Di, 12.01.2021, 15.35 Uhr

Ladeninhaber, Trainer und Sportler demonstrieren in Paris gemeinsam gegen die Schließung von Geschäften und Sportstätten in der Corona-Pandemie. Zum Symbol ihres Protests werden Turnschuhe, die in ihren Augen angesichts des Lockdowns nutzlos geworden sind.