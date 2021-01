Corona-Ausnahmezustand in Klinik in Los Angeles

Fr, 08.01.2021, 14.06 Uhr

Die Intensivstation des Martin-Luther-King-Krankenhauses in Los Angeles ist voll belegt, fast täglich sterben dort Menschen an oder mit einer Coronavirus-Infektion. Die Zahl der täglichen Corona-Toten in den USA hat zuletzt einen neuen Höchststand erreicht.