WHO ruft Europa und Pharmakonzerne zur Zusammenarbeit auf

Fr, 05.02.2021, 16.04 Uhr

In der EU läuft die Impfkampagne gegen das Coronavirus nur schleppend an. Der EU-Direktor der Weltgesundheitsorganisation, Hans Kluge, fordert in einem AFP-Interview mehr Zusammenarbeit, um die Impfstoffproduktion zu beschleunigen.