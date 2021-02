Christopher Plummer ist tot - Filmstar wurde 92 Jahre alt

New York Er war der älteste Schauspieler, der einen Oscar gewann: Christopher Plummer ist laut Berichten im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der kanadische Schauspieler Christopher Plummer ist tot. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend unter Berufung auf den Manager des Filmstars. Plummer, der mit seiner Rolle als Baron von Trapp im Filmmusical-Klassiker "Meine Lieder - meine Träume" ("The Sound of Music") 1965 neben Julie Andrews seinen Durchbruch in Hollywood hatte, wurde 91 Jahre alt.

