Di, 10.11.2020, 14.36 Uhr

In Spanien hat der Prozess gegen drei mutmaßliche Helfer der Attentäter vom August 2017 in Katalonien begonnen. Damals raste ein Islamist in Barcelona auf der Flaniermeile La Rambla in eine Menschenmenge, im Badeort Cambrils überfuhren fünf weitere Attentäter Passanten. Insgesamt starben 16 Menschen. of the Barcelona attack (3rd party sources)