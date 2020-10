Affäre aufgeflogen: Dominic Wests Frau gibt ein erstes Statement

So erkennt man eine toxische Beziehung

Seit Sonntag sind pikante Schlagzeilen um „The Affair“-Darsteller Dominic West in Umlauf. Am 11. Oktober lichteten Paparazzi den 50-Jährigen während ziemlich intimer Momente ab: Der Brite wurde in den Armen einer Frau gesehen – und dabei handelte es sich nicht um seine Ehefrau, Landschaftsarchitektin Catherine FitzGerald.

Küsse in Rom – Affären-Fotos erreichen Dominic Wests Frau Catherine FitzGerald

„Daily Mail“ liegen die Bilder vor, die aktuell für Aufruhr sorgen: In den Straßen Roms schmiegte sich West an Schauspielerin Lily James (31), mit der er aktuell gemeinsam an einer BBC-Produktion arbeitet. Die beiden erkundeten eng umschlungen die Gegend, fuhren gemeinsam auf einem E-Scooter und küssten sich in einem Restaurant.

Lily James hüllt sich bezüglich ihrer Affäre in Schweigen. Foto: ZUMA PRESS / imago images

Affäre aufgedeckt: Dominic Wests Frau kämpft für ihre Ehe

Am Dienstag, damit zwei Tage nach der Veröffentlichung der Bilder, trat das Ehepaar selbst vor seinem Anwesen im britischen Cotswolds vor die Fotografen, wie auf „Daily Mail“ ebenfalls zu sehen ist. Mit strahlenden Gesichtern und einem Kuss machen sie deutlich, dass die aktuellen Ereignisse sie nicht entzweit haben.

Dazu betonen sie in einem handgeschriebenen Brief, den sie in die Kameras halten: „Unsere Ehe ist stark und wir sind noch immer zusammen.“ Das Statement haben die Eltern von drei gemeinsamen Kindern unterzeichnet.

Dominic West und seine Frau Catherine FitzGerald halten trotz seiner Affäre zusammen. Foto: ZUMA PRESS / imago images

Dominic West zurück bei seiner Frau: Lily James hüllt sich in Schweigen

West Affäre tauchte indes unter. Ein Statement der „Mamma Mia! Here We Go Again“-Darstellerin steht bis heute aus. Ob das gemeinsame Projekt, eine Serien-Adaption des Romans „Englische Liebschaften“ von Nancy Mitford, bereits abgeschlossen ist, ist nicht bekannt.

Die „Cinderella“-Darstellerin hatte sich erst vergangene Woche von ihrem langjährigen Freund Matt Smith getrennt. Ob ihre Affäre etwas mit dem Ende ihrer sechsjährigen Beziehung zu tun hat, ist bisher nicht öffentlich.

