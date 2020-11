Tegernsee: Geiselnahme - Mann ersticht Ehefrau und wird erschossen

Eine Geiselnahme mit tödlichem Ausgang hat es am Dienstagabend in Tegernsee im Landkreis Miesbach (Oberbayern) rund 50 Kilometer südlich von München gegeben. Dabei kamen ein Mann – der mutmaßliche Geiselnehmer – und seine Ehefrau ums Leben.

Der 46-jährige Mann hatte die 25 Jahre alte Frau „in der gemeinsamen Wohnung im Streit angegriffen, verletzt und beim Eintreffen der Polizei bedroht“, hieß es in einer Meldung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Mann ersticht Ehefrau – Polizei erschießt den Täter

Bei dem Versuch, die Frau zu retten, hatte die Polizei nach jetzigen Informationen im Rahmen eines sogenannten Notzugriffs auf den Ehemann geschossen. Er wurde dabei tödlich verletzt. Zuvor soll er mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein.

Auch für die Ehefrau des Täters kam jede Hilfe zu spät. Der Ehemann hatte ihr zuvor mit einem Messer schwere Verletzungen zugefügt, denen sie noch vor Ort erlag, hieß es in der Pressemeldung der Polizei.

Spezialeinsatzkommando bereits auf dem Weg

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen erklärte, war schon vor dem Zugriff der Streifenpolizisten ein Spezialeinsatzkommando auf dem Weg an den Tegernsee. Die Streifenbeamten betraten aber vorher die Wohnung, weil es die Situation erfordert habe.

Die Staatsanwaltschaft München II und die Kripo Miesbach ermitteln nun wegen des Tötungsdelikts gegen die Frau. Der tödliche Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte werde, wie in einem solchen Fall üblich, vom Bayerischen Landeskriminalamt untersucht werden, hieß es. Die Beamte wurden noch vor Ort von Seelsorge-Spezialisten betreut.

Hintergründe der tödlichen Geiselnahme bislang unklar

Die Polizei sperrte am Abend die Straße in dem bekannten Ferienort mit seinen rund 3660 Einwohnern ab. Die Untersuchungen in dem älteren Mehrfamilienhaus, wo sich die mutmaßliche Beziehungstat ereignete, werden andauern, erklärte Polizeisprecher Martin Emig vor Ort. In der Nacht waren die Beamten damit beschäftigt, zahlreiche Spuren am Tatort zu sichern.

Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar. Ermittler wollen im Laufe des Mittwochs Details zu dem Fall bekanntgeben. Wieso der Mann seine Frau zunächst als Geisel genommen hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

(mahe/dpa)