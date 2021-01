Landesweite Razzia mit Hunderten Polizisten in Sachsen

Dresden/Leipzig Seit dem vergangenen Sommer ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen gemeinsam wegen bandenmäßigen Drogenhandels. Am Mittwoch kam der Zugriff: Hunderte Polizeibeamte beteiligten sich an einer landesweiten Razzia.