Nizza: Unwetter führen zu Überschwemmungen - Menschen vermisst

In Südfrankreich haben schwere Unwetter Überschwemmungen ausgelöst. In der Region um Nizza werden noch mehrere Menschen vermisst.

Nach schweren Unwettern in Südfrankreich werden mehrere Menschen vermisst

Sintflutartige Regenfälle haben Überschwemmungen verursacht

Einige Dörfer in der Umgebung von Nizza sind von der Außenwelt abgeschnitten

Nizza. Nach schweren Unwettern und Überschwemmungen in der Region der südfranzösischen Metropole Nizza werden mehrere Menschen vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen gebe es acht Vermisste und drei mutmaßlich Vermisste, teilte die Feuerwehr am Samstag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Unter den Vermissten seien Angehörige der Feuerwehr, die im Einsatz waren, wie der Nachrichtensender Franceinfo am Samstag unter Berufung auf die Behörden berichtete. Ihr Fahrzeug war von den Fluten mitgerissen worden. Ein zunächst vermisster Polizist wurde wohlbehalten aufgefunden.

In einem Dorf rund 50 Kilometer nördlich von Nizza wurden zudem zwei Bewohner vermisst, die sich vor dem steigenden Hochwasser auf das Dach ihres Hauses geflüchtet hatten – das Haus stürzte nach Behördenangaben ein und die zwei Menschen verschwanden in den Fluten. Mehrere Dörfer im Hinterland der Côte d’Azur waren von der Außenwelt abgeschnitten.

Unwetter in Nizza: Menschen vermisst

Premierminister Jean Castex kündigte einen Besuch des Katastrophengebiets im Département Alpes-Maritimes an, sobald es die Umstände erlaubten.

Je me rendrai auprès de nos forces de sécurité et secours dans les Alpes-Maritimes avec le ministre de l’Intérieur, dès que les conditions opérationnelles le permettront.

L’État est aux côtés des sinistrés et de tous ceux qui leur portent secours avec courage et dévouement. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 3, 2020

Die Wetterlage beruhige sich zwar, aber es gebe erhebliche Schäden, teilte der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, via Twitter mit. Innenminister Darmanin sagte nach einer Krisensitzung in Paris die Entsendung zusätzlicher Hubschrauber und Feuerwehrleute in die Region zu.

Starkregen in Südfrankreich – Tausende Haushalte ohne Strom

Starkregen hatte insbesondere im bergigen Hinterland von Nizza zu Überschwemmungen und chaotischen Verkehrsbedingungen geführt. Der Flughafen Nizza rief in der Nacht Passagiere via Twitter auf, wegen der Wetterbedingungen nicht zum Airport zu kommen. Rund 13.500 Haushalte in der Region waren von der Stromversorgung abgeschnitten.

Unwetter in Südfrankreich führen immer wieder zu verheerenden Überschwemmungen. Foto: VALERY HACHE / dpa

Zahlreiche Menschen wurden vor den Wassermassen in Sicherheit gebracht. Im betroffenen Département Alpes-Maritimes waren rund 850 Feuerwehrleute im Einsatz. Während der Sommermonate sind Nizza und die Côte d’Azur eine beliebte Region für Urlauber, auch aus Deutschland. Im Süden Frankreichs gibt es immer wieder verheerende Überschwemmungen. Bei schweren Unwettern im Herbst vergangenen Jahres kamen an der Côte d’Azur 14 Menschen ums Leben.

Unwetter auch in Italien – Feuerwehrmann stirbt im Einsatz

Heftige Regenfälle und Überschwemmungen gab es in der Nacht zum Samstag auch in den italienischen Regionen Ligurien, Lombardei und Venetien. Im nordwestitalienischen Aostatal starb ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz. Im Piemont wurde ein Vermisster gemeldet, ein weiterer Mensch wurde in der Nähe der italienisch-französischen Grenze vermisst.

In Venedig bestaunten Einheimische und Touristen das jährliche Hochwasser „Acqua Alta“, das am Samstagmittag seinen Höhepunkt erreichen sollte. Mobile Deiche sollten das Hochwasser in diesem Jahr auf maximal 1,35 Meter begrenzen. Im November vergangenen Jahres war in der Lagunenstadt ein Rekord-Hochwasser von 1,87 Metern gemessen worden. (dpa/afp)