Corona: Termin für Gipfel mit Merkel steht - RKI meldet viele Tote

Bund und Länder ziehen den Corona-Gipfel auf kommenden Dienstag vor

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert gemeinsam mit Arbeitgeber-Verbänden und Gewerkschaften mehr Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen 22.368 Corona-Neuinfektionen, weitere 1133 Menschen starben mit oder an Corona – ein neuer Höchstwert

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher rund 2.015.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Rund 45.200 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Die Pandemie hat Deutschland trotz Lockdown weiter im Griff: Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland hat seit Ausbruch der Pandemie nun die Schwelle von zwei Millionen Fällen überschritten. Das meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen.

In wenigen Tagen erwartet das RKI, dass sich die Daten wieder valide auswerten lassen. Aktuell gibt es wohl immer noch einen Melde- und Testverzug von den Feiertagen. Trotzdem erklärte RKI-Chef Lothar Wieler schon am Mittwoch der aktuelle Lockdown wirke nicht so wie der im Frühjahr. Zudem sorgt sich die Bundesregierung um die Ausbreitung der Corona-Mutationen in Deutschland.

Das für den 25. Januar geplante Bund-Länder-Gespräch hat die Kanzlerin deshalb bereits vorgezogen: Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder werden schon am kommenden Dienstag über das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutieren. Mehreren Berichten zufolge könnte die Bundesregierung die Beschränkungen angesichts des Infektionsgeschehens nochmals verschärfen wollen.

Corona-News des Tages: RKI meldet 22.368 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 22.368 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Das gab das RKI am Freitagmorgen bekannt. Außerdem wurden 1133 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet - ein neuer Höchststand. Der bisherige Höchststand von 1244 Todesfällen innerhalb eines Tages war am Donnerstag (14.01.) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Corona-News vom 15. Januar: Bundespräsident Steinmeier ruft zu mehr Homeoffice auf

12.52 Uhr: Ein gemeinsamer Auftritt des Bundespräsidenten mit den Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften – das kommt nicht alle Tage vor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun angesichts der Corona-Bedrohung zusammen mit den Vertretern zu mehr Arbeit im Homeoffice aufgerufen.

„Ermöglichen Sie das Arbeiten von zuhause aus“, appellierte Steinmeier am Freitag in Berlin an Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte. „Es ist nötiger denn je.“ An die Adresse der Beschäftigten sagte Steinmeier: „Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Wir müssen auch die Kontakte, wo irgend möglich, am Arbeitsplatz reduzieren. Weniger ist mehr, gerade in diesen Tagen.". Foto: dpa

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, sagte, viele Unternehmen würden zwar schon Heimarbeits-Möglichkeiten anbieten. „Es kann jedoch noch mehr getan werden“, so der BDA-Präsident. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, appellierte: „Es kommt nun darauf an, dass alle Möglichkeiten zur Nutzung von Homeoffice genutzt werden, um das Infektionsgeschehen weiter einzugrenzen und zurückzudrängen.“

Corona-Gipfel findet kommenden Dienstag statt

11.55 Uhr: Wie sich bereits abzeichnete, wird das Bund-Länder-Treffen vom 25. Januar auf kommende Woche vorgezogen. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte am Freitag mit, dass der Corona-Gipfel mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten bereits am Dienstag stattfindet. Die Kanzlerin will mit den Chefs der Bundesländer über weitere Corona-Maßnahmen und eine Verlängerung des Lockdowns beraten.

11.50 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

