Lyon: Wieder Attacke in Frankreich - Schüsse auf Priester

Lyon. Angriff auf Priester in Lyon: Erneut wird Frankreich von einem Angriff erschüttert. Am Donnerstag starben drei Menschen in Nizza.

Erneut Angriff in Frankreich – Priester in Lyon angeschossen

Ein orthodoxer Priester ist in der französischen Stadt Lyon mit einer Schusswaffe angegriffen und verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Samstagnachmittag mit. Der aus Griechenland stammende Priester befindet sich demnach in einem ernsten Zustand. Er sei dabei gewesen, „seine Kirche zu schließen“, als die Tat passierte.

Bereits am Donnerstag war es in Frankreich zu einem gewaltsamen Angriff gekommen. In Nizza hatte ein Mann um 9 Uhr am Donnerstagmorgen ein Mann in der Basilika Notre-Dame die dort versammelten Gläubigen mit einem Messer angegriffen, dem Hausmeister der Kathedrale und einer 70-jährigen Frau die Kehle durchgeschnitten und mehreren weiteren Personen zum Teil schwere Stichwunden zugefügt.