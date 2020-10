Corona: Neue RKI-Fallzahlen gemeldet - Reproduktionszahl gestiegen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 14.714 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie

Wegen einer Datenpanne beim RKI könnte der Wert allerdings noch Nachmeldungen beinhalten

Hier finden Sie neben den Fallzahlen auch den aktuellen Wert für die Corona-Reproduktionszahl und den 7-Tage-R-Wert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Samstagmorgen 14.714 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Da es allerdings am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen entsprechende Nachmeldungen enthalten sein. Auch am Samstagmorgen gab es zeitweise Unstimmigkeiten bei den angegebenen Zahlen.

Die Zahl der Todesfälle, die in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung stehen, überschritt am Samstag die Marke von 10.000.

Das RKI teilte am Freitag mit, dass am Donnerstag zuvor aufgrund eines Ausfalls des Webservers für gut drei Stunden keine Daten von den Gesundheitsämtern zu den zuständigen Landesbehörden übermittelt wurden. Die fehlenden Daten würden am Freitag automatisch im Laufe des Tages mit übermittelt und erschienen dann am Samstag in der Publikation. „Wie groß die Datenlücke ist, kann sich erst dann zeigen“, sagte RKI-Sprecherin Susanne Glasmacher. Von der Panne waren unter anderem Corona-Hotspots in Nordrhein-Westfalen betroffen.

Lesen Sie hier: Alle Corona-News im Live-Ticker.

Corona-Fallzahlen des RKI – ein Überblick

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut Robert Koch-Institut (RKI) mindestens 418.005 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI meldete (Datenstand 24. Oktober).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag nach RKI-Angaben am Samstagmorgen bei 10.003 – 49 mehr als am Vortag.

Was ist der R-Wert und wie hoch ist er aktuell?

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag am Freitag bei 1,23 (Vortag: 1,11). Liegt der R-Wert über 1, steckt ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen an. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen ab, das etwa eineinhalb Wochen zurückliegt. Das RKI meldet den aktuellen R-Wert in der Regel abends.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Datum 23. Oktober 22. Oktober R-Wert 1,23 1,11 7-Tage-R-Wert 1,30 1,23

Der R-Wert ist ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Infektionsrate. Sie gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter während seiner Erkrankung mit dem Erreger ansteckt. Liegt der Wert unter 1, verringert sich die Zahl der Neuinfektionen. Liegt er darüber, breitet sich das Virus weiter aus. Hintergrund: So wird die Reproduktionszahl berechnet

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes 7-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen liegt dieser Wert nun bei 1,30 (Vortag: 1,23). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen. Lesen Sie hier: Alle wichtigen Corona-Zahlen weltweit und für Deutschland.

Coronavirus-Pandemie: RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Die Uhrzeit, wann die Bundesländer neue Tagesstände übermitteln, variiert von Land zu Land. Unter Umständen gibt es dabei sogar an einem Tag mehrere Schwankungen. Manchmal kommt es auch zu Übertragungsfehlern der Fallzahlen zwischen den einzelnen Meldestellen. Stellt ein Labor einen Fall fest, übermitteln sie diesen an die örtliche Gesundheitsbehörde, von dort gehen die Daten an das Landesgesundheitsamt. Dort werden alle Meldungen aus einem Bundesland gebündelt und dann gesammelt an das RKI übertragen.

Weil der Ablauf des sogenannten Meldesystems für Infektionskrankheiten noch immer nicht vollständig digitalisiert ist, kann es auch passieren, dass Daten erst einen Tag verspätet beim RKI eintreffen.

Die Fallzahlen und die daraus berechnete 7-Tage-Inzidenz des RKI können sich daher stark von den veröffentlichten Zahlen der örtlichen und Landesgesundheitsämter unterscheiden.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (nachgewiesene und gemeldete Infektionen, Datenstand 24. Oktober):

Bundesland Infektionszahlen Nordrhein-Westfalen 104.617 Bayern 88.319 Baden-Württemberg 66.838 Hessen 31.128 Niedersachsen 29.101 Berlin 25.374 Rheinland-Pfalz 15.781 Sachsen 12.453 Hamburg 11.043 Schleswig-Holstein 6520 Brandenburg 6309 Thüringen 5546 Saarland 5008 Bremen 4152 Sachsen-Anhalt 3760 Mecklenburg-Vorpommern 2056

Corona – Mehr zum Thema