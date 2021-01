Illegale Silvesterparty mit 2500 Menschen sorgt in Frankreich für Aufsehen

Sa, 02.01.2021, 12.58 Uhr

Im Westen Frankreichs ist eine illegale Silvesterparty mit rund 2500 Teilnehmern völlig aus dem Ruder gelaufen: Trotz Corona-Auflagen feierten Raver in einem kleinen Ort in der Bretagne. Am Samstag löste sich die Feier dann auf. Die Polizei kontrollierte die Raver beim Verlassen des Geländes.