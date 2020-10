"Polarstern" nach Arktis-Expedition zurück in Deutschland

Mo, 12.10.2020, 11.09 Uhr

Nach einem Jahr in der Arktis ist das deutsche Forschungsschiff "Polarstern" zurück in Bremerhaven. Der Eisbrecher hatte die Auswirkungen des Klimawandels auf das Eis am Nordpol untersucht.