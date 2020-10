Nordrhein-Westfalen Geiselnahme in JVA Münster: Täter von Polizei erschossen

Münster Großeinsatz der Polizei in Münster. Ein Gefängnisinsasse nimmt eine Bedienstete in seine Gewalt. Sicherheitskräfte stürmen daraufhin in die JVA und strecken den Geiselnehmer nieder.