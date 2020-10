Trump ist ins Weiße Haus zurückgekehrt

Di, 06.10.2020, 08.14 Uhr

Text: Hier will jemand Stärke demonstrieren: Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus kehrt der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurück. Er läuft aus der Pforte des Militärkrankenhauses Walter Reed nahe der US-Hauptstadt Washington, ballt eine Faust und reckt den Daumen in die Höhe. Unter dem Jubel seiner Anhänger wird er mit einem Hubschrauber zum Weißen Haus geflogen. Dort angekommen, nimmt Trump demonstrativ seine Schutzmaske ab. Bei Twitter meldet er sich mit einem Video zu Wort. O-Ton Donald Trump, US-Präsident: "Ich habe so viel über das Coronavirus gelernt. Und eine Sache ist sicher. Lasst nicht zu, dass es euer Leben beherrscht. Habt keine Angst davor. Wir haben die beste medizinische Ausrüstung, die besten Medikamente, alle kürzlich entwickelt. Und ihr werdet es besiegen." Die Äußerungen sorgen umgehend für scharfe Kritik. Trumps politische Gegner verweisen auf die mehr als 200.000 Corona-Toten in den USA und darauf, dass Trump eine beispiellose medizinische Versorgung erhielt, während Millionen US-Bürger keine Krankenversicherung haben. ++COMPLETES VIDI8RH2A7_EN