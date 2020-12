George Clooney musste nach Diät ins Krankenhaus

Prominentes Baby- und Liebesglück 2017

Auch sie haben sich getraut: Die Schauspieler Alison Brie („Mad Men“) und Dave Franco („Scrubs“). Der Bruder von Schauspieler James Franco („127 Hours“) und die 34-Jährige lernten sich 2011 in New Orleans kennen und verlobten sich 2015. Das Paar lässt sich selten öffentlich blicken. „Wir gehen uns nicht aus dem Weg, wir stellen uns nur nicht so zur Schau“, so Brie.

Foto: Rich Polk