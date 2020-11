Österreich: Strenger Corona-Lockdown tritt in Kraft

Di, 17.11.2020, 18.34 Uhr

Weil die Corona-Fälle trotz des Teil-Lockdowns nicht zurückgingen, tritt ab Dienstag ein strikter Lockdown in Österreich in Kraft. In der vergangenen Woche wurden landesweit mehr als 520 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert.