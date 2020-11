Corona: Leipzig-Demo von Polizei beendet - Virologen stellen Forderung

Vorzeitiges Ende der Anti-Corona-Demo in Leipzig: Die „Querdenken“-Veranstaltung wurde wegen nicht eingehaltener Hygienevorschriften von der Polizei beendet

Zwei Drittel aller deutschen Unternehmen rechnen für 2020 wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzrückgang

Knapp ein Viertel der Unternehmen muss einer Umfrage zufolge Stellen während der Corona-Krise abbauen

Mehrere Virologen und Mediziner haben sich für verlängerte Corona-Maßnahmen ausgesprochen

Angela Merkel zeigt sich leicht optimistisch, dennoch könnte es beim Gipfel kommende Woche eine Verschärfung der Regeln geben

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstag 22.964 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Deutschland

In Deutschland sind unseren Recherchen zufolge bislang mehr als 914.118 Corona-Infektionen registriert worden, mehr als 13.918 Menschen sind in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben

In Leipzig wurde die geplante Demonstration der „Querdenken“-Bewegung von der Polizei beendet. In Reaktion auf das Verbot bildete sich eine Spontandemonstration. Diese wird zur Stunde in der Nähe der Höfe am Brühl in der Leipziger Innenstadt von der Polizei eingekesselt.

Die Stimmung unter den Teilnehmenden ist angespannt, immer wieder erschallen „Macht die Straße frei“- und „Wir sind das Volk“-Rufe.

Nur wenige Meter von der eingekesselten und mehrheitlich rechten Spontandemonstration blockieren Demonstrierende aus dem linken Spektrum die Straße. Die Polizei hält beide Gruppen auf Abstand. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, denn neben friedlichen Demonstrierenden werden auch gewaltbereite Neonazis, Hooligans und Reichsbürger erwartet.

Ein Kontaktbeamter der Leipziger Polizei gab dem rechtsextremistischen Youtuber Nikolai „Der Volkslehrer“ Nerling ein Interview. Die Leipziger Polizei dementierte den Vorfall, allerdings ist auf einem Twitter-Video eines „Frontal21“-Journalisten eindeutig zu sehen, wie der Beamte Fragen des Youtuber ausführlich beantwortet.

Mehrere Virologen und Mediziner haben sich für die Verlängerung der aktuellen Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Der Chefvirologe der Universität Heidelberg, Hans-Georg-Kräusslich, sagte der „Rhein-Neckar-Zeitung“, die seit November geltenden Maßnahmen zeigten bislang nicht die gewünschte Wirkung: „Fast drei Wochen nach Beginn der Maßnahmen sehen wir aber keinen deutlichen Abfall, sondern eine Seitwärtsbewegung“.

Corona-News des Tages: RKI meldet neuen Höchstwert bei Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Samstagmorgen 22.964 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden in Deutschland. Am Freitag hatten die Zahlen mit 23.648 einen neuen Höchstwert erreicht.

Das RKI schätzt die Corona-Lage in Deutschland nach wie vor als „sehr ernst“ ein. „Die Fallzahlen sind insgesamt immer noch sehr hoch, viel zu hoch“, sagte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Lesen Sie hier: Corona – RKI meldet Fallzahlen und neue Reproduktionszahl

Samstag, 21. November: Rechte Spontandemo in Leipzig von Polizei gekesselt

17.19 Uhr: Die Stimmung in der von der Polizei gekesselten ist angespannt. Die Fahne Thüringens wird hochgehalten, ein paar Meter weiter schwenkt ein Demonstrant eine Reichsflagge. Allmählich ziehen sich die „Querdenken“-Sympathisanten zurück. Die Polizei lässt einzelne, an der Kleidung eindeutig als rechtsextrem identifizierbare, Demonstranten durch die linke Gegendemonstration abfließen, um die Lage zu entspannen.

Eine zweite spontane Demonstration, die sich aus der abgesagten „Querdenken“-Veranstaltung bildete, konnte von Polizei und Gegenprotest unbehelligt über den Leipziger Hauptbahnhof abreisen.

„Querdenken“-Sympathisierende und Antifa stehen sich in Leipzig gegenüber

16.40 Uhr: Die „Querdenken“-Veranstaltung in Leipzig wurde aufgelöst . Seitdem sind deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Innenstadt als nicht angemeldete Versammlung unterwegs. Begleitet werden sie dabei von einer Gegendemonstration. Diese versucht immer wieder, die mehrheitlich aus dem rechten Spektrum kommenden Demonstrantinnen und Demonstranten zu blockieren.

Journalistinnen und Journalisten, die von der Demo in Leipzig berichten, schildern Angriffe und Beleidigungen durch rechte Demonstrierende. Aktuell hat die Polizei einen großen Teil der rechten Spontandemonstration in der Großen Fleischergasse eingekesselt und hindert sie am weitergehen. Hooligans fordern mit „Macht die Straße frei“-Rufen, weiterziehen zu dürfen.

Strotz Demonstrationsverbot ziehen immer wieder große Gruppen der „Querdenker“ durch die Leipziger Innenstadt. Auch heute wieder unter Beteiligung extrem rechter Akteure. #le2111 #leipzig pic.twitter.com/7k2dhOR55b — Nina Böckmann (@nnzb_) November 21, 2020

Mehrere tausend „Querdenken“-Demonstrierende in Leipzig erwartet

15.36 Uhr: In Leipzig wollen tausende Anhänger der „Querdenken“-Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung demonstrieren. Nachdem die maximale Teilnehmeranzahl von 500 Personen schnell erreicht wurde, ziehen zur Stunde mehrere hundert friedliche „Querdenken“-Teilnehmer, aber auch Kleingruppen gewaltbereiter Neonazis, Hooligans und Reichsbürger durch die Innenstadt.

Nachdem die Polizei die „Querdenken“-Kundgebung wegen nicht erfüllter Hygienevorgaben aufgelöst hat, ziehen sowohl deren Anhängerinnen und Anhänger, als auch Gegnerinnen und Gegner der Anti-Corona-Demonstration als Spontankundgebung durch die Leipziger Innenstadt.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben Pferdestaffeln stehen auch Wasserwerfer und Sonderfahrzeuge, sogenannte „Räumpanzer“, bereit.

Friedrich Merz pocht auf normales Weihnachten

12.52 Uhr: Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz , hat Bund und Länder eindringlich davor gewarnt, die Corona-bedingten Restriktionen über Weihnachten aufrechtzuerhalten. „Man kann doch wohl Mitte November schon sagen, dass Weihnachten in den Familien stattfinden kann“, sagt er in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“ (Sonntag). „Das sollte nicht in Frage gestellt werden. Ich persönlich sage: Es geht den Staat auch nichts an, wie ich mit meiner Familie Weihnachten feiere.“

Er mahnte eine längerfristige Strategie an - skeptisch zeigte er sich wegen der Menschenansammlungen was Silvesterpartys angeht. „Auch was den Jahreswechsel betrifft, kann man doch jetzt auch einmal schon einen Ausblick geben: Silvesterpartys können wohl nicht stattfinden. Auch das könnte man Mitte November schon einmal sagen, so viel wird sich bis Ende des Jahres nicht ändern.“ Er würde sich Staatsbürger dieses Landes „ein bisschen mehr Horizont in der zeitlichen Planung“ wünschen.

CDU-Politiker Friedrich Merz kritisiert, dass die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern keine klaren Perspektiven im Hinblick auf Weihnachts- und Silvesterparties geben will. Foto: Federico Gambarini / dpa

Deutschen Unternehmen bricht die Nachfrage weg

11.02 Uhr: Gekürzte Budgets rund um die Welt und Beschränkungen im Inland: Die Corona-Pandemie löst einer Umfrage zufolge bei mehr als der Hälfte der deutschen Unternehmen einen Nachfrageeinbruch aus. Insgesamt rechnen mehr als zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland 2020 mit einem Umsatzrückgang, wie aus einer Erhebung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervorgeht.

Die Umfrage basiert auf den Angaben von mehr als 13.000 Unternehmen aller Branchen und Regionen, wie der DIHK am Samstag mitteilte. Besonders hoch ist demnach der Anteil der Betriebe mit Umsatzrückgängen im Gastgewerbe (93 Prozent), der Reisewirtschaft (94 Prozent) sowie der Kultur- und Kreativwirtschaft (90 Prozent). Insbesondere in diesen Branchen stehen die Geschäfte derzeit laut DIHK „komplett oder in großen Teilen still“.

Als Reaktion auf die Krise müssten aktuell 49 Prozent der Unternehmen Investitionen streichen oder verschieben, 40 Prozent Kosten einsparen und 24 Prozent Personal abbauen . Viele Unternehmen entwickelten in der Krise aber auch neue, kreative Lösungen, indem sie zum Beispiel die Digitalisierung vorantrieben (36 Prozent), ihre Online-Präsenz ausbauten (32 Prozent) oder ganze Geschäftsmodelle umstellten (22 Prozent).

Jens Spahn wertet Teil-Lockdown als Erfolg

7.42 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den seit Anfang November geltenden Teil-Lockdown als Erfolg im Kampf gegen die Corona-Krise bewertet. „Der Wellenbrecher funktioniert doch“, sagte der CDU-Politiker der „Welt“ (Samstag). „Das exponentielle Wachstum ist gebrochen. Wir sind uns einig, dass das nicht reicht. Aber es ist gelungen - einmal mehr.“

Spahn rechtfertigte die hohe Bedeutung, die die Bundesregierung den Infektionszahlen beimisst. „Wir sind das Land mit einer der ältesten Bevölkerungen weltweit“, sagte der Minister. Mit wachsenden Infektionszahlen steige früher oder später auch der Behandlungsbedarf auf den Intensivstationen . „Ich will, dass wir die Welle brechen, bevor unnötig viel Leid in den Krankenhäusern entsteht“, betonte Spahn.

FDP-Vorsitzende Christian Lindner widersprach in dem „Welt“-Streitgespräch dem Minister und warf der Regierung Strategielosigkeit vor. „Meine Befürchtung ist: Wir finden aus dem aktuellen November-Lockdown in diesem Jahr nicht wieder raus“, sagte Lindner. „Und falls wir ihn beenden, dann ist wenige Wochen später der nächste da. Das wäre eine Stop-and-Go-Politik, die enormen sozialen und wirtschaftlichen Schaden verursacht.“ Die Wellenbrecher-Strategie der Regierung funktioniere nicht, sie sei nicht dauerhaft durchhaltbar, konstatierte Lindner. Er bekräftigte seine Position, dass mit einem besseren Schutz der Risikogruppen die Schließung von Gastronomie, Kultur, Freizeit und Sport unnötig gewesen.

Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown ist für den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Erfolg. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Virologen und Mediziner für Verlängerung der geltenden Corona-Beschränkungen

6.14 Uhr: Mehrere Virologen und Mediziner halten angesichts weiter hoher Corona-Infektionszahlen eine Verlängerung oder gar Verschärfung der bisherigen Beschränkungen für geboten. „Zielsetzung war es, einen deutlichen Rückgang der Neuinfektionen zu erreichen. Fast drei Wochen nach Beginn der Maßnahmen sehen wir aber keinen deutlichen Abfall, sondern eine Seitwärtsbewegung“, sagte der Chefvirologe der Universität Heidelberg, Hans-Georg Kräusslich, der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Samstag). „Es ist also klar, dass das eigentliche Ziel nicht erreicht worden ist.“

Der Virologe Alexander Kekulé fordert deshalb Verschärfungen. „Beim nächsten Bund-Länder-Treffen am Mittwoch braucht es unbedingt neue Anti-Corona-Beschlüsse. Dazu sollte gehören, dass an allen weiterführenden Schulen die Klassen sofort geteilt werden und auf Wechselunterricht umgestellt wird“, sagte der Experte von der Universität Halle-Wittenberg der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). Er plädierte zugleich dafür, Kitas und Grundschulen offen zu lassen.

„Zweitens sollten die Weihnachtsferien bundesweit eine Woche vor dem 24. Dezember beginnen.“ Das wäre der 17. Dezember – in den meisten Ländern beginnen die Ferien am 19., in anderen erst am 23. Dezember. „Dadurch würde man auch die außerschulischen Kontakte deutlich reduzieren“, erklärte Kekulé. Das könne einen wertvollen Puffer schaffen, um bis zum Jahreswechsel zurück in den grünen Bereich zu kommen.

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt , rechnet damit, dass die zunächst bis Ende November befristeten Beschränkungen verlängert werden. „Man muss davon ausgehen, dass der Lockdown light im Dezember fortgesetzt wird. Das ist auch angesichts der Lage auf den Intensivstationen geboten“, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag). Vor zu strengen Verschärfungen warnte er aber: „Wir sollten genau auf die konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen achten.“

Dobrindt fordert gravierende Corona-Maßnahmen vor Weihnachten

5.03 Uhr: Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Dobrindt, fordert gravierende Anti-Corona-Maßnahmen , um bis Weihnachten die Infektionszahlen stark einzudämmen. „Dazu braucht es zusätzliche Beschränkungen“, sagte der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe der „Passauer Neuen Presse“ (Samstag). So müsse das Infektionsgeschehen an den Schulen stärker gebremst werden. „Die Schulen können zum Beispiel auf Wechselunterricht oder Hybridunterricht umstellen“, forderte Dobrindt. Hilfreich könne es auch sein, Schüler mit besser schützenden FFP2-Masken auszustatten. Auch die Frage, ob die Schulferien nicht früher beginnen und später enden sollten, müsse diskutiert werden.

Corona-Krise macht Deutschen Sorgen in Hinblick auf Weihnachten

4.21 Uhr: Die Corona-Krise beeinflusst auch die Sorgen der Bevölkerung mit Blick auf Weihnachten. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse(KKH) unter rund 1000 Menschen in Deutschland. Mehr als die Hälfte der von Forsa Befragten (54 Prozent) bedrückt die Angst, dass ein Familienmitglied die Feiertage im Bett oder gar in einer Klinik verbringen muss - sei es wegen Covid-19 oder einer anderen Krankheit.

41 Prozent befürchten, das Fest wegen der Pandemie im kleinen Kreis oder sogar allein feiern zu müssen. Fast jeder Vierte (23 Prozent) sorgt sich, über die Feiertage nicht verreisen zu können. In einer vergleichbaren Umfrage vor zwei Jahren hatten 44 Prozent Angst vor Krankheit an Weihnachten, nach Einsamkeit oder Reisen wurde damals nicht gefragt.

Das diesjährige Weihnachtsfest wird wegen der Corona-Krise anders als je zuvor. Foto: Christin Klose / dpa-tmn

2018 fühlte sich rund jeder Vierte gestresst von digitalen Weihnachtswünschen, Bildern und Videos, die per WhatsApp und Co. geteilt wurden, im Corona-Jahr sind es nur noch 15 Prozent. „Nicht verwunderlich, denn digitale Kommunikation ist derzeit häufig die einzige Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben“, so die KKH.

Der Andrang in den Innenstädten belastete 2018 fast die Hälfte, Anfang November 2020 nur noch knapp ein Drittel der Befragten – heute wohl eher aus Angst, sich anzustecken. In manchen Punkten werden die Menschen in Corona-Zeiten offenbar gelassener: Von der Essensplanung und dem Anspruch auf ein perfektes Fest fühlen sich nur noch 10 Prozent unter Druck gesetzt (2018: 17 Prozent).

Karliczek betont Sicherheit der potenziellen Corona-Impfstoffe

1.33 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat die Sicherheit der neuen potenziellen Corona-Impfstoffe betont. „Der Impfstoff wird die gleichen Sicherheitsstandards erfüllen wie alle anderen“, sagte Karliczek der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag). „Das heißt auch, dass die Behörden nach der Zulassung weiter eng begleiten und einen Blick auf die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs haben - also genauso wie das sonst auch abläuft.“ Sie fügte hinzu: „Es braucht sich also niemand Sorgen zu machen.“ Karliczek betonte: „Die Impfung bleibt absolut freiwillig.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte deutlich gemacht, dass sie schon im Dezember oder „sehr schnell nach der Jahreswende“ mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Europa rechnet. Das Mainzer Unternehmen Biontech bereitet zusammen mit dem US-Pharmariesen Pfizer bereits einen Zulassungsantrag für Europa vor, hieß es von den beiden Firmen am Freitag.

Donald Trump Junior wohl mit dem Coronavirus infiziert

1.01 Uhr: Der Sohn des amtierenden US-Präsidenten, Donald Trump Junior , hat sich Medienberichten zufolge mit dem Coronavirus infiziert. Er habe keine Symptome und habe sich selbst in Quarantäne begeben, erklärte ein Sprecher demnach. Ein Corona-Test sei bei ihm Anfang der Woche positiv ausgefallen, berichteten die Sender CBS und CNN sowie die „New York Times“ am Freitagabend (Ortszeit) unter Berufung auf den Sprecher.

Der 42-Jährige hatte seinen Vater Donald Trump vor der Abstimmung am 3. November auch aktiv im Wahlkampf unterstützt. Er war in der Wahlnacht auch bei einer Party im Weißen Haus gewesen, nach der sich Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit dem Coronavirus infiziert hatten, darunter auch Trumps Stabschef Mark Meadows. Auf Fotos war zu sehen gewesen, dass fast kein Gast eine Maske trug.

Kanzleramtschef Braun hält Weihnachten in der Familie für möglich

0.05 Uhr: Trotz weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen und der Diskussion über eine Verschärfung der Maßnahmen setzt Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) darauf, dass das Weihnachtsfest im Familienkreis gefeiert werden kann. „Es ist für mich nicht vorstellbar, dass die Großeltern an Weihnachten nicht mitfeiern“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). Zugleich appellierte er an die Menschen, dafür Sorgfalt walten zu lassen. „Wichtiger als die Anzahl der Menschen, die zusammenkommen, ist, dass man vorher seine Kontakte reduziert und darauf achtet, dass niemand Symptome hat“, erklärte er.

Der Wunsch des Kanzleramts, dass jede Familie privat nur noch mit einer Person aus einem weiteren Haushalt Kontakt haben soll, sei keine Verpflichtung . „Es handelt sich nicht um eine Vorschrift, sondern um einen Verhaltenshinweis. Es ist eine Art Winter-Knigge“, sagte Braun.

Freitag, 20. November: Verbot von „Querdenker“-Demo in München bestätigt

22.52 Uhr: Nach dem Verwaltungsgericht München hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Verbot einer für Samstag geplanten „Querdenker“-Demonstration gegen die Corona-Politik bestätigt. Die Veranstalter hatten eine Kundgebung mit bis zu 30.000 Teilnehmern auf der Münchner Theresienwiese angemeldet. Die Stadt München untersagte das und wurde zunächst vom Münchner Verwaltungsgericht bestätigt.

Die Stadt sei zu Recht davon ausgegangen, dass die Versammlung unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit Versammlungen der „Querdenken“-Bewegung infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar sei, gab nun der zuständige Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Begründung an.

Die Veranstalter hätten sich im Verwaltungsverfahren ausdrücklich geweigert, Vorkehrungen für die Einhaltung von Hygienemaßnahmen, also Mindestabstände und das Tragen von Masken, zu treffen. Die erst im gerichtlichen Verfahren nachgeschobene Zusicherung zu solchen Maßnahmen wurde als „rein verfahrenstaktisches Vorbringen“ gewertet und sei „unglaubhaft“.

Eine Teilnehmerin der Querdenker-Demo in Frankfurt am Main hält zwei Kerzen hoch. Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen hatten sich in der Innenstadt versammelt. Angemeldet war die Kundgebung unter dem Titel "Coronainfo-Tour". Foto: Andreas Arnold / dpa

Pandemie: Verwaltungsgerichtshof München bestätigt Demo-Verbot

22.30 Uhr: Nach dem Verwaltungsgericht München hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Verbot einer für morgen geplanten Demonstration der Initiative „Querdenken“ gegen die Corona-Beschränkungen bestätigt.

Die Veranstalter hatten eine Kundgebung mit bis zu 30.000 Teilnehmern auf der Münchner Theresienwiese angemeldet. Die Stadt München untersagte das und wurde heute zunächst vom Münchner Verwaltungsgericht bestätigt. Die Stadt sei zu Recht davon ausgegangen, dass die Versammlung unter Berücksichtigung der Erfahrungen mit Versammlungen der „Querdenken“-Bewegung infektionsschutzrechtlich nicht vertretbar sei, gab der zuständige Senat des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zur Begründung an.

Corona – Tschechien beschließt vorsichtige Lockerungen

22.01 Uhr: Tschechien senkt seine Corona-Warnstufe von der höchsten auf die zweithöchste der fünf Stufen. Das gelte von Montag an, sagte Gesundheitsminister Jan Blatny nach einer Kabinettssitzung. Der Mediziner appellierte an die Bevölkerung, sich weiter verantwortungsvoll zu verhandeln. Die Pandemie sei „unberechenbar“.

Die nächtliche Ausgangssperre beginnt künftig erst um 23.00 Uhr, zwei Stunden später als bisher. Die Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte dürfen abends länger öffnen. Es dürfen sich bis zu sechs statt bisher zwei Menschen versammeln. Die meisten anderen Maßnahmen bleiben unverändert, wie etwa die Schließung der Restaurants und die Maskenpflicht im Freien und in Innenräumen.

21.35 Uhr: 23.648 Neuinfektionen in Deutschland markieren einen Höchststand – doch in vielen Staaten in Europa ist die Lage noch angespannter. Lesen Sie dazu: Europa – In welchen Ländern Corona am schlimmsten wütet

Leipzig bereitet sich auf weitere Anti-Corona-Proteste vor

21.14 Uhr: Leipzig erwartet ein weiteres Demonstrationswochenende mit Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen. Im Stadtgebiet seien für Samstag acht Versammlungen angemeldet, darunter eine aus dem Umfeld der „Querdenken“-Bewegung, teilte die Stadtverwaltung mit. Laut Polizeidirektion werde von Teilnehmerzahlen im unteren vierstelligen Bereich ausgegangen.

Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen umfangreichen Einsatz vor. Den Demonstranten werde ein mittels Gittern klar definierter Bereich zugewiesen, es finden Zugangskontrollen statt. Mehreren Personen aus dem politisch rechten Spektrum sei zudem ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen worden.

Eine erste Demonstration der „Querdenken“-Bewegung in Leipzig am 7. November war aus dem Ruder gelaufen, es kam zu gewaltsamen Angriffen auf Polizisten und Journalisten. Beteiligt an den Protesten waren nach offiziellen Angaben insgesamt rund 20.000 Menschen, einige Beobachter sprachen sogar von rund 45.000 Teilnehmenden. Die Masken- und Abstandspflicht wurde größtenteils ignoriert.

Peter Altmaier erneut in Corona-Quarantäne

20.35 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist erneut in Quarantäne. Hintergrund sei eine Corona-Infektion eines Mitarbeiters in seinem Umfeld, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Ein erster Test bei Altmaier sei negativ. „Minister Altmaier wird seinen Dienstgeschäften aus der Quarantäne weiter nachgehen.“

19.45 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium setzt nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster die Corona-Einreiseverordnung des Landes außer Kraft. «Da das OVG wesentliche Bedenken gegen die zentralen Regelungen der Verordnung geäußert und sie außer Kraft gesetzt hat, ist die gesamte Verordnung ab sofort nicht mehr anzuwenden», erklärte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Eine entsprechende Mitteilung an die Kommunen erfolge umgehend.

Corona-Lockdown-Verlängerung sehr wahrscheinlich

19.00 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) rechnet nicht mit einem baldigen Ende des Teil-Lockdowns. „Erleichterungen sind erst dann realistisch, wenn die Zahlen sich nachhaltig verändern“, sagte Weil dem „Handelsblatt“. Derzeit seien die Inzidenzwerte zu hoch. „In fast allen Bundesländern wird der Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen klar überschritten.“

Am kommenden Mittwoch wollen Bund und Länder über möglicherweise nötige Verschärfungen der Corona-Regeln sprechen. „Wir brauchen Klarheit bis ins nächste Jahr hinein“, forderte Weil. „Ziel des bevorstehenden Treffens der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin sollte es daher sein, verlässliche Regelungen zu treffen, die über Weihnachten und Neujahr hinaus reichen“, sagte der Regierungschef.

Er schlug vor, oberhalb des Wertes 50 überall dieselben Regeln gelten zu lassen. „Das gilt nicht für jedes Detail, aber die Linie muss über die Grenzen der Bundesländer hinweg möglichst klar und einheitlich sein“, sagte er. „Sollte sich das Infektionsgeschehen im Laufe des Dezembers in einzelnen Ländern belastbar unterhalb des Schwellenwertes einpendeln, könnte man möglicherweise dort über Lockerungen nachdenken.“

Für Unternehmen, die wegen der Corona-Maßnahmen Ausfälle haben, forderte Weil Unterstützung. „Es muss auch in Zukunft einen verlässlichen Ausgleich für Einbußen geben. Daran führt kein Weg vorbei“, sagte Weil.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Beschließen Merkel und Länder härtere Corona-Regeln?

18.19 Uhr: Nächste Woche kommen Kanzlerin Angela Merkel und die Chefs der Länder erneut zu Beratungen zusammen. Dabei sind unter anderem eine Verlängerung der Weihnachtsferien und eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen im Gespräch, wie „Business Insider“ berichtet. Mehr Infos lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln könnten Merkel und die Länder beschließen.

Gericht kippt Quarantänepflicht für Reiserückkehrer in NRW

17.33 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die in der Corona-Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelte Quarantänepflicht für Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten gekippt.

Nach Ansicht des Gerichts hat das Land nicht berücksichtigt, dass Reisende bei der Rückkehr aus Ländern mit geringeren Infektionszahlen als an ihrem Wohnort nach der Heimkehr einem höherem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Somit sei die Quarantäne aktuell kein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland, teilte das Gericht am Freitag mit.

Gesundheitssystem in den USA vor Kollaps

15.36 Uhr: North Dakota hat die höchste Todesrate der Welt. Ungefähr einer von 1000 Bürgern des US-Bundesstaates an der kanadischen Grenze ist an Covid-19 gestorben. Die Zahl der Einweisungen in die Krankenhäuser hat sich in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Es gibt kaum noch freie Betten.

Der Kollaps des Gesundheitssystems scheint in den USA nicht mehr fern. Noch-Präsident Donald Trump verharmloste das Coronavirus oft. Immer wieder sagte er, es werde „sehr bald auf wundersame Weise verschwinden“.

Tatsächlich sind die USA nun mitten in der dritten Corona-Welle . Derzeit infizieren sich dort jeden Tag weit mehr als 150.000 Menschen mit dem Coronavirus. Insgesamt gab es seit dem Beginn der Epidemie über elf Millionen Infizierte und eine Viertelmillion Tote. In Texas mussten sogar Häftlinge die Leichen wegtragen.

Dort, wo sich die Gouverneure gegen Masken wehren und Großveranstaltungen erlauben, breitet sich das Virus am schnellsten aus: North Dakota, South Dakota, Wyoming, Iowa, Nebraska, in dieser Reihenfolge. Alles Bundesstaaten, in denen die Republikaner regieren – und die bei der Wahl am 3. November an Trump gingen.

Biontech und Pfizer beantragen US-Zulassung für Corona-Impfstoff

12.51 Uhr: Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer wollen bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragen. Das teilten Biontech und Pfizer am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Schon zuvor hatten die Unternehmen bekannt gegeben, dass die Impfung einen 95-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete.

Laschet wirbt für strengere Kontaktbeschränkungen

12.09 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will nächste Woche bei den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Krise für scharfe Kontaktbeschränkungen werben. „Eine Familie darf sich nur noch mit zwei weiteren Personen aus einem anderen Hausstand treffen“, sagte Laschet der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“.

Das sei sein Vorschlag für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die am kommenden Mittwoch ab 14 Uhr per Videoschalte geplant ist. Dabei soll es laut Regierungssprecher Steffen Seibert um konkrete Corona-Maßnahmen für den Winter gehen, wenn diese erforderlich sein sollten.

Aus den Erfahrungen zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr sei bekannt, dass das Prinzip wirke, sagte Laschet. Damals habe die Mobilität der Menschen stark abgenommen und die Infektionsdynamik ebenso. „Wenden wir dieses Prinzip konsequent an, können Beschränkungen für Gastronomie oder Kultur mittelfristig zurückgenommen werden, wenn die Infektionszahlen weiter sinken“, sagte der CDU-Bundesvize und Anwärter auf den Parteivorsitz.

Drosten blickt mit Zuversicht auf 2021

10.32 Uhr: Christian Drosten hat sich auf einer Veranstaltung des Wirtschaftsmagazins „Capital“ zuversichtlich zur Entwicklung der Corona-Pandemie in den nächsten Monaten geäußert. Beim „Junge Elite Gipfel 2020“ sagte der Charité-Chefvirologe: „Ich glaube, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit sehr viel weiter sind.“ Die Menschen in Deutschland könnten schon 2021 wieder „weitgehend normal“ leben.

Berliner Gericht weist AfD-Eilantrag gegen Maskenpflicht im Bundestag zurück

10.16 Uhr: Die Maskenpflicht im Bundestag gilt auch für Mitarbeiter der AfD-Fraktion. Die zum 5. Oktober von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) angeordnete Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Parlamentsgebäuden sei rechtens, entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem am Freitag veröffentlichten Urteil. Es wies mit der Entscheidung eine Beschwerde von neun Mitarbeitern der AfD-Bundestagsfraktion ab.

In seiner Entscheidung verwies das Gericht auf das Hausrecht des Bundestagspräsidenten. Dieser habe „die Befugnis für den Erlass hausrechtlicher Maßnahmen“. Bei der Anordnung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes handle es sich um eine solche Maßnahme. Diese verfolge das Ziel, „den von der Pandemielage ausgehenden Gefahren für die Funktionsfähigkeit des Deutschen Bundestages zu begegnen“. Die Maskenpflicht sei verhältnismäßig und geeignet, um den „ordnungsgemäßen Dienstbetrieb“ des Parlaments zu gewährleisten.

Gegen die Entscheidung kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Einspruch eingelegt werden.

Biontech-Mitgründer weckt Hoffnung auf "normalen Winter" im kommenden Jahr Biontech-Mitgründer weckt Hoffnung auf normalen Winter im kommenden Jahr

Keine Betten mehr – Regierung in Griechenland nimmt Privatkliniken in die Pflicht

9.44 Uhr: Die griechische Regierung hat verfügt, dass zwei Privatkliniken in Thessaloniki ab Freitag 200 Plätze für Corona-Patienten zur Verfügung stellen müssen. Möglich wird dies durch ein Gesetz, das jüngst gegen die Pandemie verabschiedet worden war. Die Anordnung erfolgte, nachdem sich die neun Privatkliniken der Hafenstadt geweigert hatten, Corona-Patienten aufzunehmen. Die staatlichen Krankenhäuser in Thessaloniki sind nach eigenen Angaben am Limit.

Der griechische Verband der Privatkliniken begründete die Weigerung, Corona-Patienten aufzunehmen, mit dem Argument, die Kliniken seien nicht auf Corona vorbereitet. Es mangele an Möglichkeiten, die Patienten zu isolieren, auch sei das Personal nicht für Corona-Kranke geschult. „Menschenleben werden gefährdet“, warnte Verbandschef Grigoris Sarafianos am Freitag im Fernsehsender Skai. Man habe stattdessen angeboten, den staatlichen Krankenhäusern 1000 andere Patienten abzunehmen. Lesen Sie hier: Corona mit 81 – Margarete B.s harter Kampf zurück ins Leben

Südtirol startet Corona-Massentest

5.11 Uhr: Die Landesregierung in Südtirol in Norditalien will derweil ab Freitag möglichst viele Menschen der Region bei einem Massentest auf eine mögliche Ansteckung untersuchen. Die Aktion unter dem Motto „Südtirol testet“ läuft über drei Tage. Die bei Touristen beliebte Provinz Bozen-Südtirol hofft, dass bis Sonntag rund zwei Drittel der Bürger an den Antigen-Schnelltests teilnehmen. Das wären etwa 350.000 Menschen . Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Die kleine Alpen-Provinz geht damit in Italien einen Sonderweg.

Donnerstag, 19. November: Corona-Demonstration vor Bundesverfassungsgericht

22.23 Uhr: Rund 500 Menschen haben nach Angaben der Polizei in Karlsruhe gegen Corona-Beschränkungen demonstriert - auch noch nach Auflösung der Versammlung. Der Protest war für den Nachmittag mit zunächst 50 Teilnehmern in der Nähe des Bundesverfassungsgerichts angemeldet worden, wie Polizei und Stadt mitteilten.

Tatsächlich hätten sich dann aber 500 Menschen auf dem Gelände vor dem Gericht versammelt. Die Beamten hätten die Demonstranten mehrfach aufgefordert, den Mindestabstand zueinander einzuhalten oder eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Versammlungsleitung habe die Demonstration dann aufgelöst.

Im Anschluss seien aber 150 Menschen zurück zum Gericht gegangen. Die Polizei forderte sie auf, den Ort zu verlassen - dem seien die Teilnehmer nachgekommen. Aber auch danach hätten sich Menschen an verschiedenen Orten in der Innenstadt versammelt. Die Polizei löste die Gruppen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung auf und erteilte dabei zahlreiche Platzverweise . Die Bilanz: Anzeigen gegen 41 Menschen und zwei leicht verletzte Polizisten. Am frühen Abend habe sich die Lage beruhigt.

22.12 Uhr: Stimmungskiller oder doch sinnvolle Schutzmaßnahme? Jetzt ist die Diskussion über Silvester- Feuerwerk in der Corona-Pandemie entbrannt. Lesen Sie hier: Corona und Silvester – Kommt das Böller-Verbot?

22.07 Uhr: In der Corona-Pandemie muss sich auch der Schoko-Weihnachtsmann schützen. Der süße Gag einer bayerischen Konditorei sorgt nun jedoch für Kritik. Lesen Sie dazu: Corona – Wirbel um Schoko-Weihnachtsmann mit Maske

Konditormeister Häcker aus Bad Königshofen hatte mit der Herstellung eines Schoko-Weihnachtsmanns mit Mund-Nasen-Schutz einen Shitstorm im Internet ausgelöst. Mittlerweile erhält die Konditorei sehr viel Zuspruch für ihre schokoladige Aktion. Foto: Nicolas Armer / dpa

Merkel hält Zulassung eines Corona-Impfstoffs im Dezember für möglich

21.47 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet schon im Dezember oder „sehr schnell nach der Jahreswende“ mit der Zulassung eines Corona-Impfstoffes in Europa. „Und dann wird das Impfen natürlich beginnen“, sagte die CDU-Politikerin nach einem EU-Videogipfel. „Man muss ja sagen, dass die Nachrichten der letzten Tage bezüglich der Entwicklung eines Impfstoffes sehr zuversichtlich stimmen.“

Die EU-Staaten reden nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel außerdem darüber, wie sie gegenseitig die Ergebnisse von Schnelltests anerkennen können. Man müsse bei einem unterschiedlichen Testeinsatz aufpassen, dass die Statistiken zwischen den Ländern noch vergleichbar blieben, so Merkel nach einer Schalte der Staats- und Regierungschefs der EU.

Pandemie: Brexit-Verhandlungen werden online fortgesetzt

21.37 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union über die bilateralen Beziehungen nach dem Brexit sollen wegen eines positiven Coronavirus-Falls vorerst virtuell fortgesetzt werden. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt, teilte ein britischer Regierungssprecher mit. Auf direkter persönlicher Ebene werde man erst dann wieder zusammenkommen, wenn dies sicher sei.

Gesundheit und Wohlergehen der Mitarbeiter hätten Vorrang. EU-Verhandlungschef Michel Barnier hatte zuvor mitgeteilt, ein Mitglied seiner Delegation sei positiv auf das Virus getestet worden. Daher würden die Gespräche mit der britischen Delegation unter David Frost „für eine kurze Zeit“ unterbrochen.

Biontech hält Auslieferung von Impfstoff im Dezember für möglich

20.20 Uhr: Der Mitgründer des Impfstoffentwicklers Biontech , Ugur Sahin, hält eine Auslieferung des Corona-Impfstoffs noch in diesem Jahr für möglich. Es sei „im Bereich des Möglichen, dass wir noch im Dezember vielleicht den Impfstoff ausliefern können“, sagte Sahin im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. „Aber da müssen wirklich alle sehr, sehr eng und intensiv zusammenarbeiten.“

Der von Biontech und dem US-Pharmariesen Pfizer entwickelte Impfstoff ist einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie . Sahin hält es für möglich, dass der Impfstoff noch in diesem Jahr in den USA oder in Europa „oder in beiden Regionen“ zugelassen wird.

Sein Team arbeite „fieberhaft“ an einer Zulassung, erklärte der Mainzer. „Die Dokumente werden heute und morgen fertiggestellt und bei der FDA eingereicht.“ Bei den europäischen Behörden würden die „aktualisierten Daten mit den Wirksamkeitsdaten“ voraussichtlich nächste Woche eingereicht. Eine Zulassung könnte dann „innerhalb von wenigen Wochen“ erfolgen.

Fast 80 verletzte Polizeibeamte bei Corona-Demo

20.10 Uhr: Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin sind nach Angaben der Polizei Einsatzkräfte massiv angegriffen worden. Es habe 77 verletzte Polizisten und 365 Festnahmen gegeben, berichtete die Polizei in einer vorläufigen Bilanz zu den Protesten in Berlin-Mitte.

„Das Potenzial und die Brutalität der Gewalt am Mittwoch waren immens. Einzelne Stimmen haben mir gesagt, sowas haben wir in Berlin seit Jahrzehnten nicht erlebt“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik dem „Tagesspiegel.*

Ca. 10.000 Menschen demonstrieren am 18. November gegen das neue Infektionsschutzgesetz vor dem Brandenburger Tor in Berlin, die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Corona könnte bis zu 130 Millionen Menschen in extreme Armut stürzen

19.47 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie verschärft laut den Vereinten Nationen weltweit massiv die Armut . Besonders die Menschen in den Staaten des Südens seien die Leidtragenden der globalen ökonomischen Talfahrt, warnte die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in Genf. Die Krise drohe bis zu 130 Millionen Menschen in extreme Armut zu stürzen, heißt es in einem Unctad-Bericht über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Zum ersten Mal seit 1998 wachse die Armut in der Welt wieder.

Nach einer Definition der Weltbank lebt ein Mensch in extremer Armut, wenn er weniger als 1,90 US-Dollar (1,61 Euro) pro Tag zur Verfügung hat. Ein Jobverlust komme für viele Menschen in armen Ländern einem freien ökonomischen Fall gleich, weil eine Absicherung fehle. Die Unctad geht davon aus, dass 85 Prozent der Arbeitnehmer in den rund 50 ärmsten Ländern keinerlei sozialen Schutz haben.

Die Autoren der Studie sehen auch die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele gefährdet, wenn die Politiker nicht entschlossen dagegenhalten. Auf die 17 Nachhaltigkeitsziele hatten sich die Staaten der Welt im Jahr 2015 verständigt. Die „Sustainable Development Goals“ umfassen ökologische, wirtschaftliche und soziale Entwicklungsaspekte, die bis 2030 erreicht werden sollen.

Corona: Irland plant Notschlachtung aller Nerze

19.15 Uhr: Nach der Notschlachtung von Millionen Nerzen in Dänemark wegen einer mutierten Version des Coronavirus will nun auch Irland sämtliche Nerze keulen lassen. Es werde befürchtet, dass die Tiere die gleiche Mutation in sich tragen, sagte ein Regierungssprecher.

Bisher wurde nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums zwar noch kein Nerz positiv auf das Coronavirus getestet. Allerdings stelle die Nerzzucht „ein fortwährendes Risiko“ dar, weil durch sie weitere Coronavirus-Mutationen entstehen könnten, erklärte ein Sprecher. In Irland gibt es drei Nerzfarmen mit etwa 120.000 Tieren.

Bundestagsabgeordnete ignorieren Quarantäne-Vorschriften

18.51 Uhr: Mehrere Abgeordnete des Bundestags missachten offenbar die seit Monaten geltenden Corona-Regeln . In einem Rundschreiben beklagte Vizepräsidentin Claudia Roth (Grüne), dass sich einige Parlamentarier „trotz positiv getesteter Kontaktpersonen in ihrem unmittelbaren Umfeld nicht in häusliche Quarantäne begeben haben“.

Dies gefährde „Leben und Gesundheit“ der Mitarbeiter in den betroffenen Abgeordnetenbüros, heißt es in dem Brief, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt und über den zuerst das Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ berichtet hatte. Enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten sind grundsätzlich dazu verpflichtet, sich in Quarantäne zu begeben – mindestens bis zu einem negativen Corona-Test .

Nach Roths Angaben sind jedoch „Fälle bekannt, bei denen die Betroffenen mehrere Tage in ihren voll besetzten Büros verweilt haben, obwohl sie das Testergebnis hätten abwarten müssen“. Vor diesem Hintergrund appellierte die Bundestagsvizepräsidentin dringend an die Abgeordneten, das Infektionsrisiko ernst zu nehmen: „Die weiterhin hohen Fallzahlen und die zunehmende Belastung des Gesundheitssystems zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen.“

Norwegisches Königspaar in Corona-Quarantäne

18.34 Uhr: Der norwegische König Harald V. (83) und seine Frau Königin Sonja (83) befinden sich wegen eines Corona-Falls in ihrem Umfeld in Quarantäne. Grund dafür ist, dass das Coronavirus bei einer angestellten Person des königlichen Hofes nachgewiesen wurde, mit der Königin Sonja Kontakt hatte.

Sowohl Harald als auch Sonja sind symptomfrei, wie das norwegische Königshaus am Abend mitteilte. Das Programm des Paares werde nun entsprechend angepasst. Neben ihnen haben sich demnach 14 Mitarbeiter am Hof ebenfalls in Quarantäne begeben.

ARCHIV - 29.08.2018, Norwegen, Oslo: König Harald (r) und Königin Sonja im königlichen Palast. Der norwegische König Harald V. hat am 21.02.2019 seinen 82. Geburtstag gefeiert. Der Monarch beging den Tag im Privaten, teilte das Königshaus der norwegischen Nachrichtenagentur NTB mit. (zu dpa "Norwegens König Harald feiert Geburtstag" vom 21.02.2019) Foto: Heiko Junge/ntb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Heiko Junge / dpa

Störer im Reichstag – Bundestag prüft rechtliche Schritte gegen AfD

17.25 Uhr: Nach den Vorfällen auf den Fluren des Reichstagsgebäudes gestern will der Ältestenrat des Bundestags die rechtlichen Instrumente voll ausschöpfen. Das könnte auch juristische Konsequenzen für die beteiligten AfD-Abgeordneten bedeuten. Am Mittwoch war das geänderte Infektionsschutzgesetz im Bundestag debattiert und beschlossen worden. Gäste von AfD-Parlamentariern hatten gestern Abgeordnete verbal attackiert.

Corona-Impfstoff von AstraZeneca zeigt gute Wirkung

16.18 Uhr: Nach dem US-Pharmakonzern Pfizer und seinem Mainzer Partner Biontech sowie dem US-Hersteller Moderna hat nun auch der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca vielversprechende Ergebnisse für seinen Corona-Impfstoffkandidaten gemeldet. Laut einem im Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichten Abschlussbericht zur klinischen Phase 2 hat der gemeinsam mit der Universität von Oxford entwickelte Wirkstoff auch bei älteren Probanden eine starke Immunantwort hervorgerufen.

Die Impfung habe bei Probanden aller Altersklassen eine ähnlich starke Immunantwort hervorgerufen, auch bei der Gruppe der über 56-Jährigen, heißt es in dem Bericht. Laut „The Lancet“ ist das Ergebnis wichtig, da insbesondere Menschen ab 56 Jahren zur Corona-Risikogruppe gehören. Hauptautor Andrew Pollard von der Oxford-Universität wies darauf hin, dass die Immunantwort nach Impfungen bei älteren Menschen oftmals schwächer ausfällt, da ihr Immunsystem über die Jahre insgesamt nachlässt.

Merkel mahnt weitere Kontaktreduzierung an

15.15 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert die Bürger zu einer weiteren Kontaktreduzierung auf, um die Corona-Neuinfektionen zu reduzieren. Man solle auf alle nicht notwendigen Kontakte derzeit verzichten, sagt sie in einem Online-Bürgerdialog. Sie hoffe, dass der Einsatz von Schnelltests mehr Sicherheit in Pflegeheimen bringe.

Außerdem rief Merkel zu weiterem Zusammenhalt und zu Solidarität der Generationen in der Corona-Krise auf. Es sei wichtig, dass alle in der Gesellschaft aufeinander Rücksicht nähmen und nun nicht notwendige Kontakte vermeiden, sagte Merkel in einem Online-Dialog zur Situation der Pflege. So, wie junge Menschen mit der Bewegung Fridays for Future darum bitten, dass Ältere ein Herz für den Klimaschutz haben, bitte sie jetzt die Jüngeren um ein Herz für die Älteren. Chronisch Kranke und Alte gehören zur Corona-Risikogruppe für schwere Krankheitsverläufe.

Die Wintermonate seien im Kampf gegen die Pandemie nun eine schwere Zeit, sagte Merkel. Die Nachrichten über die Entwicklung von Impfstoffen seien aber positiv. Man könne nur die Daumen drücken, dass die Wissenschaft ordentlich arbeite. „Im Frühjahr könnte man schon mehr wissen.“ Die Kanzlerin bekräftigte, dass Risikogruppen dann zuerst geimpft werden könnten, auch Pflegekräfte hätten Priorität.

Angela Merkel nahm an einem Bürgerdialog teil. Foto: Michael Sohn / AFP

Finnland verlängert Einreisebeschränkungen

15.03 Uhr: Finnland verlängert seine Einreisebeschränkungen bis zum 13. Dezember. Die Unterschiede der Corona-Lage in Finnland und im übrigen Europa seien groß, teilte die Regierung von Ministerpräsidentin Sanna Marin mit. Es gebe deshalb keine Begründung dafür, die Beschränkungen für die EU- und Schengenländer zu lockern. Aus praktisch dem gesamten Schengenraum ist die Einreise damit weiterhin nicht möglich, auch nicht aus Deutschland.

Finnland hat derzeit weiter die niedrigsten Neuinfektionszahlen Europas. Wie aus den Vergleichswerten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervorging, gab es in dem nordischen EU-Land in den vergangenen 14 Tagen 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Deutschland liegt auf die Bevölkerung gerechnet bei rund 311, Österreich sogar bei 1084.

Alle 17 Sekunden ein Corona-Toter in Europa

13.13 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation WHO beklagt eine wachsende Zahl an Corona-Todesfällen in Europa. In den vergangenen beiden Wochen habe die Zahl der Sterbefälle in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen um 18 Prozent zugenommen, sagte der Direktor der WHO-Region Europa, Hans Kluge. Vergangene Woche seien mehr als 29.000 Todesfälle registriert worden, was bedeute, dass alle 17 Sekunden eine Person in der europäischen Region mit Covid-19 stirbt.

Dass derzeit pro Tag 4500 Leben an Covid-19 verloren gingen, sei vermeidbar, sagte Kluge. Wer sich an Richtlinien halte und gegen Missinformationen vorgehe, liefere einen Beitrag, um Sterbefälle zu vermeiden.

Städte- und Gemeindebund gegen generelles Feuerwerks-Verbot

13.01 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich gegen ein generelles Verbot von Silvester-Feuerwerk und Böllern in der Corona-Pandemie aus. „Die Leute haben doch Frust ohne Ende. Alles wird verboten, nirgends kann man hin“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. „Natürlich wird das kein Silvester geben mit riesen Partys und riesen Feuerwerken.“ Für die einzelnen Haushalte sehe er aber keinen Anlass für ein großes Verbot.

Die klassischen, großen Feuerwerke mit Tausenden Zuschauern werde es wohl nicht geben, wenn es bei der aktuellen Infektionslage bleibe, so Landsberg. Dabei könne der nötige Abstand nicht eingehalten werden, auch mit Masken sehe es schwierig aus. Einige Städte hatten schon vor Monaten Verbotszonen etwa in Innenstädten angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie fordern einige Innenpolitiker und Polizei-Gewerkschafter nun ein generelles Böllerverbot an Silvester.

Beschränkungen in dänischer Nerzzucht-Region werden aufgehoben

12.50 Uhr: Die dänische Regierung will die meisten der aktuell geltenden Corona-Beschränkungen für die von der Nerzzucht geprägte Region Nordjütland vorzeitig aufheben. Der Großteil der Maßnahmen werde schon heute gelockert, weil neue Daten eine fallende Tendenz bei den Infektionen durch bei Nerzen auftretende Coronavirus-Varianten zeigten, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die Regierung in Kopenhagen hatte die strengen Maßnahmen aus Sorge vor neuen Coronavirus-Varianten eingeführt, die innerhalb der Nerzbestände im Land aufgetreten waren. Mittlerweile sind alle Pelztiere auf den infizierten Nerzfarmen getötet worden.

Dänemark, Holstebro: Geschlachtete Nerze werden in einem Graben entsorgt. In Dänemark sind mittlerweile alle Pelztiere auf mit dem Coronavirus befallenen Nerzfarmen getötet worden. Foto: Morten Stricker / dpa

Corona-infizierte Frau im Koma bekommt Zwillinge

11.25 Uhr: Kleines Wunder in der Corona-Krise: Eine an Covid-19 erkrankte Britin hat während eines vierwöchigen Komas Zwillinge zur Welt gebracht. Als sie 16 Tage nach dem Kaiserschnitt wieder zu Bewusstsein kam, erzählten Ärzte ihr von dem Nachwuchs. „Ich konnte es nicht glauben“, sagte die Mutter, Perpetual Uke, die als Rheuma-Expertin in einem Krankenhaus in Birmingham arbeitet.

Sie habe ihren Schwangerschaftsbauch nicht mehr gesehen und daher zunächst geglaubt, dass ihre Kinder gestorben seien, berichtete die Frau dem Nachrichtensender Sky News. Die Kinder kamen bereits am 10. April in der 26. Schwangerschaftswoche zur Welt, der ungewöhnliche Fall wurde aber erst jetzt in Großbritannien bekannt. Das Mädchen wog bei der Geburt nur 770 Gramm, der Junge mit 850 Gramm ein wenig mehr. Nach 116 Tagen konnten die Zwillinge aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Bundesministerin Klöckner: „Es gibt auch Schwarmdummheit“

11.20 Uhr: Bundesagrarministerin und CDU-Vize Julia Klöckner sieht Gefahren für die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn die Corona-Krise im Superwahljahr 2021 weiter andauert. „Denn es wird dann für Politik schwerer, mit Kandidaten vor Ort, in den Regionen, so etwas wie ein ,Lagerfeuer-Gefühl‘ zu schaffen, wenn Kontakte massiv eingeschränkt sind“, sagte Klöckner der „Rheinischen Post“.

„So etwas verändert auch die Demokratie und ihre Gewohnheiten. Wir müssen achtgeben, dass es keine Gefahr für den Zusammenhalt der Gesellschaft wird.“ Der Austausch im Netz sei häufig von Aufregung geprägt, vernetzt sei man eher nur mit Gleichgesinnten. „In dieser Reduzierung droht man bequem zu werden. Auch beim Denken und Austauschen von Argumenten.“ Die Bereitschaft zum Kompromiss nehme spürbar ab. „Es gibt die Schwarmintelligenz. Das Gegenteil, die Schwarmdummheit , kann es aber auch geben. Persönliche Gespräche zwischen Politikern und Bürgern bleiben unersetzlich.“

In Bezug auf die bevorstehenden Feiertage sagte Klöckner: „Die gewohnten Silvesterpartys kann es nicht geben, das wäre doch unrealistisch, dann würde wahrscheinlich das Jahr mit einem Infektionsrekord schon gleich schlecht starten.“ Sie selbst werde ihre Kontakte auch Weihnachten reduzieren.

Corona: Kirchen planen mit mobiler Krippe und Auto-Messe Advent

11.15 Uhr: Stille Nacht, heilige Nacht unter Corona-Bedingungen: Wie dies gelingen kann, dazu laufen derzeit die Planungen bei der katholischen und evangelische Kirche . „Weihnachten findet statt, aber es wird sicherlich ganz anders sein, als wir das gewohnt sind“, sagt der Sprecher des Bistums Limburg, Stephan Schnelle. Auf ihren Internetseiten sammeln die Bistümer und die evangelischen Kirchen derzeit Ideen, wie trotz Abstandsregeln im Advent festliche Stimmung erzeugt werden kann.

Neben Mitmach-Angeboten in den sozialen Medien gibt es zahlreiche Überlegungen wie wandernde Krippen, Weihnachtskonzerte vor Pflegeheimen und Auto-Gottesdienste. Wie diese genau ablaufen können, dazu warten die Verantwortlichen auch auf Ergebnisse des Treffens von Bund und Ländern kommenden Mittwoch, bei dem längerfristig wirksame Maßnahmen beschlossen werden sollen.

