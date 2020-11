Demonstrationen gegen Polizeigewalt in Frankreich von Krawalle überschattet

So, 29.11.2020, 10.18 Uhr

In Frankreich sind vielerorts die Demonstrationen gegen Polizeigewalt und für Pressefreiheit von Krawalle überschattet worden. Nach einer zunächst friedlichen Phase kam es am Rande der Proteste in Paris und mehreren anderen Städten zu Ausschreitungen.