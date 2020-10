Mi, 07.10.2020, 19.52 Uhr

Die diesjährige Chemie-Nobelpreisträgerin Emmanuelle Charpentier sieht in ihrer Auszeichnung "eine starke Botschaft" an Mädchen, sich in den Naturwissenschaften zu engagieren. Dies sagte die Preisträgerin in Berlin, wo sie derzeit die Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene leitet. of Charpentier's press conference in Berlin