Transgender: Das Outing von Elliot Page verändert Hollywood

Lärmende Prostituierte, die dem Leinwandhelden hinterherpfeifen. Ein Verbrechensopfer in der Gosse. Eine schrille Witzfigur. Das Bild, das Transgender-Charaktere in Hollywoodfilmen vermittelten, war niederschmetternd. Ein Unterschied zu Transvestiten wurde kaum gemacht – Transpersonen sind jedoch keine Männer in Frauenkleidern, sondern Menschen, die sich ihrem biologischen Geschlecht nicht zugehörig empfinden.

Es waren Fernsehserien, die in den letzten Jahren neue Wege gingen. Ob „The L-Word“, „ Orange Is the New Black “ „Pose“ oder „Stadtgeschichten“ – tatsächliche Transpersonen wie Laverne Cox oder Garcia spielten selbstbewusste, komplexe Charaktere in Produktionen, die für ein großes Publikum gemacht wurden. Insofern war es ein wichtiges Signal, als jetzt ein Hollywoodstar, der mit Kinorollen berühmt wurde, verkündete, transgender zu sein: Elliot Page (33) .

Page mit Julianne Moore in dem Drama „Freeheld“.pA Foto: Phil Caruso / picture alliance / AP Photo

2018 heiratete Page die Tänzerin Emma Portner

Geboren wurde er als Ellen Page in Kanada, bereits im Alter von zehn Jahren stieg er ins Filmgeschäft ein, mit 20 spielte er in „ Juno “ ein schwangeres Teenager-Mädchen und wurde dafür für einen Oscar nominiert. Fortan wirkte Page in Blockbustern wie „ Inception “ mit Leonardo DiCaprio oder „X-Men“ mit. 2014 bekannte er sich dazu, Frauen zu lieben, 2018 heiratete er die Tänzerin Emma Portner .

„ Mein Name ist Elliot “, gab Page nun bei Instagram bekannt – und verwendet fortan männliche Pronomen für sich, ohne sich aber als Mann zu definieren. Er dankte seinen Anhängern in der Transgender-Gemeinschaft dafür, dass er sich „endlich genug lieben kann, um meinem wahren Ich nachzugehen“.

Page mit Ehefrau Emma Portner, einer Tänzerin (r.). Foto: Foto: Picture alliance

Page über sein Leben: „Ich liebe es, trans zu sein“

Pages Bekanntmachung überrascht, denn er bricht mit Klischees . Weder war er öffentlich durch äußerliche Merkmale aufgefallen, die gemeinhin als „typisch männlich“ eingeordnet werden, etwa kurze Haare. Noch bedient er die Vorstellung, es müsse einen Leidensweg bedeuten, wenn biologisches und empfundenes Geschlecht nicht deckungsgleich sind.

Die häufige Phrase „ gefangen im falschen Körper “ trifft auf ihn nicht zu. „Ich liebe es, dass ich trans bin“, sagte er stattdessen. Sorgenfrei ist er indes nicht: „Die Wahrheit ist, obwohl ich mich im Moment zutiefst glücklich fühle, habe ich Angst vor dem Hass, den ,Witzen‘ und vor Gewalt.“

Lesen Sie auch: Schauspielerin Ellen Page berichtet von Belästigungen

„Es stimmt mich hoffnungsvoll, dass sich mittlerweile ein berühmter Schauspieler wie Elliot Page als trans* outet“, sagt Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans*. „Auch im Jahr 2020 gehört dazu leider immer noch eine Portion Mut, da oft nicht abzusehen ist, wie das nahe Umfeld oder in Elliots Fall eben auch die breite Öffentlichkeit reagiert.“

Hintergrund: Oberstes US-Gericht stärkt Homosexuelle und Transgender

Einige Feministinnen wie Alice Schwarzer betrachten Transmänner mit Skepsis

Denn Kritik an Transpersonen gibt es immer wieder – nicht nur aus konservativen Kreisen. Besonders Transmänner werden von einigen Feministinnen mit Skepsis betrachtet. „Statt der steigenden Zahl der Neo-Transsexuellen, zunehmend Frauen, zu sagen, dass sie auch ohne Hormone und Operationen aus der Geschlechterrolle ausbrechen können, passt man ihren Körper der gewünschten Rolle an“, schreibt Alice Schwarzer . Aus Verständnis sei Propaganda geworden.

„Statt der steigenden Zahl der Neo-Transsexuellen, zunehmend Frauen, zu sagen, dass sie auch ohne Hormone und Operationen aus der Geschlechterrolle ausbrechen können, passt man ihren Körper der gewünschten Rolle an“, meint Alice Schwarzer. Foto: Henning Kaiser / dpa

Lesen Sie mehr: Adrian Hector – vielleicht der erste Transmann im Bundestag

Doch nicht jede Transperson wünscht eine Geschlechtsanpassung, und nicht jede ist „binär“, das heißt, sie fühlt sich als Mann oder Frau. So verwehrt Laverne Cox sich gegen die Überfixierung auf körperliche Merkmale . Für wichtiger hält der „Orange Is the New Black“-Star, dass Transrollen auch von Trans-Schauspielern dargestellt werden, damit Transgender nicht mehr als „Verkleidung“ wahrgenommen werde.

Scarlett Johansson sagte bereits ihre Rolle als Transmann in dem Filmprojekt „Rub and Tug“ ab. „Ich verstehe die Kritik von Aktivisten, dass seltene Rollen wie diese an einen Trans-Schauspieler gehen sollten“, erklärte sie. Hollywood und die Filmindustrie hätten eine große Verantwortung, glaubt Aktivist Hümpfner. „Denn Filme prägen Einstellungen und beeinflussen, mit welchen Personen ich mitfühle.“

Auch interessant: Dürfen Kinder wegen ihres Geschlechts operiert werden?