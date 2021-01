Corona: Fast 1000 Tote - Debatte über Ausgangssperre

Immer mehr Politiker fordern vor dem vorgezogenen Corona-Gipfel am Dienstag eine Verschärfung der Maßnahmen

Pfizer verringert zunächst die Lieferungen des Corona-Impfstoffs seines Kooperationspartners Biontech

Nach Angaben des Mainzer Unternehmens werde Biontech in Europa aber ab 25. Januar zum ursprünglichen Lieferplan zurückkehren

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert gemeinsam mit Arbeitgeber-Verbänden und Gewerkschaften mehr Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 18.678 Corona-Neuinfektionen, weitere 1133 Menschen starben mit oder an Corona – ein neuer Höchstwert

Nach unseren Recherchen haben sich in Deutschland bisher über 2.023.700 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 45.700 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben

Angesichts der weiter sehr angespannten Lage in der Corona-Pandemie fordern immer mehr Politiker Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung.

Vor dem auf Dienstag vorgezogenen Bund-Länder-Gipfel hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erklärt, auch das Verhängen von Ausgangssperren dürfe kein Tabu sein.

Während beim Gipfel das weitere Vorgehen in der Pandemie diskutiert werden soll, meldete das US-Unternehmen Pfizer am Freitag, die bereits zugesagte Impfstoffmenge nicht einhalten zu können. Pfizer verringert für mehrere Wochen die Lieferungen des Impfstoffs seines Kooperationspartners Biontech. Sechs EU-Länder zeigten sich aufgrund dieser Lieferprobleme beunruhigt. Wie Biontech allerdings mitteilte, sollen die aktuellen Lieferengpässe mit einer Erhöhung der Liefermenge ab Februar kompensiert werden.

Corona-News des Tages: RKI meldet 18.678 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut 18.678 Corona-Neuinfektionen gemeldet: Das gab das RKI am Freitagmorgen bekannt. Außerdem wurden 980 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1244 Todesfällen innerhalb eines Tages war am Donnerstag (14. Januar) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden – darin waren jedoch 3500 Nachmeldungen enthalten.

Corona-News vom 16. Januar: Präsident Jung: "Keine Öffnungsperspektive" für Schulen und Kitas

8.32 Uhr: Städtetagspräsident Burkhard Jung hat sich hinter Überlegungen der Bundesregierung gestellt, die Corona-Schutzvorschriften weiter zu verschärfen. „Der Lockdown hat bisher zu wenig bewirkt“, sagte Jung unserer Redaktion Daher könnten die Beschränkungen nicht gelockert werden. Bei der Bund-Länder-Schalte am Dienstag müsse „überlegt werden, wo die Infektionen herkommen und ob weitere Bereiche in die Beschränkungen einbezogen werden müssen“.

Für Schulen und Kitas sehe er „derzeit in der Regel keine Öffnungsperspektive", fügte Jung hinzu, der auch Leipziger Oberbürgermeister ist. „Wir wissen, dass der Lockdown und eine erneute Verlängerung Familien und Kindern viel abverlangt. Doch auch bei Schulen und Kitas muss darauf geachtet werden, die Kontakte so gering wie möglich zu halten", sagte er.

Hans: Ausgangssperre darf bei Bund-Länder-Beratungen kein Tabu sein

7.44 Uhr: Vor den Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Restriktionen hat Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) eine Diskussion über verschärfte Corona-Auflagen ohne Tabus gefordert und Ausgangssperren ins Gespräch gebracht. „Für die Ministerpräsidentenkonferenz darf es keine Denk- und Diskussionsverbote geben“, sagte Hans der „Rheinischen Post“. Dies gelte „für das Thema Ausgangssperre, aber auch für die Diskussion um die Arbeit im Homeoffice“.

Bei der Heimarbeit sieht Hans ebenso Nachholbedarf wie beim Tragen von FFP2-Masken. „Dadurch schützt man nicht nur andere, sondern auch sich selbst“, betonte der saarländische Regierungschef. „Deshalb sollten wir als Staat dafür sorgen, dass diese Masken überall und unkompliziert allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen“.

Frankreich verschärft Corona-Maßnahmen ab Samstag

6.30 Uhr: Frankreich verschärft seine Corona-Maßnahmen: An diesem Samstag tritt eine landesweite Ausgangssperre zwischen 18 Uhr und 6 Uhr morgens in Kraft. Auch alle Geschäfte müssen dann schließen. Kritiker fürchten dadurch einen größeren Andrang, auch im öffentlichen Nahverkehr.

Zudem verschärft Frankreich die Kontrollen für Einreisende aus Nicht-EU-Ländern. Sie müssen ab Montag einen negativen PCR-Test vorlegen und sollen zudem in Frankreich eine Woche lang vorsorglich in Quarantäne gehen. Danach wird ein zweiter PCR-Test fällig. Grund für die Verschärfung ist die Sorge vor einer Ausbreitung der britischen Corona-Mutation.

Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. Foto: Francois Mori / dpa

Unionsfraktionschef Brinkhaus für deutlich schärfere Corona-Restriktionen

1.55 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich für eine umfassende Ausweitung der Corona-Restriktionen ausgesprochen. „Jetzt lieber einmal richtig – anstatt eine Endlosschleife bis in den Sommer hinein“, sagte Brinkhaus der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstagsausgabe).

„Insbesondere die hohe Ansteckungsrate der neuen Mutation beunruhigt uns sehr“, sagte Brinkhaus mit Blick auf offenbar deutlich ansteckendere Coronavirus-Varianten. „Wir müssen versuchen, diese neuen Virus-Varianten durch konsequente Maßnahmen rechtzeitig einzudämmen“, forderte der Unionsfraktionschef. Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen über weitere Corona-Restriktionen kommenden Dienstag appellierte er, dass die dortigen Beschlüsse „dann zu Hause in den Landeshauptstädten eins zu eins umgesetzt und konsequent nachgehalten werden“.

15. Januar: Regionalwahlen in Katalonien wegen Corona-Pandemie auf Mai verschoben

22.57 Uhr: Wegen der Corona-Krise sind die im Februar geplanten Regionalwahlen in Katalonien auf Mai verschoben worden. Die Abstimmung über ein neues Regionalparlament soll nun am 30. Mai stattfinden, wie die Regierungsparteien in der spanischen Region am Freitag bekanntgaben. „Es ist das Vernünftigste, diese Wahlen zu verschieben“, sagte Elsa Artadi, Sprecherin der Regierungspartei Gemeinsam für Katalonien.

Biden will mehr Tempo bei Corona-Impfaktion in den USA machen

22.55 Uhr: Der künftige US-Präsident Joe Biden will das Tempo der Corona-Impfaktion im Land deutlich beschleunigen. Biden kündigte am Freitag in Wilmington im Bundesstaat Delaware ein Bündel an Maßnahmen an, mit dem er bestehende Probleme bei der Impfkampagne in den USA überwinden will. Unter anderem soll die US-Katastrophenschutzbehörde Fema beim Aufbau von Impfzentren helfen. Mobile Impfstationen sollen in entlegene Gebiete geschickt werden. Außerdem sollen Bidens Plänen nach die Apotheken im Land eingespannt werden, um ebenfalls Impfungen gegen das Coronavirus zu verabreichen.

Biden will mehr Tempo bei Corona-Impfaktion in den USA machen.

Corona-Krise: Braun erwartet Kraftanstrengung bis zum Sommer

20.24 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun hält in der Corona-Krise eine „Kraftanstrengung“ noch bis zum Sommer für nötig. Die Infektionszahlen müssten gesenkt werden, sagte Braun am Freitagabend auf dem digitalen CDU-Parteitag. Deutschland stehe noch vor drei bis vier schweren Monaten. Im Sommer, glaube er, werde sich alles sehr gut fügen. Bis dahin sei es aber noch eine Kraftanstrengung.

Biontech: Nach kurzer Verringerung wird mehr Impfstoff geliefert

19.55 Uhr: Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer verringern die Liefermengen nach eigenen Angaben in der nächsten Woche vorübergehend, um sie danach aber kräftig zu erhöhen. „Ab der Woche vom 25. Januar werden wir wieder zum ursprünglichen Zeitplan für die Lieferungen in die Europäische Union zurückkehren (100 Prozent) und die Auslieferungen ab der Woche vom 15. Februar erhöhen (über 100 Prozent), so dass wir in der Lage sein werden, die volle zugesagte Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal und deutlich mehr im zweiten Quartal zu liefern“, teilten die Unternehmen am Freitagabend mit.

Opposition in Slowenien reicht Misstrauensantrag gegen Regierung ein

18.40 Uhr: Die Opposition in Slowenien hat einen Misstrauensantrag gegen die konservative Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa eingebracht. 42 der 90 Abgeordneten unterstützten den Antrag der fünf linksgerichteten Oppositionsparteien vom Freitag. Sie werfen Jansa Missmanagement in der Corona-Krise vor. Zudem beschuldigen sie den Regierungschef, die Gesundheitskrise als Vorwand zu nutzen, um zunehmend autoritär zu regieren.

„Das Hauptproblem ist, dass diese Regierung außergewöhnlich erfolglos im Kampf gegen die Epidemie war“, sagte Karl Erjavec, Vorsitzender der Oppositionspartei Desus. Die linksgerichtete Opposition schlägt Erjavec als Nachfolger für Jansa vor. Über den Antrag soll im Laufe der nächsten Woche abgestimmt werden. Bei der geheimen Abstimmung könnten Medienberichten zufolge auch mehrere Abgeordnete von Jansas Koalitionspartner SMC für dessen Absetzung stimmen.

Mehr als eine Million Corona-Impfungen in Italien verabreicht

18.24 Uhr: Rund eine Million Menschen sind in Italien gegen das Coronavirus geimpft worden. Das teilte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte am Freitag via Twitter mit. Das Land habe damit imm Vergleich mit den weiteren EU-Ländern die meisten Personen geimpft. Die Daten seien ermutigend, schrieb Conte.

Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums verabreichte die Lombardei bislang mit am meisten Impfungen. Zu Beginn der Kampagne Ende des Jahres hatte die Regional-Regierung dort heftige Kritik einstecken müssen, weil anfangs kaum geimpft wurde. Der für die Gesundheit zuständige Referent hatte wenig später seinen Posten verloren.

Auch Zahnärzte und Apotheken dürfen Corona-Schnelltests durchführen

18.14 Uhr: In Zukunft dürfen auch Zahnärzte und Apotheken Corona-Schnelltests im Auftrag der Gesundheitsämter durchführen. Das geht aus einer Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Kreis der beauftragungsfähigen Personen und Einrichtungen werde konkretisiert, um die für die Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderliche Rechtssicherheit schaffen, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Darüber berichteten auch die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ (Samstag).

Im Zuge der Verordnung wurde auch die Anzahl der Tests für ambulante Pflegedienste, insbesondere solche der ambulanten Intensivpflege auf 20 Tests pro Betreuten und Monat erhöht. Auch Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe können künftig getestet werden.

Eine junge Frau hält einen negativen Corona-Schnelltest in der Hand. Foto: Nicolas Armer/dpa

Lettland verlangt negativen Corona-Test vor Einreise

17.50 Uhr: Lettland hat seine Einreisebestimmungen verschärft. Seit Freitag ist die Einreise in das baltische EU-Land nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Die Regel gilt auch für lettische Staatsbürger, wie das Verkehrsministerium in Riga mitteilte. Der Testbefund darf nicht älter als 72 Stunden sein, muss vor Abreise der Fluggesellschaft oder anderen Beförderungsunternehmen vorgelegt und bei der elektronischen Einreiseregistrierung angegeben werden. Auch die Quarantänepflicht bleibt bestehen: Alle Einreisenden müssen sich in Lettland für zehn Tage in Selbstisolation begeben.

Bahn-Chef Lutz gegen Sonderrechte für Corona-Geimpfte in Zügen

17.34 Uhr: Bahn-Chef hat möglichen Sonderrechten für Corona-Geimpfte eine Absage erteilt. Die werde es von Seiten der Deutschen Bahn nicht geben, sagte Lutz der „Süddeutschen Zeitung“ (Wochenendausgabe). „Wir halten uns an die politischen Vorgaben“, sagte er. „Niemand wird deshalb vorerst auf eine Maske verzichten können, nur weil er einen Impfausweis hochhält.“

Nach Angaben des Konzernchefs hat die Corona-Pandemie die Passagierzahlen in den Fernzügen der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr so stark einbrechen lassen, wie seit Jahrzehnten nicht. „Noch 2019 hatten wir im Fernverkehr mit mehr als 150 Millionen so viele Passagiere wie noch nie“, sagte er der Zeitung. Ende 2020 seien es mit rund 80 Millionen nur noch gut halb so viele gewesen.

Bahn-Chef Lutz ist gegen Sonderrechte für Corona-Geimpfte in Zügen. Foto: Volker Emersleben / Deutsche Bahn AG

Sechs EU-Länder beunruhigt wegen Lieferproblemen bei Pfizer-Impfstoff

17.26 Uhr: Sechs Länder der Europäischen Union haben sich bei der EU-Kommission besorgt über die gemeldeten Lieferverspätungen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech gezeigt. Dänemark, Finnland, Schweden und die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen appellierten am Freitag in einem gemeinsamen Schreiben an EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides, die EU-Kommission solle sicherstellen, dass die Impfstoffproduktion von Pfizer und Biontech effektiv sei und die Impfstoffchargen schnell geliefert würden. Das teilte die finnische Regierung am späten Nachmittag mit.

Die Kommission müsse alles daran setzen, dass die Impfstoffproduktion von Biontech/Pfizer gesteigert und die Verteilung der Chargen gemäß dem EU-Kaufvertrag und den Bestellungen der Mitgliedstaaten gewährleistet sei, hieß es von den Finnen.

Von der Leyen: Pfizer garantiert zugesagte Lieferungen bis Ende März

17.13 Uhr: Trotz der Verzögerungen des Pharmakonzerns Pfizer bei der Produktion des Corona-Impfstoffs hält das Unternehmen die Lieferzusagen für die EU nach Angaben von EU-Kommissionschefin im ersten Quartal 2021 ein. Sie habe die Berichte dazu mitbekommen und daraufhin sofort den Pfizer-Chef angerufen, sagte von der Leyen am Freitag bei einem Besuch in Lissabon.

Dieser habe erklärt, dass es in den kommenden Wochen eine Produktionsverzögerung gebe. Zugleich habe er jedoch versichert, dass alle garantierten Dosen im ersten Quartal auch geliefert würden. Er werde sich persönlich darum kümmern, die Verzögerung zu reduzieren und so schnell wie möglich aufzuholen. Fragen danach, wie viele Impfstoff-Dosen aufgrund der Probleme zunächst weniger geliefert würden, beantworte von der Leyen nicht. Dies müsse das Unternehmen beantworten.

Sie verwies jedoch darauf, wie wichtig es sei, dass die zugesagten Dosen bis Ende März geliefert würden. Weil es innerhalb eines bestimmten Zeitraums zwei Impfungen des Impfstoffs von Pfizer und seines deutschen Partners Biontech brauche, gebe es auch die medizinische Notwendigkeit, dass der Impfstoff rechtzeitig geliefert werde.

Pfizer garantiert die zugesagten Lieferungen bis Ende März. Foto: Ariel Schalit / dpa

Sachsen will Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb nehmen

16.59 Uhr: Sachsen will in der kommenden Woche eine Einrichtung für Quarantäne-Verweigerer in Betrieb nehmen. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit. Bislang seien allerdings noch keine Verweigerer bekannt, die per Gerichtsbeschluss abgesondert werden sollten, hieß es weiter. Von einer Unterbringung Betroffener in einem Krankenhaus hatte der Freistaat Abstand genommen, weil alle Kapazitäten dort in der Corona-Pandemie dringend gebraucht würden. Die „Bild“-Zeitung berichtete am Freitag von Plänen, einen „Knast für Quarantäne-Verweigerer“ auf dem Gelände der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge einzurichten.

Griechenland lockert Lockdown - Geschäfte und Kirchen öffnen

16.39 Uhr: Von Montag an dürfen Geschäfte in Griechenland wieder für den Kundenverkehr öffnen - sofern sie nicht in einem von der Corona-Pandemie stärker betroffenen Kreis angesiedelt sind. „Wir haben die Sicherheit, die Maßnahmen zu lockern“, sagte Premier Kyriakos Mitsotakis bei einer Parlamentsdebatte zur Pandemie am Freitag in Athen. Die Virologen hätten grünes Licht gegeben.

Für jene Geschäfte in Gegenden mit mehr Corona-Fällen gebe es ebenfalls Erleichterungen, versprach Mitsotakis. Dort dürfen die Läden ihre Waren ab Montag zumindest per „Click Away“ verkaufen. Das heißt, die Kunden bestellen online oder telefonisch und können ihre Ware dann vor dem Geschäft in Empfang nehmen. So soll Kundengedränge im Laden vermieden werden. Außerdem sollen die Kirchen öffnen dürfen, und zwar vom Sonntag, dem 25. Januar an.

Neue Corona-Regeln in Italien - Weiter keine Reisen zwischen Regionen

16.37 Uhr: Italien hält im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Zügel weiter straff: Die Regierung hat zahlreiche Beschränkungen für die Bürger und Reiseverbote im gesamten Land verlängert. Zudem bleiben die nächtliche Ausgangssperre und die Maskenpflicht im Alltag bestehen. Der mitten in einer Regierungskrise steckende Ministerpräsident Giuseppe Conte unterschrieb dazu am Freitag ein Dekret. Die Regierung will damit eine dritte Welle und eine Verschärfung der Corona-Lage verhindern.

Demnach ist das Reisen zwischen den Regionen und Autonomen Provinzen ab Samstag bis zum 15. Februar weiter untersagt - es sei denn, es ist etwa wegen der Arbeit oder der Gesundheit nötig. Auch die Skigebiete müssen sich gedulden. Sie dürfen erst ab dem 15. Februar wieder für Freizeit-Wintersportler öffnen.

Harter Lockdown – Ministerpräsident Giuseppe Conte hat für Italien strikte Einschränkungen wegen steigender Corona-Zahlen angekündigt. Foto: Mauro Scrobogna / dpa

Absage der Winterklausur: CSU-Fraktion verschiebt geplante Arbeitstagung im Landtag

16.31 Uhr: Angesichts der aktuellen Corona-Situation und der für Dienstag geplanten neuen Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die CSU-Fraktion entschieden, die von Montag (18.1.) bis Mittwoch (20.1.) vorgesehene Arbeitstagung abzusagen. Das teils digital geplante Treffen mit hochkarätigen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Dazu erklärt Fraktionschef Thomas Kreuzer: „Das Pandemie-Geschehen mit den Virus-Mutationen macht uns große Sorgen. Somit hat politisches Handeln zur Pandemiebekämpfung im Moment Vorrang vor der Agenda einer Klausurtagung. Mir ist es wichtig, dass wir in der derzeitigen Situation Bayerns Bürger bestmöglich beschützen und dafür unsere Kontakte noch stärker reduzieren. Nur so können wir gemeinsam die schwierige Situation meistern.“

Pfizer kann zugesagte Impfstofflieferungen nicht einhalten

16.07 Uhr: Der Pharmakonzern Pfizer kann nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums in den kommenden drei bis vier Wochen die bereits zugesagte Menge an Corona-Impfstoff nicht liefern. Das sei der EU-Kommission und über diese den EU-Mitgliedsstaaten kurzfristig mitgeteilt worden, teilte das Ministerium am Freitag mit. Ein Sprecher fügte hinzu, dass die für Deutschland am Montag vorgesehene wöchentliche Lieferung wie geplant erfolge.

Grund für die Lieferprobleme sind demnach Umbauten im Pfizer-Werk im belgischen Puurs. Diese dienten nach Angaben des Unternehmens dazu, die Kapazitäten ab Mitte Februar zu erhöhen. Aus Puurs würden alle Länder der Welt außer den USA beliefert. „Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern nehmen diese sehr kurzfristige wie unerwartete Mitteilung der Kommission und von Pfizer mit Bedauern zur Kenntnis“, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.

Unklar ist noch, wie groß die Mengen an Impfstoff sind, die nun vorerst nicht zur Verfügung stehen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und seine Länderkollegen berieten nach Angaben des Sprechers am Nachmittag kurzfristig in einer Schaltkonferenz über die Lage.

Bund und Länder erwarteten, dass die EU-Kommission in den Verhandlungen mit Pfizer schnellstmöglich Klarheit und Sicherheit für die weiteren Lieferungen und Lieferdaten schaffe. „Zugesagt ist in jedem Fall, dass die für das 1. Quartal angekündigten Mengen vollständig im ersten Quartal geliefert werden“, hieß es weiter.

SPD-Fraktion fordert von Karliczek Erforschung der Corona-Maßnahmen

15.54 Uhr: Die SPD-Fraktion fordert eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Corona-Beschränkungen und sieht dabei Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) in der Pflicht. „Wir haben ein Forschungsministerium. Anja Karliczek sollte endlich Untersuchungen über die Wirkung der Maßnahmen anstoßen“, sagte SPD-Fraktionsvize Bärbel Bas dem „Spiegel“ laut Vorabbericht vom Freitag.

„Wir müssen detaillierter wissen, was die Maßnahmen für das Infektionsgeschehen bedeuten und wie sie wirken“, führte die Sozialdemokratin aus. Alles, was mit Zahlen und Daten besser belegt werden könne, sei gut. Dazu gehöre, vorhandene Mobilitätsdaten systematisch auszuwerten, auch um zu wissen, wie sehr sich das Homeoffice durchgesetzt habe.

Weg für Corona-Impfstoffproduktion in Marburger Biontech-Werk frei

15:30 Uhr: Das Mainzer Unternehmen Biontech hat die Erlaubnis für den Betrieb seines neuen Werks in Marburg zur Herstellung des Corona-Impfstoffes erhalten. Das zuständige Regierungspräsidium Gießen habe den Betrieb der Anlage genehmigt, teilte am Freitag die hessische Landesregierung in Wiesbaden mit. Über den tatsächlichen Beginn der Produktion entscheide Biontech.

Ampullen des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Foto: dpa

Südafrikanische Coronavirus-Mutation erstmals in Hessen nachgewiesen

14:10 Uhr: In Hessen ist bei einem Patienten erstmals die Coronavirus-Variante B.1.351 nachgewiesen worden, die bisher vor allem in Südafrika aufgetreten und womöglich besonders ansteckend ist. Wie das Sozialministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte, war der Patient Ende Dezember aus Südafrika eingereist und liegt derzeit im Krankenhaus. Auch Kontaktpersonen seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Übersterblichkeit über Durchschnitt – besonders in Sachsen

14:00 Uhr: Ende des vergangenen Jahres sind in Deutschland deutlich mehr Menschen gestorben als im Durchschnitt der Vorjahre. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Sterbefallzahlen in der Woche vor Weihnachten um 24 Prozent über dem Mittel. In Sachsen haben sich die Zahlen sogar verdoppelt.

„Besonders auffällig ist die Entwicklung der Sterbefallzahlen weiterhin in Sachsen“, stellten die Wiesbadener Statistiker fest. „Die Differenz zum Durchschnitt der vier Vorjahre nimmt dort seit Oktober von Woche zu Woche deutlich zu.“

Bundespräsident Steinmeier ruft zu mehr Homeoffice auf

12.52 Uhr: Ein gemeinsamer Auftritt des Bundespräsidenten mit den Spitzen von Arbeitgebern und Gewerkschaften – das kommt nicht alle Tage vor. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nun angesichts der Corona-Bedrohung zusammen mit den Vertretern zu mehr Arbeit im Homeoffice aufgerufen.

„Ermöglichen Sie das Arbeiten von zuhause aus“, appellierte Steinmeier am Freitag in Berlin an Unternehmen, Personalverantwortliche und Führungskräfte. „Es ist nötiger denn je.“ An die Adresse der Beschäftigten sagte Steinmeier: „Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Wir müssen auch die Kontakte, wo irgend möglich, am Arbeitsplatz reduzieren. Weniger ist mehr, gerade in diesen Tagen.". Foto: dpa

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, sagte, viele Unternehmen würden zwar schon Heimarbeits-Möglichkeiten anbieten. „Es kann jedoch noch mehr getan werden“, so der BDA-Präsident. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, appellierte: „Es kommt nun darauf an, dass alle Möglichkeiten zur Nutzung von Homeoffice genutzt werden, um das Infektionsgeschehen weiter einzugrenzen und zurückzudrängen.“

Corona-Gipfel findet kommenden Dienstag statt

11.55 Uhr: Wie sich bereits abzeichnete, wird das Bund-Länder-Treffen vom 25. Januar auf kommende Woche vorgezogen. Regierungssprecher Steffen Seibert teilte am Freitag mit, dass der Corona-Gipfel mit Angela Merkel und den Ministerpräsidenten bereits am Dienstag stattfindet. Die Kanzlerin will mit den Chefs der Bundesländer über weitere Corona-Maßnahmen und eine Verlängerung des Lockdowns beraten.

11.50 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

