Sylt: Corona-Ausbruch in Bar - Behörden haben große Befürchtung

Die Behörden auf der Insel Sylt befürchten in Bezug auf das Coronavirus ein „Superspreader Ereignis“

Ein Mann könnte in einer Bar unwissentlich zahlreiche andere Gäste infiziert werden

Doch die Suche nach diesen Gästen gestaltet sich schwierig

Steht Sylt ein größerer Corona-Ausbruch bevor? Das Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland sucht bis zu hundert Besucher einer Bar in Westerland, nachdem ein zu dem Zeitpunkt offenbar unwissentlich an Covid-19 erkrankter Mann diese besucht hatte. Es bestehe ein Gesundheitsrisiko für die möglichen direkten Kontaktpersonen und alle Menschen, mit denen sie in den kommenden Tagen zu tun hätten, teilte der Kreis am Sonnabend mit. Hunderte Menschen könnten betroffen sein.

Corona-Infizierter besucht auf Sylt beliebtes Lokal

Die Corona-Infektion des Mannes sei am 7. Oktober gemeldet worden. Der Betroffene habe dabei auch Auskunft über seine privaten und beruflichen Kontakte der vergangenen Tage gegeben, sodass Mitarbeiter des Amts jene Kontakte informieren konnten.

Lesen Sie auch: Corona-Hotspots: Das sind alle Risikogebiete in Deutschland

Der Infizierte berichtete aber auch von einem Besuch in den Tagen vor seinem positiven Corona-Test im Lokal „American Bistro“, „in dem die bekannten AHA-Regeln seiner Erinnerung nach kaum beachtet wurden“, heißt es weiter.

Corona in Bar in Westerland – Kontaktlisten fehlerhaft

Das Gesundheitsamt müsse nun ermitteln, wer welche Kontakte zu dem betroffenen Mann hatte. Weil der Betreiber des Lokals nur unvollständige und größtenteils fehlerhafte Kontaktlisten vorgelegt habe, startet das Amt einen öffentlichen Aufruf. „Viele Gäste scheinen keine oder fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben gemacht zu haben.“

Möglicherweise seien manche auch von Lokal zu Lokal gezogen und hätten sich nicht überall eingetragen. „Diese Party könnte ein Superspreader-Ereignis werden“, befürchtet eine Mitarbeiterin der zuständigen Kreisverwaltung Nordfriesland.

Auf Facebook äußerte sich auch der Betreiber der Bar zu dem Fall. „Leider mussten wir erfahren, dass nicht alle Telefonnummern der Gästedaten vollständig sind“, schreibt dieser in einem kurzen Statement. Weiter heißt es, man habe sich entschlossen, das Bistro bis zur Klärung der Kontaktkette nicht zu öffnen.

Mehr zum Thema Corona: