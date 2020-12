"Go for it": 90-jährige Britin als erste gegen Corona geimpft

"Go for it": 90-jährige Britin als erste gegen Corona geimpft Di, 08.12.2020, 14.10 Uhr Mit ihren 90 Jahren hat Margaret Keenan Geschichte geschrieben: Als erster Mensch seit der Notzulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer in Großbritannien wurde der vierfachen Großmutter in Coventry die erste Impfdosis in den linken Oberarm gespritzt.

