Mi, 02.12.2020, 09.35 Uhr

Das bekannte Radioteleskop Arecibo in Puerto Rico ist in sich zusammengebrochen. Die Empfängervorrichtung, die an Stahlseilen in der Mitte über dem Parabolspiegel befestigt war, fiel nach offiziellen Angaben herunter. Schon vor einiger Zeit waren zwei Haltekabel gerissen.