ausgefallen.

Japanische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der als Frühwarnsystem für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion dienen könnte. Niedrige Werte des Serums CCL17 hätten in vergangenen Fällen darauf hingedeutet, dass ein schwerer Krankheitsverlauf bevorstehe, erklärten die Wissenschaftler vom Nationalen Zentrum für Globale Gesundheit und Medizin.

Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen hat die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid empfohlen. Dies teilte Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Bislang haben die Behörden lediglich verschärfte Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen für Teile der Hauptstadt verhängt.

Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender mit. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Deutschland und Europa blicken einem Corona-Herbst mit wachsenden Ansteckungszahlen entgegen. Beinahe täglich werden weitere Länder innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt. Als Reiseziele für die nahenden Herbstferien kommen sie damit nicht mehr infrage. Wie schon im Sommer sieht es erneut so aus, als mache die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte: Die Corona-Zahlen steigen drastisch – gibt es dieses Jahr keinen Herbsturlaub?

Wir starten unseren neuen Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

