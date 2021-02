Corona: RKI meldet Zahlen – Keine Karnevalsumzüge am Rosenmontag

Ohne größere Staus sind am Sonntag die strengen Kontrollen an der Grenze zu Tirol gestartet. Bei einigen Verkehrsteilnehmer sorgten die Einreisebeschränkungen jedoch für Unverständnis und Unmut.

Wegen der Corona-Pandemie finden die traditionellen Karnevalsumzüge zum Rosenmontag heute nicht statt

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhofft sich von den neuen Schnelltests zur Selbstanwendung einen grundlegenden Wechsel hin zu mehr Öffnungen von Kitas und Schulen

Wegen der Verbreitung der Corona-Mutationen gelten seit Sonntag strengere Regeln für die Einreise nach Deutschland aus Tschechien, Tirol und der Slowakei

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat im Blick auf mögliche Corona-Grenzkontrollen eine enge Abstimmung mit den Nachbarländern versprochen

Frankreichs Europaminister Clement Beaune hat die deutsche Entscheidung für Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien als "hart" bezeichnet

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesteht Fehler der Politik bei Lockdown-Beginn und Impfkampagne ein

Berlin. Wie nur wenige Male in der deutschen Nachkriegsgeschichte bleiben die Straßen am diesjährigen Rosenmontag leer. Wegen der Corona-Pandemie sagten die Narren- und Jeckenhochburgen im Rheinland und in Rheinhessen ihre traditionellen Umzüge zum Höhepunkt der Karnevalszeit frühzeitig ab. In Köln rollt stattdessen ein Puppenzug mit Persiflagewagen im Kleinformat durch das Karnevalsmuseum.

Um eine Ausbreitung der ansteckenderen Corona-Mutationen in Deutschland zu vermeiden, wird die Einreise aus den Verbreitungsgebieten stark eingeschränkt. Für die Einreise aus Tschechien, Tirol und der Slowakei gelten seit Sonntag strenge Regeln, an den Grenzen kontrolliert die Bundespolizei. Lesen Sie hier: Das gilt für die Einreise aus Tschechien, Tirol und Co.

Corona-News des Tages: RKI meldet 4426 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 116 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Montag hervorgeht. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 4535 Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle verzeichnet. Montags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom 15. Februar: Giffey setzt bei KiTa-Öffnungen auf Corona-Selbsttests

11.40 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey erhofft sich von den neuen Schnelltests zur Selbstanwendung einen grundlegenden Wechsel hin zu mehr Öffnungen von Kitas und Schulen. "Ich halte das für einen Weg, um die Zeit bis zum Impfen zu überbrücken", sagte sie beim Besuch einer Kita in Potsdam, wo ein Modellprojekt mit mehr Schnelltests läuft.

Giffey bezeichnete die Tests als "echten Game-Changer", durch den wieder mehr Kinder in den Regelbetrieb zurückgebracht werden könnten. Sie sprach von Spucktests, die sehr einfach zu handhaben seien. Wenn diese stärker angewandt würden, könnten mehr Kinder in den Regelbetrieb zurückkehren. "Es ist eine Perspektive da."

Corona-Tote - Höchststand in Brasilien

11.00 Uhr: In Brasilien sind in der vergangenen Woche so viele Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Rund 1105 Corona-Tote gab es im Durchschnitt pro Tag, wie ein Zusammenschluss der größten Medien unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden mitteilte. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 239.294 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona registriert.

Frankreich nennt Deutschlands Grenzentscheidung "hart"

10.40 Uhr: Frankreichs Europaminister Clement Beaune hat die deutsche Entscheidung für Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tirol und Tschechien als "hart" bezeichnet. Eine solche Entscheidung in der Mitte Europas habe weitreichende Folgen, sagt er im Sender France Info. Er hoffe nicht, dass man selbst zu solchen Maßnahmen greifen müsse. Verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich sieht die Bundesregierung derzeit nicht vor.

Österreich weitet Corona-Testangebot aus

10.15 Uhr: Österreich weitet sein Corona-Testangebot weiter aus. Ab 1. März werden in Apotheken gratis Corona-Selbsttests für zuhause, die sogenannten Wohnzimmer-Tests, erhältlich sein. Von diesen sollen bis zu fünf Stück pro Person pro Monat zur Verfügung stehen, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA. Sie sind allein für die Eigenkontrolle gedacht und können nicht als Zutrittstests für den Besuch von Friseuren oder anderen körpernahe Dienstleistern genutzt werden.

Der Graben in der Wiener Altstadt ist fast menschenleer. Österreich weitet sein Corona-Testangebot weiter aus. Foto: Helmut Fohringer / dpa

Warnungen vor Osterurlaub: Wegen Corona "völlig inakzeptabel"

10.00 Uhr: Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga kritisiert Warnungen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der Osterurlaub müsse wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr ausfallen. Solche Aussagen sorgten für Verunsicherung und seien völlig inakzeptabel, sagte Dehoga-Lobbyistin Ingrid Hartges den Sendern RTL und ntv. „Darüber hinaus ist es auch rechtlich fragwürdig.“

Mit Blick auf das Spitzentreffen der Verbände mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Dienstag bemängelte Hartges, die November-Hilfen seien bei über einem Drittel der Betriebe noch nicht angekommen.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Saarland will keine Grenzkontrollen wie 2020

9.45 Uhr: Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat im Blick auf mögliche Corona-Grenzkontrollen eine enge Abstimmung mit den Nachbarländern versprochen. Strengere Kontrollen der Menschen, die sich über die Grenzen bewegten, seien nicht auszuschließen, sagte er im Landtag in Saarbrücken. "Wir werden aber alles in unserer Macht Stehende tun, um Grenzkontrollen wie im Frühjahr 2020 zu verhindern."

USA: Zahl der Corona-Neuinfektionen rückläufig

9.30 Uhr: In den USA geht die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zurück. Die Behörden meldeten am Sonntag 64.194 neue Fälle, wie aus den Daten der Johns Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore von Montagmorgen (MEZ) hervorging. Am Sonntag der Vorwoche waren noch 89.581 neue Infektionen gemeldet worden. Der bisherige Tagesrekord war am 2. Januar mit 300.282 neuen Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet worden.

In dem Land mit seinen rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang mehr als 27,6 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 485.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Pandemie - LKW-Staus an tschechischer Grenze

9.00 Uhr: Vor den Autobahn-Grenzübergängen nach Deutschland haben sich in Tschechien kilometerlange Staus gebildet. Die Bundesregierung hatte das Nachbarland zum Virusvariantengebiet erklärt und stationäre Grenzkontrollen wiedereingeführt. Auf der Autobahn E55/D8 Prag-Dresden stauen sich die Lastwagen bis nach Usti nad Labem zurück. Die Polizei reguliert die Einfahrt in die Tunnel. Auf der E50/D5 in Richtung Nürnberg bildete sich vorübergehend eine mehr als 20 Kilometer lange Lkw-Kolonne. Das geht aus den Angaben der Autobahnverwaltung und des Verkehrsfunks hervor.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Corona - Japanische Firmen gegen Olympia in diesem Jahr

8.40 Uhr: Mehr als die Hälfte der japanischen Unternehmen plädiert einer Umfrage zufolge für eine Verschiebung oder Absage der Olympischen Sommerspiele in Tokio. 56 Prozent seien für einen solchen Schritt, ergab eine Online-Befragung des Instituts Tokio Shoko Research von Anfang Februar. Im August waren es noch 53,6 Prozent. Nur 7,7 Prozent der befragten Unternehmen vertraten die Einschätzung, dass die Sportgroßveranstaltung in diesem Jahr wie geplant stattfinden sollte. In der vorherigen Umfrage äußerten noch 22,5 Prozent diese Meinung. Die Olympischen Spiele waren wegen der Corona-Pandemie 2020 um ein Jahr verschoben worden und sollen am 23. Juli eröffnet werden.

Größte Stadt Neuseelands im Corona-Lockdown

8.00 Uhr: Nach drei Corona-Fällen in Auckland hat heute in der größten Stadt Neuseelands ein dreitägiger Lockdown begonnen. Bei den Fällen handele es sich um die ansteckendere, zuerst in Großbritannien entdeckte Variante, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Genomtests hätten keine Verbindung zu zuvor bekannt gewordenen Fällen ergeben, hieß es. Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hatte den Lockdown nach einer Dringlichkeitssitzung von Kabinettsmitgliedern angekündigt. Der bis Mittwoch geltende Lockdown ist der erste im Land seit sechs Monaten.

Neuseeland: Premierministerin Jacinda Ardern ordnet einen kurzen Lockdown in Auckland an.

Amtsärzte warnen: Gesundheitsämter jetzt nicht vernachlässigen

7.45 Uhr: Die deutschen Amtsärzte warnen davor, die Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie weiter zu überlasten. "Man hätte die Gesundheitsämter längst aufrüsten und dauerhaft mit mehr Personal ausstatten können - und nicht nur kurzfristig mit Hilfskräften, wenn die Infektionszahlen steigen", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der deutschen Amtsärzte, Ute Teichert, den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung".

"Einzelne Ämter haben ein paar Stellen bekommen, aber flächendeckend ist noch nicht allzu viel passiert. Das reicht noch lange nicht aus." Es seien auch nach wie vor zu viele Bundeswehrsoldaten zur Hilfe in den Ämtern nötig. "Den Kurs, mit Hilfskräften aufzustocken, hat man noch nicht verlassen", kritisierte Teichert.

Pandemie - Biden will bei G7-Treffen über Impfstoff-Verteilung sprechen

7.30 Uhr: US-Präsident Joe Biden will bei einem online abgehaltenen Treffen der G7 über die Bewältigung der Corona-Pandemie sprechen. Dabei soll es am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses auch um die globale Verteilung von Impfstoffen gehen. Es wird erwartet, dass sich Biden zudem erneut für den Multilateralismus stark macht. Die außenpolitischen Initiativen des 78-Jährigen stehen bislang in scharfem Kontrast zur isolationistischen Politik seines Vorgängers Donald Trump, unter dem sich die USA aus zahlreichen internationalen Verträgen und Organisationen zurückgezogen hatten.

Pandemie: EU genehmigt Impfstoff-Exporte in 21 Länder

7.20 Uhr: Überall in der EU fehlt es an Corona-Impfstoffen. Gleichzeitig exportieren Unternehmen aus der EU in zahlreiche Länder außerhalb - auch nach Großbritannien und in die USA. Hersteller, mit denen die EU einen Liefervertrag für Covid-19-Impfstoffe hat, müssen ihre Exporte in Drittstaaten genehmigen lassen.

Auf Anfrage des ARD-Studios Brüssel teilte die EU-Kommission nun mit, dass im Zeitraum vom 30. Januar bis 10. Februar 2021 insgesamt 37 Exportanfragen gestellt wurden. Alle wurden genehmigt. Die Ausfuhren gehen oder gingen in 21 Länder - darunter die USA, Großbritannien, China, Japan, Kanada und Australien.

6.55 Uhr: Monologe statt Streitkultur: ARD-Talk zu Lockdown und den Perspektiven der Pandemiepolitik enttäuscht trotz hochkarätiger Besetzung. Lesen Sie hier: "Anne Will": Corona - Öde Harmonie zwischen Söder und Co.

Corona: Etwa 100 Faschingsnarren ohne Hygieneregeln

6.50 Uhr: In einem Ortsteil der Stadt Marienberg im sächsischen Erzgebirgskreis haben sich mehrere Personen ohne Beachtung von Hygienemaßnahmen zum Ski-Fasching versammelt. Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es Hinweise, dass es sich dabei um etwa 100 Personen gehandelt habe.

Die Feier am Sonntagnachmittag sei ohne Mund-/Nasen-Bedeckungen und ohne Einhalten der Abstandsregeln abgehalten worden. Mit dem Eintreffen der Polizei konnte ein Großteil der Feiernden die Veranstaltung zügig auf ihren Skiern verlassen. Die genaue Personenanzahl könne deshalb nicht bestätigt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Nichteinhaltung der sächsischen Corona-Schutzverordnung.

Karneval in Corona-Zeiten: Ein einsamer Karnevalist als Astronaut verkleidet am Karnevals-Sonntag auf einer Bank in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: imago images/Kraft

Australien bereit zum Corona-Impfstart

6.00 Uhr: Australien kann Regierungsangaben zufolge mit den Impfungen gegen das Corona-Virus beginnen. "Der Adler ist gelandet ("The eagle has landed")", so teilt Gesundheitsminister Greg Hunt mit dem seit der ersten Mondlandung geflügelten Wort die Ankunft des Impfstoffs mit. Die Impfkampagne werde kommende Woche mit den ersten 142.000 Dosen des BioNTech/Pfizer-Vakzins starten.

Corona-Krise: Zahl der Gespräche bei der Telefonseelsorge gestiegen

5.00 Uhr: Mehr Menschen wenden sich im Lockdown an die Telefonseelsorge. Im ersten Monat dieses Jahres seien mehr als 6200 Seelsorge- und Beratungsgespräche mehr geführt worden als im Vorjahreszeitraum, berichtete die "Bild". Demnach hätten sich im Januar 87.144 Menschen an die Krisenhelfer gewandt. Besonders groß war die Zunahme dem Bericht zufolge im November des vergangenen Jahres mit einem Plus von 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie in der Osterwoche mit einem Plus von 25 Prozent. Der Anteil der Menschen, die wegen Einsamkeit anriefen, habe sich um 20 Prozent erhöht.

Pandemie: Hotel-Quarantäne für Einreisende in Großbritannien

4.00 Uhr: Großbritannien verschärft die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus für Reisende. Einreisende aus Ländern auf der Roten Liste müssen nach Angaben der britischen Regierung ab Montag für 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Einhaltung werde überwacht, ein Verstoß könne mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen mit bis zu zehn Jahren geahndet werden, erklärt Gesundheitsminister Matt Hancock. Zu den Ländern auf der Roten Liste gehören Südafrika und Brasilien - in beiden Ländern sind Varianten des Virus aufgetreten, die möglicherweise die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe verringern könnten. Reisende aus Ländern, die nicht auf der Liste stehen, müssen sich zu Hause für zehn Tage isolieren und zwei negative Covid-19-Tests vorweisen.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister gegen schärfere Kontrollen an der Grenze

3.30 Uhr: Trotz der in Dänemark steigenden Zahl von Infektionsfällen mit der britischen Corona-Mutante hat sich der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg gegen schärfere Grenzkontrollen im Norden ausgesprochen: Dänemark habe eine 7-Tage-Inzidenz, die inzwischen knapp unter 50 liege, die aktuelle 7-Tage-Inzidenz Schleswig-Holsteins betrage 57, so der FDP-Politiker. „Da machen Grenzkontrollen überhaupt keinen Sinn“, sagte Garg unserer Redaktion. Die Pandemie sei nur europaweit zu bekämpfen. „Statt Grenzen abzuschotten sind vernünftige Teststrategien der clevere Weg“, erklärte der Minister.

Die zunächst in England aufgetretene Variante des Coronavirus (B.1.1.7.) findet sich in Dänemark mittlerweile in mehr als jeder vierten analysierten Corona-Probe. Nach vorläufigen Angaben des dänischen Gesundheitsdienstes wurde sie in 28,5 Prozent der bis Freitag analysierten Proben von Anfang Februar nachgewiesen. Dänemark zählt anders als Tschechien, die Slowakei und Tirol bislang nicht zu den Ländern, die vom Robert-Koch-Institut als so genannte „Virusvarianten-Gebiete“ ausgewiesen sind.

Heiner Garg (FDP), der Minister für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein, trägt einen Mund-Nasenschutz. Foto: Axel Heimken/dpa

Corona-News vom 14. Februar: Ministerpräsident Günther kritisiert neues Inzidenz-Ziel

22.26 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat deutliche Kritik an den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern geübt. So habe es seitens des Bundes zu wenig Vorschläge für eine Öffnungsstrategie gegeben. Das Erstellen eines Perspektivplans habe das Gremium „nicht so hinbekommen, wie viele Menschen das von uns erwartet haben“, sagte er der „Welt“.

Darüber hinaus sei es nicht hilfreich gewesen, mit der Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen ein neues Ziel zu setzen. „Wenn wir ständig neue Dinge beschließen und erklären müssen, wie jetzt die Zahl 35 als neues Inzidenz-Ziel, dann irritiert das die Menschen mehr, als dass dies Perspektive schafft.“

Müller kündigt Stufenplan für Lockerungen bis zum nächsten Corona-Gipfel an

21.34 Uhr: Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Michael Müller (SPD) will bis zum nächsten Corona-Gipfel einen Vorlage für einen Stufenplan erarbeiten. Darin sollen Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie definiert werden. „Es muss ausgehend von dem, was wir jetzt als Basis haben, auch von den Erfolgen, die wir in den letzten sieben Wochen erreicht haben, muss es ein weiteres stufenweises Vorgehen geben, an dem man sich auch langfristig orientieren kann“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister am Sonntagabend in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Auf die Frage, ob er versprechen könne, dass bis zum Bund-Länder-Treffen am 3. März ein solcher Plan vorliege, antwortete er: „Da bin ich mir ganz sicher.“

Österreichs Regierung protestiert gegen deutsche Grenzkontrollen

20.00 Uhr: Österreich hat die neuen deutschen Einreisebeschränkungen scharf kritisiert. Außenminister Alexander Schallenberg warnte am Sonntag vor „überschießenden Schritten, die mehr schaden als nützen.“ Das habe der konservative Minister seinem Berliner Kollegen Heiko Maas mitgeteilt. Außerdem werde der deutsche Botschafter Ralf Beste, am Sonntag zu einem Gespräch im Wiener Außenministerium erwartet, berichtete die Nachrichtenagentur APA.

Tagestourismus nach Usedom untersagt

19:51 Uhr: Das sonnige Wetter hat Hunderte Ausflügler an die Ostseeküste der Insel Usedom gelockt. Knapp 200 Fahrzeuge mussten am Sonntag aber wieder umkehren. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatten die Beamten wegen der immer noch hohen Infektionszahlen in der Region Kontrollen an den Inselzufahrten in Wolgast und bei Anklam eingerichtet. In Vorpommern-Greifswald liegt der Wochen-Wert bei 185 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Usedom, die zweitgrößte Insel Deutschlands, hat nur zwei Zufahrten: An der Bundesstraße 110 über die Zecheriner Brücke sowie über die B111 bei Wolgast. Die knapp 200 Autofahrer mussten wieder umkehren.

Tochter von Bill Gates geimpft

18.37 Uhr: Bill Gates' Tochter Jennifer hat sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Das machte die 24-Jährige auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt. „Ich bin überaus privilegiert meine erste Dosis eines mRNA-Impfstoffes erhalten zu haben", schrieb Gates. Sie empfehle jedem dringend, sich über die Impfstoffe zu informieren und eine Impfung in Betracht zu ziehen, sollte man die Möglichkeit bekommen.

Und auch an Verschwörungstheoretiker wandte sie sich – mit einem nicht ganz ernst gemeinten Hinweis: „Leider hat der Impfstoff meinen genialen Vater NICHT in mein Gehirn implantiert – wenn nur mRNA diese Kraft hätte .....!" Gates ist studierte Humanbiologin und wird zur Zeit an einer medizinische Fakultät ausgebildet. „Als Medizin-Studentin bin ich dankbar, dass mir die Impfung Schutz und Sicherheit bei meiner zukünftigen Arbeit bietet", so Gates.

Haseloff: Am 3. März brauchen wir klaren Plan für Öffnungen

18:11 Uhr: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat für das nächste Bund-Länder-Gespräch zur Corona-Krise einen „klaren Ausstiegsplan aus den bisherigen Regularien“ gefordert. „Man muss planen können. Auch die Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen brauchen wir beim nächsten Treffen am 3. März unbedingt einen Plan, der klar sagt, bei welcher Inzidenz wir was machen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Massive Kritik übte Haseloff an der Auszahlung der Wirtschaftshilfen für Unternehmen. „Ich bekomme jeden Tag Nachrichten, dass es so nicht geht. Dass man auf das Geld angewiesen ist, dass eigentlich die Versprechungen anders gelautet haben. Und ich muss auch klar sagen: Wenn wir, die Ministerpräsidenten-Konferenzen, nicht ganz klar die Aussage zu unkonventionellen Hilfen des Bundes bekommen hätten, dann hätten wir sicherlich vieles so nicht mitgemacht.“

Tschechien verhängt für zwei Wochen neuen Corona-Notstand

17.24 Uhr: Tschechien verhängt wegen der dramatisch hohen Corona-Infektionszahlen nun doch erneut einen Notstand. Er gelte von Montag an für 14 Tage, teilte die Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Andrej Babis am Sonntag mit. Man entspreche damit einer Bitte der Vertreter aller 14 Verwaltungsregionen einschließlich der Hauptstadt Prag. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem Land mit gut zehn Millionen Einwohnern mehr als eine Million bestätigte Corona-Infektionen und 18.143 Todesfälle.

Der Corona-bedingte Ausnahmezustand sollte eigentlich in der Nacht zum Montag auslaufen. Mit ihrer Entscheidung stellt sich die Regierung gegen den Willen des Parlaments, das eine Verlängerung des seit Oktober geltenden Notstands am Donnerstag abgelehnt hatte. Deutschland hatte wegen der hohen Infektionszahlen und der unklaren Pandemie Strategie strenge Einreisebeschränkungen gegen Tschechien verhängt.

Klinik in Rottweil nach Häufung von Corona-Infektionen abgeschottet

16.56 Uhr: In einem Krankenhaus im baden-württembergischen Rottweil haben sich zahlreiche Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert. Das Ordnungsamt ordnete deshalb nach Angaben der Klinik am Freitag die sogenannte Absonderung an. Für Mitarbeiter, die selbst nicht infiziert sind, heißt das: Sie gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 1, dürfen nur noch zwischen ihrem Wohnort und der Arbeit pendeln und müssen sich zu Hause von ihren Familien fernhalten, wie die Helios Klinik erklärte. Auch alle stationären Patienten wurden als Kontaktpersonen dieser Kategorie eingestuft.

Externe dürfen das Krankenhaus nicht mehr betreten. Ausgenommen sind den Angaben zufolge die eingemieteten Praxen, die Dialyse und medizinische Notfälle sowie Schwangere, deren Begleitpersonen zur Geburt und Angehörige von Sterbenden. Laut Mitteilung sind inzwischen 55 Beschäftigte aus verschiedenen Berufsgruppen und zwei Patienten positiv getestet worden.

Saarland plant im Lockdown Werbeverbot für bestimmte Produkte

16.42 Uhr: Das Saarland will in der Zeit des Corona-Lockdowns ein Werbeverbot für Produkte einführen, die nicht dem täglichen Bedarf oder der Grundversorgung dienen. Es solle für alle Handelsbetriebe gelten, die nach dem Schwerpunktprinzip während des Corona-Lockdowns ohne Einschränkungen ihr Warensortiment anbieten können, hieß es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums in Saarbrücken.

Das Saarland sei das erste Bundesland, das ein solches Werbeverbot beschließen wolle, hieß es. Demnach müssen Warenhäuser, die dennoch für ihr Angebot werben, mit einem Bußgeld zwischen 1.000 und 10.000 Euro rechnen. Das Verbot solle im Ministerrat am kommenden Dienstag beschlossen werden, so Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Es werde am 22. Februar in Kraft treten.

Eine Frau trägt bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt eine FFP2-Schutzmaske. Die Lebensmittelläden sollen im Saarland weiter werben dürfen. Foto: Sven Hoppe / dpa

WHO-Experte und USA fordern von China mehr Daten zum Ursprung der Corona-Pandemie

16.36 Uhr: Die USA und ein Experte der Weltgesundheitsorganisation WHO haben China aufgefordert, mehr Daten zu den möglichen Ursprüngen der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen. „Wir brauchen mehr Daten“, um mögliche frühe Corona-Fälle ausfindig zu machen, sagte der Leiter der WHO-Mission in Wuhan, Peter Ben Embarek, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Auch der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden forderte die Offenlegung aller Daten über die „ersten Tage des Corona-Ausbruchs“.

Ben Embarek und sein internationales Expertenteam sollten im Auftrag der WHO in Wuhan den Ursprüngen der Pandemie auf den Grund gehen. In der chinesischen Millionenstadt waren im Dezember 2019 die ersten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus gemeldet worden.

Peter Ben Embarek, Chef des WHO-Teams, zeigt bei einer Pressekonferenz in Wuhan eine Grafik mit Übertragungswegen des Coronavirus. Foto: dpa

Günther kritisiert Tempo bei Hilfszahlungen

16.30 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat das Tempo der Auszahlung von Hilfen an die vom Corona-Lockdown betroffenen Unternehmen kritisiert. „Wenn es einen Anlass dafür gibt, dass die Akzeptanz der Corona-Politik gerade in der Wirtschaft so rapide sinkt, dann liegt es sicher vor allem daran, dass zugesagte Ausgleichsgelder nach wie vor nicht fließen“, sagte Günther im „Welt“-Interview.

Günther kritisierte außerdem die jüngsten Corona-Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). So habe es seitens des Bundes zu wenig Vorschläge für eine Öffnungsstrategie gegeben. Darüber hinaus sei es nicht hilfreich gewesen, mit der Zahl 35 ein neues Inzidenz-Ziel zu setzen. „Wenn wir ständig neue Dinge beschließen und erklären müssen, dann irritiert das die Menschen mehr, als dass dies Perspektive schafft.“

Anders als in Bayern sind nach Günthers Angaben im Norden trotz des Auftretens neuer Virus-Mutationen keine Grenzkontrollen geplant. Es gebe auf beiden Seiten strenge Regeln und einen ständigen Austausch mit den dänischen Behörden.

Johnson: Großbritannien hat 15 Millionen Menschen geimpft

15.52 Uhr: Die britische Regierung hat ihr selbst gestecktes Ziel erreicht, bis Mitte Februar mindestens 15 Millionen Einwohner gegen Corona zu impfen. Premierminister Boris Johnson sprach am Sonntag von einem „Meilenstein“. „Dieses Land hat eine außerordentliche Leistung erbracht“, twitterte der Regierungschef am Sonntag. Der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi twitterte: „15.000.000! Großartiges Team.“

Johnson hatte diese Zahl zu Jahresbeginn als Etappenziel für den 15. Februar ausgegeben. Nach offiziellen Angaben haben – Stand Freitag – mehr als 14,56 Millionen Menschen eine erste Dosis erhalten. Da jeden Tag mehrere Hunderttausend Impfungen verabreicht werden, ist es aber naheliegend, dass mittlerweile die Schwelle von 15 Millionen überschritten wurde. Die Einhaltung des Ziels gilt als erster echter Erfolg von Johnsons Regierung in der Corona-Pandemie.

Spahn gesteht Fehler beim Pandemie-Management ein

15.30 Uhr: In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Fehler in der Pandemie-Strategie eingestanden. Auf die Frage, weshalb eine Explosion der Neuinfektionen nach den vergleichsweise sehr ruhigen Sommermonaten nicht verhindert werden konnte, erklärte Spahn: „Hätte man früher auf die zweite Welle reagieren müssen? Wahrscheinlich ja.“

Die Erfahrung zeige, dass ein früheres Eingreifen zwar meist gemessen an den Infektionszahlen hart wirke, diese Einschnitte dann aber kürzer dauerten. „Stattdessen haben wir jetzt einen Zustand, November, Dezember, Januar, bis in den März hinein, der den Bürgerinnen und Bürgern echt viel abverlangt“, so Spahn gegenüber der Zeitung. In der Rückschau sei dies eben auch leichter zu beurteilen, sagte der CDU-Politiker. Im September 2020 bei niedrigen Infektionszahlen wären harte Einschnitte wie der aktuelle Lockdown wohl nicht durchsetzbar gewesen.

Auch in Hinsicht auf die Impfkampagne gab sich Spahn selbstkritisch. Diese sei „nicht optimal gestartet“. „Es gab zu wenig Impfstoff und zugleich hohe Erwartungen. Der europäische Bestellprozess war teilweise nicht schnell genug, und wir haben nicht genug erklärt, wie schwierig der Start sein würde“, sagte Spahn. Dies sei ein Fehler gewesen. Mittlerweile läge man aber bei den Zweitimpfungen vor Großbritannien – wo zwar viel, aber nicht doppelt geimpft werde, so der Gesundheitsminister.

Jens Spahn (CDU), Bundesminister für Gesundheit, spricht bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie Foto: Michael Kappeler/dpa

Söder weist Kritik an den verschärften Grenzkontrollen zurück

14.34 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Kritik an den seit diesem Sonntag geltenden verschärften Grenzkontrollen zu Tschechien und Österreich zurückgewiesen. Das bedeute nicht das Ende des freien Europas, wie manche sagten, betonte Söder bei einem Besuch am Sonntag an der Kontrollstelle in Schirnding in Oberfranken. „Was für ein Unsinn.“ Er sei überzeugt, dass es Europa stärke, wenn es jetzt gelinge, eine neue Welle zu verhindern.

Es sei momentan unklar, wie in Tschechien das Corona-Management weitergehe, sagte Söder. „Ich darf ausdrücklich sagen: Wir sind befreundet. Wir helfen, wir nehmen auch tschechische Patienten gerne auf. Aber wenn es jenseits der Grenze überhaupt keine Maßnahmen mehr geben sollte, dann bedeutet das eine erhebliche Gefährdung.“

Sicherheit und Schutz stünden in diesen Zeiten an oberster Stelle. Deswegen sei es richtig, Mutationsgebiete zu erklären und die stationären Grenzkontrollen einzuführen. Aus einer abklingenden zweiten Welle dürfe keine selbst verstolperte dritte werden. „Wir können nicht zulassen, dass die strengen Maßnahmen, das großartige Verhalten der Bevölkerung, im Nachhinein sich als sinnlos erweisen.“

Markus Söder, CSU-Chef und Ministerpräsident von Bayern, besucht den Grenzübergang in Schirnding, um sich über die Kontrollen zu informieren. Foto: Matthias Balk/dpa

So können Privatversicherte den Verdienstausfall wegen Kinderbetreuung geltend machen

14.12 Uhr: Geschlossene Schulen und Kitas, viel Betreuungsbedarf beim Heimunterricht – berufstätige Eltern sind in der Corona-Pandemie doppelt belastet. Mütter und Väter können deshalb seit Jahresanfang auch für gesunde Kinder sogenannte Kinderkrankentage und Kinderkrankengeld in Anspruch nehmen. Die neue Regel gilt allerdings nur für gesetzlich Krankenversicherte. Lesen Sie hier, wie auch Privatversicherte den Verdienstausfall geltend machen können.

Japan erteilt Biontech-Impfstoff Zulassung

13.34 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat Japan am Sonntag dem Impfstoff des US-Konzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech die Zulassung erteilt. Weniger als sechs Monate vor Beginn der Olympischen Spiele sollen die Impfungen voraussichtlich am Mittwoch beginnen, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete.

Zunächst würden 20.000 Ärzte und Pfleger geimpft, die sich bereiterklärt hatten, an einer Studie über mögliche Nebenwirkungen teilzunehmen. Weitere 3,7 Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesen sollen die Impfung im März erhalten. Von April an kommen rund 36 Millionen Bürgern über 65 Jahre an die Reihe.

Hunderte Menschen an der bayerischen Grenze abgewiesen

13.20 Uhr: In den ersten zwölf Stunden nach Inkrafttreten der Einreisebeschränkungen sind am Sonntag in Bayern an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol mehr als 1700 Menschen kontrolliert worden. In mehr als 530 Fällen sei Personen die Einreise verweigert worden, sagte Karl-Heinz Blümel, Leiter der Bundespolizeidirektion München, vor Journalisten am Grenzübergang Schirnding.

An der Grenze zu Tschechien kontrollierten die Bundespolizei und die bayerische Grenzpolizei zwischen Sonntag 0.00 Uhr und 12.00 Uhr 717 Menschen. 288 Personen davon wurden an der Einreise gehindert, weil diese nicht einreiseberechtigt waren. An der Grenze zu Tirol wurden demnach mehr als tausend Menschen kontrolliert. Davon wurde in 247 Fällen die Einreise verweigert. Zudem seien Personen, die zwar einreiseberechtigt sind, aber keinen gültigen Corona-Test vorweisen konnten, einer Testung unterzogen worden, sagte Blümel.

89-jährige Person kollabiert auf Rückweg von Impfzentrum Göttingen

13.14 Uhr: Eine 89 Jahre alte Person ist auf dem Heimweg nach einer Impfung gegen das Coronavirus in Göttingen kollabiert und kurz darauf gestorben. Das teilte die Stadt am Sonntag mit. Sowohl bei der Impfung am Samstag als auch bei der Nachbeobachtung habe es keinerlei Anzeichen auf eine Impfreaktion gegeben. Die Begleitperson habe sofort nach dem Zusammenbruch die Person zurück ins Impfzentrum gefahren, wo sie trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen starb. Wie in solchen Fällen üblich, habe die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet.

Der Todesfall wurde nach Angaben der Stadt außerdem vorschriftsmäßig dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet. Dort erfolgt die Impfüberwachung für ganz Deutschland. Bis Ende Januar hatte das PEI 69 Fälle untersucht, bei denen Menschen eine Stunde bis 18 Tage nach einer Corona-Impfung starben. Ein Zusammenhang der Todesfälle mit den Impfungen wurde aber nicht festgestellt.

Wie die Polizei später mitteilte, stellten Rechtsmediziner keinen kausalen Zusammenhang zwischen der erfolgten Impfung und dem Tod des Mannes fest. Als Todesursache sei eine Vorerkrankung diagnostiziert worden, die vor der Obduktion gar nicht bekannt war.

Corona-Ausbruch führt zu dreitägigem Lockdown in Auckland

13.10 Uhr: Nach dem Auftreten dreier Corona-Fälle in Auckland hat Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern einen dreitägigen Lockdown für die Großstadt angeordnet. Von Mitternacht an müssen die 1,7 Millionen Einwohner der Metropole zu Hause bleiben, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Schulen und fast alle Geschäfte müssen bis Mittwoch schließen.

Die Einschränkungen dienten lediglich dem Fall, dass sich einer der drei jüngst Infizierten mit einer der ansteckenderen Corona-Varianten angesteckt habe, sagte Ardern. Diesen Varianten müsse man „mit einem hohen Maß an Vorsicht“ begegnen, betonte die Premierministerin.

Neuseeland: Ardern ordnet kurzen Lockdown in Auckland an Neuseeland: Ardern ordnet kurzen Lockdown in Auckland an

Söder: Bestimmte Pendler dürfen weiter aus Tschechien und Tirol einreisen

13.08 Uhr: Die verschärften Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und Österreich werden für bestimmte Berufspendler gelockert. Das teilten das Innenministerium und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag übereinstimmend mit. Demnach dürfen auch Pendler einreisen, die gebraucht werden, um die Funktionsfähigkeit ihrer Betriebe in systemrelevanten Branchen aufrecht zu erhalten.

Sie müssen dafür in den kommenden Tagen ihren Arbeitsvertrag dabeihaben, bis Dienstag sollen die Länder Bayern und Sachsen Betriebe als systemrelevant definieren und individuelle Bescheinigungen ausstellen, die an der Grenze vorgezeigt werden sollen. „Für Grenzpendler in systemrelevanten Berufsbranchen soll die Einreise möglich bleiben“, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Wir gehen pragmatisch vor, wo immer das möglich ist.“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sagte in Schirnding bei einem Besuch an der dortigen Kontrollstelle, zu den Ausnahmebranchen zählten etwa Wasser- und Elektrizitätswerke oder die Lebensmittelproduktion. Im Einzelnen müsse vor Ort darüber entschieden werden. Voraussetzung für die Einreise sei dann aber für alle ein maximal 48 Stunden alter negativer Test sowie eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Zudem müssten sie sich digital vor der Einreise anmelden.

Autoindustrie: Am Montag Werksschließungen durch Grenzkontrollen

12.47 Uhr: Die deutsche Autoindustrie befürchtet durch die seit Sonntag geltenden Kontrollen und Corona-Testpflicht an mehreren Grenzen erhebliche Lieferprobleme und bereits an diesem Montag Werksschließungen. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion ab Montagmittag größtenteils zum Erliegen kommen, teilte ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) am Sonntag in Berlin mit. „Die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig sind als erste betroffen.“ Die Autoindustrie fordert, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen, mindestens aber für die nächsten vier Tage, auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten und ersatzweise Selbstschnelltests für Fahrer zuzulassen.

Nach der Ausbreitung neuer Virusvarianten hat Deutschland die Regeln für die Einreise aus EU-Staaten erneut verschärft und teilweise Kontrollen an der Grenze angeordnet. Seit Sonntag dürfen aus Tschechien und weiten Teilen von Tirol in Österreich nur noch Deutsche, Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, landwirtschaftliche Saisonarbeitskräfte und Gesundheitspersonal einreisen.

Die verschärften deutschen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und Tirol könnten sich auf die Autoindustrie auswirken. Foto: dpa

Knapp die Hälfte der Brandenburger Impfzentren kurzzeitig geschlossen

12.34 Uhr: Wegen der Lieferverzögerung bei Corona-Impfpräparaten bleiben fünf von elf Impfzentren in Brandenburg für kurze Zeit geschlossen. Aufgrund des Mangels bei den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna könnten derzeit keine Erstimpfungen vorgenommen werden und in den Impfzentren in Brandenburg/Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz könne am Montag und Dienstag nicht geimpft werden, teilte am Sonntag der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Christian Wehry, mit.

Lesen Sie hier: Diese Corona-Regeln gelten jetzt in ihrem Bundesland

Die fünf Impfzentren sind bisher nach Angaben des Sprechers geöffnet gewesen. Dort habe es Erstimpfungen mit dem Impfstoff von Moderna gegeben. Das Gesundheitsministerium hatte Ende Januar angekündigt, dass die fünf Impfzentren Brandenburg/Havel, Eberswalde, Prenzlau, Luckenwalde und Kyritz den Moderna-Impfstoff erhalten. Nach einer Auflistung des Ministeriums sollten zwischen Samstag und diesem Montag 6.000 Impfstoffdosen von Moderna ankommen, in der Woche ab dem 22. Februar werden 10.800 Impfstoffdosen von Moderna erwartet.

Warteschlange bei Einreise an deutsch-tschechischer Grenze

12.16 Uhr: Wenige Stunden nach Einführung der Kontrollen bei der Einreise aus Tschechien hat sich am Sonntagmorgen am Grenzübergang der Autobahn 17 (Prag - Dresden) bereits eine Warteschlange gebildet. Mit einem Ansturm rechne die Bundespolizei aber erst in den späten Abendstunden, wenn Lastkraftwagen wieder fahren dürfen, sagte Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna. Alle deutsch-tschechischen Grenzübergänge in Sachsen blieben geöffnet. Reisenden fehle es meist an der digitalen Einreiseanmeldung und an einem Corona-Test. Beides könne an der Grenze in Breitenau nachgeholt werden.

Am Grenzübergang Klingenthal (Vogtland) herrschte dagegen Sonntagsruhe. Es gab nur wenige Einreisen, sagte ein Sprecher. Das hänge auch damit zusammen, dass Tschechien die angrenzenden Bezirke wegen hoher Corona-Zahlen selbst isoliert habe. Laut einer Verordnung des Bundesinnenministeriums dürfen seit Sonntagnacht aus Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lkw-Fahrer und Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Auch aus humanitären Gründen ist eine Einreise möglich.

Am Sonntag sind die schärferen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol in Kraft getreten.

Mehr als ein Viertel der Israelis erhielt bereits Corona-Zweitimpfung

11.58 Uhr: Mehr als ein Viertel der rund 9,3 Millionen Israelis hat bereits eine Zweitimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Über 3,8 Millionen Israelis seien geimpft worden, davon fast 2,5 Millionen schon zum zweiten Mal, teilte Gesundheitsminister Juli Edelstein am Sonntag bei Twitter mit. Am Freitag und Samstag hätten sich 133.000 Menschen impfen lassen.

Edelstein rief weitere Israelis zur Impfung auf. So könnten sie in Kürze wieder zum Besuch von Fitness-Studios und Kulturveranstaltungen berechtigt sein, schrieb er. Das kleine Mittelmeerland bemüht sich, einer am 19. Dezember begonnenen Impfkampagne neuen Schwung zu verleihen. Nach einem erfolgreichen Auftakt ging die Zahl der täglichen Impfungen zuletzt deutlich zurück. Besonders jüngere Menschen zeigen sich zögerlich.

Haus der Geschichte sichert sich Ampulle aus erster Charge des Corona-Impfstoffs

11.50 Uhr: Das Haus der Geschichte in Bonn hat sich eine Ampulle aus der ersten Charge des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer für seine Ausstellung gesichert. Die Impfampulle stehe für das „Licht am Ende des Tunnels, für den medizinischen Fortschritt“, sagte der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte, Hans Walter Hütter, der Onlineausgabe der „Rheinischen Post“ vom Sonntag. Insgesamt habe das Museum schon mehr als 400 Objekte zur Pandemie gesammelt.

Hütter bezeichnete die Pandemie „als epochalen Einschnitt in die jüngere Geschichte“. Das sei nur mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergleichbar. „Genauso hat die Corona-Pandemie das Leben eines jeden Menschen in diesem Land, in Europa, in weiten Teilen der Welt betroffen.“ Medizinhistorisch sei die Pandemie auch ein epochales Ereignis. „Es gab noch nie eine Pandemie, in deren Verlauf bereits ein Gegenmittel entwickelt wurde“, fügte der Historiker hinzu.

Steigende Corona-Werte in Italien: Verschärfungen in einigen Regionen

11.28 Uhr: Wegen steigender Corona-Zahlen hat Italien in mehreren Regionen die Bewegungsfreiheit stärker als bisher eingeschränkt, etwa in der Toskana und in Ligurien. Außerdem betroffen sind die Region Abruzzen in Mittelitalien und die Alpenprovinz Trentino. Die verschärften Regeln gelten seit Sonntag. Im Anti-Corona-Kampf hat die Regierung in Rom schon vor Monaten eine Einteilung des Landes in Risikozonen eingeführt mit unterschiedlich strengen Sperren.

In den vier jetzt zu sogenannten Orangen Zonen hochgestuften Gebieten mussten Restaurants und Bars wieder für Gäste schließen. Nur Außer-Haus-Verkauf ist erlaubt. Außerdem sollen die Bürger dort in der Regel ihre Städte und Gemeinden nicht verlassen. Die Verschärfung gilt zunächst für 15 Tage, wie das Gesundheitsministerium in Rom am Samstag mitgeteilt hatte.

Fünf Todesfälle in Seniorenzentrum nach Corona-Infektionen

11.22 Uhr: In einem Seniorenzentrum in Emstek (Landkreis Cloppenburg) sind fünf Bewohner im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Sie hatten die Erst- und Zweitimpfung gegen das Virus erhalten, wie am Samstag ein Sprecher des Landkreises sagte. Die zweite Impfung habe es am 18. und 19. Januar gegeben. Der Sprecher wies darauf hin, dass sich der vollständige Schutz gegen Covid-19 erst zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis entwickele. Eine Infektion mit dem Virus sei trotz Impfung weiterhin möglich.

Durch die Impfung solle in diesem Fall die Vermehrung der Viren reduziert und ein Ausbruch verhindert werden. „Das Immunsystem der Bewohner ist oftmals durch das Alter und eventuelle Vorerkrankungen geschwächt“, sagte der Sprecher weiter. - Zuerst hatte der „Norddeutsche Rundfunk“ berichtet. Von der Senioreneinrichtung gab es zunächst keine Stellungnahme.

Juso-Vorsitzende fordert Verzicht der Länder auf Zentralabitur

11.07 Uhr: Wegen des Unterrichtsausfalls in der Corona-Pandemie hat die Juso-Chefin Jessica Rosenthal die Länder dazu aufgefordert, auf das Zentralabitur zu verzichten und stattdessen den Schulen die Prüfungsaufgaben zu überlassen. „Das Zentralabitur muss für ein bis zwei Jahre ausgesetzt werden“, sagte die Vorsitzende der SPD-Nachwuchsorganisation der „Augsburger Allgemeinen“.

Die Schulen hätten wegen der unterschiedlichen Situation vor Ort auch unterschiedlich viel Lernstoff geschafft. Man könne nicht den Ausnahmezustand der Pandemie beklagen „und gleichzeitig sagen, die Schüler sollen gefälligst das gleiche Abitur wie in den Jahren zuvor schreiben“, so Rosenthal. Das sei ungerecht. Sie traue den Lehrkräften zu, weiterhin eine gewisse Vergleichbarkeit der Prüfungen zu erhalten. „Bei mündlichen Prüfungen schaffen wir das ja auch.“

Jessica Rosenthal ist Vorsitzende der Jusos, der Jugendorganisation der SPD. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Unionsabgeordnete: Scholz soll Großevent-Veranstaltern endlich helfen

11.00 Uhr: Eine Gruppe von Unions-Wirtschaftspolitikern macht bei den Corona-Hilfen für Kultur-Events Druck auf Finanzminister Olaf Scholz (SPD). „Wer den Großevent-Veranstaltern gönnerhaft Hilfen verspricht, aber mehr als zwei Monate später noch nicht einmal ein Konzept vorlegen kann, enttäuscht die Hoffnungen einer ganzen Branche“, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Joachim Pfeiffer (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Scholz hatte Unternehmen Anfang Dezember im „Tagesspiegel“ ermuntert, für die zweite Jahreshälfte 2021 wieder Veranstaltungen zu planen und einen Ersatz der Kosten versprochen, falls sie coronabedingt doch abgesagt werden müssen.

Pfeiffer und der CDU-Wirtschaftspolitiker Stefan Rouenhoff forderten Scholz in einem der dpa vorliegenden Brief zu einer zeitnahen Information darüber auf, „welche konkrete Unterstützung für die Branche geplant ist und bis zu welchem Zeitpunkt das Hilfsprogramm veröffentlicht werden soll“. Rouenhoff sagte: „Der Finanzminister muss seinen Worten jetzt endlich Taten folgen lassen.“ Der CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Müller, der sich ebenfalls schriftlich an Scholz wandte, sagte: „Ohne die Aussicht darauf, im Ernstfall auch Ersatz für die Planungskosten zu bekommen, werden die Festival- und Konzertbühnen in der zweiten Jahreshälfte leer bleiben, auch wenn bis dahin der größte Teil der Bevölkerung geimpft ist.“

Wie geht es 2021 für Festivalveranstalter weiter? Auf diesem Archivbild drängen sich Rockfans während des Auftritts der Band Feine Sahne Fischfilet vor der Hauptbühne des Open-Air-Festivals "Rock am Ring". Foto: Thomas Frey/dpa

Niedersachsen Ministerpräsident Weil will einen Perspektivplan für Lockerungen

10.26 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in der Corona-Pandemie das lange Warten von einem Öffnungsschritt zum nächsten skeptisch. „Dass beispielsweise die Gastronomie erst anfangen kann, überhaupt über Umsätze nachzudenken, wenn wir alle weit unter 35 sind, das halte ich schon für sehr schwierig“, sagte der SPD-Politiker dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel“. Er erwarte, dass beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 3. März ein substanzieller Perspektivplan beschlossen werde.

Interaktiv: Corona-Krise - So ist die Lage auf Deutschlands Intensivstationen

Bisher sollen Bundesländer nach dem 7. März ihre Läden, Museen und Galerien wieder öffnen können, falls die Infektionszahlen mehrere Tage stabil unter 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen liegen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Freitag im ZDF-Interview für ein vorsichtiges Lockern der Einschränkungen plädiert, um eine dritte Infektionswelle zu verhindern. Nach Auffassung der Kanzlerin sollte nach einem Öffnungsschritt 14 Tage gewartet werden bis zum nächsten Schritt.

Lockdown bis 7. März verlängert - Ausnahmen für Schulen und Friseure Lockdown bis 7. März verlängert - Ausnahmen für Schulen und Friseure

SPD fordert rasches Konzept für Selbsttests

10.14 Uhr: Die SPD im Bundestag fordert ein rasches Konzept für die Nutzung von Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch. „Ich verstehe wirklich nicht, warum die Kanzlerin beim Thema Selbsttests schon wieder so zögerlich agiert“, sagte Fraktionsvize Bärbel Bas der Deutschen Presse-Agentur. Diese Tests könnten beim Weg aus der Pandemie eine ganz wichtige Rolle spielen. „Solange wir nicht über ausreichend Impfstoff verfügen, um das Corona-Virus erfolgreich einzudämmen, sind sie die einzige Möglichkeit, Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen“, betonte Bas. Die Bürger könnten damit aktiv an einer Rückkehr in die Normalität mitarbeiten.

Das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rechnet damit, noch im März erste Schnelltests für jedermann zuzulassen, wie ein Sprecher der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ sagte. Die bisherigen Schnelltests sollen nur von geschultem Personal gemacht werden, weil sie einen Abstrich mit einem langen Stäbchen tief in der Nase oder im Rachen verlangen. Bei den Selbsttests sind beispielsweise Gurgel- und Spucktests im Gespräch.

Erste Strafanzeigen wegen Vorfällen an Impfzentren in NRW

9.46 Uhr: Nach einer vorläufigen Auswertung des Innenministeriums hat es im Januar sieben Strafanzeigen zu Vorfällen in und an Impfzentren in NRW gegeben – darunter zum Beispiel Hausfriedensbrüche oder Bedrohungen. Das teilte das Ministerium auf dpa-Anfrage mit.

Die Verantwortung für den Schutz der 53 Impfzentren liegt zunächst bei den Kommunen. „Die nordrhein-westfälische Polizei unterstützt die lokalen Ordnungsbehörden bei der Sicherung“, so das Innenministerium. Die Polizei fahre an den Einrichtungen regelmäßig Streife und zeige „offen Präsenz“.

Grenzkontrollen für Flüge aus Wien und Prag in Frankfurt

9.32 Uhr: Seit der Nacht zu Sonntag kontrolliert die Bundespolizei auch am größten deutschen Verkehrsflughafen in Frankfurt Flugreisende aus Österreich und Tschechien. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, die Beamten überprüften, ob es sich bei den über Frankfurt einreisenden Menschen um deutsche Staatsangehörige, EU-Bürger oder Angehörige aus Drittstaaten mit einem gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland handelt. Außerdem werde geprüft, ob die Reisenden einen negativen Coronatest und eine digitale Einreiseanmeldung vorweisen können.

Am Sonntag sind vier Flüge von diesen Grenzkontrollen betroffen - drei aus Wien und einer aus Prag. Die erste Maschine landete pünktlich am Morgen in Frankfurt. Tschechien und Tirol gelten als Gebiete, in denen die ansteckenderen Virusvarianten besonders verbreitet sind.

Kretschmer schließt Osterurlaub in Deutschland wegen Corona aus

9.14 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Urlaub in Deutschland über Ostern wegen der Corona-Pandemie ausgeschlossen. „Ich bin dafür, Wahrheiten auszusprechen. Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben“, sagte Kretschmer der „Bild am Sonntag“. „Zu große Mobilität etwa durch Reiseverkehr und Tourismus bereits im April ist Gift. Wir würden alles zerstören, was wir seit Mitte Dezember erreicht haben.“

Eine Rückkehr zur „Normalität“ wie im vergangenen Herbst würde zu einer „Explosion der Infektionszahlen“ wie im November und Dezember, sagte Kretschmer. Die Folge wäre ein harter Lockdown im Frühjahr. Das müssen wir unbedingt vermeiden.“

Umfrage: Psychische Belastung im Lockdown steigt

8.47 Uhr: Das Wohlbefinden und die mentale Gesundheit der Menschen in Deutschland leiden einer Befragung zufolge zusehends unter den Lockdown-Auswirkungen – mehr als im Zuge der Maßnahmen im Frühjahr. Zu diesem Zwischenergebnis kommen Forscher der Universität des Saarlandes, die seit einem Jahr die psychischen und sozialen Folgen der Pandemie untersuchen. 1500 Frauen und Männer beteiligen sich regelmäßig an den Befragungen für die Analyse „Alles anders?“.

Während die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu Beginn der Pandemie berichteten, dass die Gesellschaft zusammenrücke, schätzten sie das Verhalten nun als „eher egoistisch und auseinanderdriftend“ ein. „Die Lebenszufriedenheit ist deutlich zurückgegangen, Sorgen, Stress und Depressivität sind gestiegen“, sagte Reis. Im Frühjahr sei nach den Lockerungen recht schnell eine Besserung eingetreten. „Ob das dieses Mal auch so sein wird, wissen wir noch nicht.“

Für viele wird der Lockdown zunehmend zu einer mentalen Belastung. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Foto: Peter Steffen / dpa-tmn

Union bringt Ausweitung der Kinderkrankentage ins Gespräch

8.22 Uhr: Die Union hat die Forderung von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nach Corona-Sonderurlaub zurückgewiesen, dafür aber eine weitere Ausweitung der Kinderkrankentage ins Gespräch gebracht. Weil Eltern und Kinder in der Pandemie besonders belastet seien, habe die Koalition den Anspruch auf Kinderkrankentage verdoppelt, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Nadine Schön, unserer Redaktion. "Über eine weitere Ausweitung können wir angesichts des verlängerten Lockdowns durchaus nachdenken."

Schön fügte hinzu: "Aber einseitig die Unternehmen zu belasten, wie es sich Herr Mützenich vorstellt, ist der falsche Weg." Viele Betriebe müssten bereits jetzt hart kämpfen, manche stünden vor existenziellen Herausforderungen. Daher könne ein Corona-Sonderurlaub, so die Fraktionsvize, "nicht im Interesse der Arbeitnehmer sein".

Mützenich hatte zusätzliche Urlaubstage für Eltern gefordert, die wegen der Corona-Pandemie besonders belastet sind. "Die Grenzen der Mehrfachbelastung durch Homeoffice und Homeschooling sind überschritten", sagte er unserer Redaktion. Mützenich verlangte "eine nennenswerte Zahl" an Extra-Urlaubstagen, ohne genauere Angaben zu machen. "Es ist Eltern nicht zuzumuten, jetzt den Jahresurlaub zur Betreuung der Kinder zu nehmen, der dann in den Sommerferien fehlt."CDU und CSU dürften nicht länger die Interessen der Arbeitgeberlobby über die Familien stellen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Dezember mit den Ministerpräsidenten der Länder beschlossen, dass Eltern zusätzliche Möglichkeiten für bezahlten Urlaub zur Betreuung ihrer Kinder bekommen sollten. Letztlich wurden dann zehn zusätzliche Kinderkrankentage für Arbeitnehmer eingeführt.

Astrazeneca will Impfstoff an Kindern und Jugendlichen testen

6.08 Uhr: Mit einer neuen klinischen Studie wollen Forscher der Universität Oxford prüfen, ob der Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca auch bei Kindern und Jugendlichen wirkt. Dafür soll das Mittel, das Konzern und Universität gemeinsam entwickelt haben, an 300 Freiwilligen zwischen 6 und 17 Jahren getestet werden. „Es ist wichtig zu untersuchen, wie Kinder und Jugendliche auf den Impfstoff reagieren, da einige Kinder von einer Impfung profitieren könnten“, sagte Andrew Pollard von der Uni Oxford einer Mitteilung vom Samstag zufolge. Die meisten Kinder würden nicht krank durch das Virus.

Die ersten Tests sollen noch diesen Monat beginnen. Dabei erhalten bis zu 240 Probanden den Impfstoff, die restlichen hingegen ein Kontrollmittel.

Kinder können derzeit noch nicht gegen das Coronavirus geimpft werden. Die bisherigen Impfstoffe sind erst ab 16 oder 18 Jahren zugelassen. Foto: Marco Kneise

Corona-Sonderurlaub für Eltern – Grüne und Linke unterstützen Mützenich-Forderung

5.13 Uhr: Grüne und Linke unterstützen die Forderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich nach zusätzlichen Urlaubstagen für Eltern, die wegen der Corona-Pandemie besonders belastet sind.

"Die Bundesregierung sollte ihre Versprechen vom Dezember einhalten und dafür sorgen, dass fürs Homeschooling im Winter nicht bereits der Sommerurlaub verbraucht werden muss", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unserer Redaktion. "Eltern, besonders mit kleinen Kindern, sind seit Monaten unter immensem Druck."

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte unserer Redaktion: "Ich stimme Rolf Mützenichs Forderung nach Corona-Sonderurlaub voll zu und wünsche mir, dass es nicht wieder nur Ankündigungen bleiben." Familien hätten höchste Belastungen und dürften nicht die größten Verlierer der Pandemie sein.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt unterstützt die Forderung des SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich nach zusätzlichen Urlaubstagen für Eltern, die wegen der Corona-Pandemie besonders belastet sind.

Studie: Grenzschließungen zu Pandemiebeginn zu spät

5.02 Uhr: Die Grenzschließungen in Europa vor rund einem Jahr kamen einer Studie zufolge zu spät, um das Coronavirus nachhaltig aufzuhalten. Bereits am 8. März 2020 habe es in Europa etwa genauso viele lokale Ansteckungen mit dem Virus gegeben wie durch Reisende aus dem Ausland eingeschleppt wurden, berichten Forscher um die Mathematikerin und Biostatistikerin Tanja Stadler von der ETH Zürich im Fachmagazin "PNAS". Die EU schloss die Grenzen erst am 17. März.

Die Forscher hatten die Ausbreitung des Erregers anhand sequenzierter Virus-Genome nachvollzogen. "Wenn man die Grenzen mit dem Ziel geschlossen hat, das Virus nicht reinzulassen: Dafür war es zu spät", sagte Stadler der Deutschen Presse-Agentur. Bei Infektionsgeschehen, wie es am 8. März bereits vorhanden war, sei eine Grenzschließung nur noch verbunden mit einer drastischen Einschränkung der Kontakte im Land sinnvoll. Dann trage die Reduzierung der Kontakte aus dem Ausland etwas dazu bei, die Ausbreitung zu bremsen.

Behinderten-Beauftragter der Bundesregierung fordert besseren Schutz von Menschen in häuslicher Pflege

4.56 Uhr: Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, hat in der Corona-Pandemie besseren Schutz für Menschen gefordert, die in Deutschland mit einer Behinderung nicht in einer Einrichtung sondern zuhause gepflegt werden. "Beispielsweise müssen sie jetzt bei den Impfplänen besser berücksichtigt werden", sagte Dusel unserer Redaktion.

"Bisher fokussieren wir uns jedoch beim Schutz von vulnerablen Personen noch viel zu sehr auf den Impfstoff – der aber leider zur Zeit nicht ausreichend vorhanden ist." Solange dies der Fall sei, müssten "die vorhandenen Schutzmaßnahmen besser aufeinander abgestimmt werden", hob der Behinderten-Beauftragte hervor. "Auf Menschen mit Assistenz- und Pflegebedarf bezogen sollten beispielsweise alle Kontaktpersonen mindestens mit Schutzmaßnahmen wie Masken und Schnelltests versorgt werden."

EU-Kommissarin weist Kritik an Impfstoffbeschaffung zurück

4.02 Uhr: EU-Kommissarin Stella Kyriakides weist die andauernde Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Union als unberechtigt zurück. "Die europäische Impfstrategie ist ein Erfolg", sagte die christdemokratische Politikerin aus Zypern der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Vor zehn Monaten habe niemand geglaubt, dass so schnell wirksame und sichere Impfstoffe zur Verfügung stünden. "Es ist also falsch zu behaupten, dass wir nur Fehler gemacht hätten." Weiter sagte sie, ohne die EU hätten die Bürger in allen 27 Mitgliedstaaten unabhängig von Größe und Wirtschaftskraft wahrscheinlich keinen Zugang zu Impfstoffen bekommen.

EU-Kommissarin Stella Kyriakides hat die Kritik an der Impfstoffbeschaffung durch die Europäische Union als unberechtigt zurückgewiesen.

Kyriakides kündigte außerdem ein Schnellverfahren an für Fälle, in denen zugelassene Impfstoffe an Virusvarianten angepasst werden müssen. Nachgebesserte Impfstoffe müssten so nicht mehr den ganzen Zulassungsprozess durchlaufen. "Es wird also schneller gehen, geeignete Impfstoffe verfügbar zu haben, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen."

Studie: Berufe in der Pflege und im Öffentlichen Dienst werden beliebter

3.14 Uhr: Die Corona-Krise führt offenbar dazu, dass Pflegeberufe sowie Jobs im Öffentlichen Dienst insbesondere bei jungen Arbeitnehmern beliebter werden. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Königsteiner Gruppe, die unserer Redaktion vorliegt. Mehr als jeder Fünfte der 18- bis 29-Jährigen gaben demnach an, dass ihr Interesse an einem Arbeitgeber in der Pflege in den vergangenen zwölf Monaten angestiegen ist, acht Prozent berichten dabei von einem deutlichen Anstieg. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar 24 Prozent, die sich nun mehr für eine Tätigkeit in der Pflege interessieren.

19 Prozent aller befragten Arbeitnehmer würden sich der Studie zufolge sofort bei einer Pflegeeinrichtung bewerben, wenn sie dort eine passende Stelle sehen. Allerdings bemängeln 58 Prozent der Befragten, dass Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser nicht genug auf sich als Arbeitgeber aufmerksam machen würden. Vor allem die Systemrelevanz (61 Prozent) als auch die Jobsicherheit (56 Prozent) bewerten die Befragten der Studie zufolge als Faktoren, in denen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser besser aufgestellt sind als andere Bereiche.

Auch der Öffentliche Dienst gewinnt der Studie zufolge an Beliebtheit. Fast jeder Dritte (31 Prozent) interessiert sich nun mehr für einen Job im Öffentlichen Dienst. Hoch im Kurs stehen dabei vor allem Tätigkeiten bei der Öffentlichen Verwaltung (31 Prozent finden dort Arbeitsstellen besonders attraktiv), bei Universitäten und Hochschulen (23 Prozent) und bei der Polizei (17 Prozent). Wichtigste Gründe für die steigende Attraktivität sind der Studie zufolge die Jobsicherheit (77 Prozent), die Sozialleistungen sowie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf (52 Prozent). Lesen Sie hier: Warum Pflegeberufe trotz Corona-Pandemie beliebter werden

Pflegeberufe werden bei jüngeren Menschen beliebter.

Wirtschaftsgipfel: Immobilienbranche fordert verbindliches Lockdown-Ausstiegsszenario

1.01 Uhr: Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) fordert vor dem Wirtschaftsgipfel von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden am kommenden Dienstag ein verbindliches Ausstiegsszenario aus dem Lockdown. "Angesichts von monatlichen Kosten von 34 Milliarden Euro allein im Handel brauchen wir verbindliche Aussagen des Ministers zum Wann und Wie einer Öffnung, gleiches gilt für Hotelimmobilien", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner unserer Redaktion. "Ich erwarte mir von diesem Gipfel ein Bekenntnis aller Beteiligten zu einem Lockdown-Ausstiegsszenario."

Mattner mahnte, dass man sich nicht auf eine Situationsbeschreibung beschränken dürfe. Es gehe um "klare Abmachungen und Verlässlichkeit". Mit jeder Verschiebung einer Strategiefindung gingen Unternehmen in die Insolvenz, sagte der ZIA-Präsident. Der ZIA werde auf dem Wirtschaftsgipfel klarstellen, dass der Handel kein Infektionsherd sei. "Das beweist der Lebensmitteleinzelhandel jeden Tag“, sagte Mattner. "Mit FFP2-Maskenpflicht, umfangreichen Hygienekonzepten und regelmäßigen Testungen aller Mitarbeiter lassen sich auch andere Geschäfte problemlos öffnen. Öffnungen und Gesundheitsschutz schließen sich überhaupt nicht aus."

Der ZIA vertritt als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft 28 Verbände und rund 37.000 Unternehmen, darunter viele Vermieter von Gewerbeimmobilien.

Tschechien und Tirol: Schärfere Einreiseregeln in Kraft getreten

0.06 Uhr: An den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol sind um Mitternacht schärfere Einreiseregeln in Kraft getreten. Aus Angst vor den dort verbreiteten, ansteckenderen Varianten des Coronavirus wird an den entsprechenden Grenzübergängen in Bayern und Sachsen scharf kontrolliert. Laut einer Verordnung des Bundesinnenministeriums dürfen aus den betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es für Ärzte, Kranken- und Altenpfleger sowie für Lastwagenfahrer und landwirtschaftliche Saisonkräfte.

Auch wer zur Beerdigung eines Elternteils, Ehepartners oder Kindes will, darf einreisen, genauso Väter für die Geburt ihres Kindes. Für alle Einreisenden gilt: Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen und in Deutschland zunächst in Quarantäne gehen.

Am Sonntag sind die schärferen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol in Kraft getreten.

Corona-News vom 13. Februar: Kretschmer verteidigt Grenzkontrollen bei Einreise aus Tschechien

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat die ab Sonntag geltenden Grenzkontrollen bei der Einreise aus Tschechien verteidigt

(CDU) hat die ab Sonntag geltenden Grenzkontrollen bei der Einreise aus Tschechien verteidigt Morgen ist Valentinstag, da darf es mitten in der Pandemie schmalzig werden, meint zumindest unsere Kolumnistin. Sie jedenfalls fühlt sich voller Liebe. Lesen Sie ihre Kolumne hier: Zum Valentinstag: Warum Corona uns so viel Liebe bringt

Zum Valentinstag: Warum Corona uns so viel Liebe bringt Die EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen hat sich grundsätzlich für die Einführung einer EU-Bescheinigung einer Corona-Impfung ausgesprochen

ausgesprochen SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sieht in Corona-Schnelltests für jedermann ein Mittel zu einer möglichst sicheren Wiederöffnung von Schulen. Lesen Sie das komplette Interview hier: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für Corona-Sonderurlaub

SPD-Fraktionschef sieht in Corona-Schnelltests für jedermann ein Mittel zu einer möglichst sicheren Wiederöffnung von Schulen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich für Corona-Sonderurlaub Wenige Tage nach den Bund-Länder-Beratungen fordert Bundesarbeitsminister Hubertus Heil baldige Beschlüsse für einen Ausstieg aus dem Lockdown

Corona-News vom 12. Februar: Zeitung: 1200 Verdachtsfälle von Corona-Mutationen in NRW

In Nordrhein-Westfalen gibt es derzeit rund 1200 Verdachtsfälle der britischen Corona-Variante B.1.1.7.

der britischen Corona-Variante B.1.1.7. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet damit, dass die Corona-Impfkampagne das erste Ziel erreicht und bis Mitte Februar allen Pflegeheimbewohnern ein Impfangebot gemacht wird

Neben Tschechien und Tirol in Österreich gelten auch für die Slowakei wegen der Corona-Pandemie ab Sonntag verschärfte Einreiseregeln.

Mit den ersten Sonderzulassungen von Corona-Schnelltests für Laien rechnet das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Anfang März

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt erneute Grenzkontrollen zu Frankreich oder Luxemburg nicht aus

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich unzufrieden mit den Beschlüssen der jüngsten Bund-Länder-Rune zur Corona-Politik gezeigt

Einen Tag nach Beginn der Antragstellungen für die Überbrückungshilfe III hat der Bund erste Abschlagszahlungen an Unternehmen auf den Weg gebracht.

Das deutsche Friseurhandwerk ist hart vom ersten Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen worden. Lesen Sie auch: Corona: Friseurbetriebe dürfen ab März wieder öffnen

Corona: Friseurbetriebe dürfen ab März wieder öffnen Die im Amazonas-Gebiet nachgewiesene Coronavirus-Variante ist laut brasilianischen Regierungsangaben ansteckender als das ursprüngliche Virus. Mehr dazu: Corona: Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender

Corona: Brasilianische Mutation ist dreimal ansteckender Die Länder können auch schon vor dem 7. März, dem vorläufig terminierten Ende des aktuellen Lockdowns, weitere Öffnungsschritte beginnen, wie eine Regierungssprecherin dieser Redaktion bestätigte.

Nach der angekündigten Verschärfung von Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen beim Verkehr aus Tirol und Tschechien schließt der Vorsitzende der Innenminister-Konferenz, Thomas Strobl (CDU), auch Grenzschließungen nicht mehr aus

Der neue Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber (BDA), Rainer Dulger, hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens zu den aktuellen Corona-Maßnahmen scharf kritisiert. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel - Warum der Arbeitgeberpräsident enttäuscht ist

Corona-News vom 11. Februar: USA beginnen mit Impfungen in Apotheken

In den USA wird nun auch in Apotheken geimpft. Zum Start erhielten am Donnerstag rund 6500 Apotheken Impfdosen.

Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den Astrazeneca-Impfstoff einzusetzen.

empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den einzusetzen. Hessen führt nach der teilweisen Öffnung der Schulen am 22. Februar eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse ein.

Laut den neuesten Corona-Beschlüssen dürfen Friseursalons bereits vor anderen Branchen am 1. März wieder öffnen. Die Mitglieder des Corona-Gipfels stützen ihre Entscheidung dabei auch Studien der TU Berlin. Lesen Sie hier: So hoch ist das Infektionsrisiko beim Friseur

So hoch ist das Infektionsrisiko beim Friseur Das österreichische Bundesland Tirol und Tschechien werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen. Ab kommenden Sonntag will das Bundesinneministerium daher neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien vorübergehende Grenzkontrollen einzuführen.

werden von der Bundesregierung als Virus-Mutationsgebiete ausgewiesen. Ab kommenden Sonntag will das Bundesinneministerium daher neben den bestehenden Binnengrenzkontrollen zu Österreich auch an den Grenzen zu Tschechien einzuführen. Das Roche-Medikament Tocilizumab hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten.

hat sich in einer breit angelegten Studie bei schwer erkrankten und hospitalisierten Covid-Patienten als wirksam erwiesen. Der Wirkstoff senke das Sterberisiko, verkürze die Genesungszeit und verringere den Bedarf an Beatmungsgeräten. Hamburg will anders als viele andere Bundesländer die Grundschulen nicht vor März öffnen.

Der britische Pharmakonzern Astrazeneca will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierende Virus-Varianten schützen soll.

will bereits im kommenden Herbst die nächste Generation seines Corona-Impfstoffes ausrollen, der noch besser vor kursierende schützen soll. Der umstrittene Schlagersänger Michael Wendler kann künftig keine Verschwörungstheorien mehr über Instagram verbreiten. Der Kanal des 48-Jährigen war am Donnerstag gesperrt worden.

mehr über Instagram verbreiten. Der Kanal des 48-Jährigen war am Donnerstag gesperrt worden. Ein Ende des Corona-Lockdowns ist nicht in Sicht. Doch viele haben durch die Pandemie Resturlaub und Übsterstunden angesammelt. Lesen Sie hier: Muss ich trotz Corona-Pandemie meinen Urlaub abbauen

ist nicht in Sicht. Doch viele haben durch die Pandemie Resturlaub und Übsterstunden angesammelt. Lesen Sie hier: Muss ich trotz Corona-Pandemie meinen Urlaub abbauen Zwei Coronavirus-Impfstoffe aus China sind in Mexiko zugelassen worden.

Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie an mehreren Orten stattfinden.

Corona-News vom 10. Februar: Corona: Söder sieht in Tschechien mögliches Mutationsgebiet

Markus Söder, Ministerpräsident Bayerns, hat eine Grenzschließung zu Tschechien wegen der Verbreitung der Corona-Varianten in dem Land ins Spiel gebracht.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Ergebnisse der Corona-Beratungen kritisiert. Es sei „unverständlich“, dass sich Bund und Länder nicht auf ein gemeinsames Vorgehen bei Schulen und Kitas geeinigt hätten, sagte sie dieser Redaktion.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat das Ergebnis der Corona-Schalte von Bund und Ländern scharf kritisiert. “Die heutigen Beschlüsse zeigen, dass sich Angela Merkel gedanklich im Lockdown eingemauert hat“, sagte er dieser Redaktion.

Etliche Bundesländer wollen die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen in den kommenden Wochen schrittweise öffnen. Die meisten planen diesen Schritt für den 22. Februar.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels vorgestellt. Wie bereits vorher bekannt wurde, wird der Lockdown bis zum 7. März verlängert. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden. Weitere mögliche Öffnungsschritte sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 kommen.

Lockdown bis zum 7. März verlängert. Friseure sollen unter Auflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, über die Öffnung von Schulen und Kitas sollen die Länder in eigener Regie entscheiden. Weitere mögliche Öffnungsschritte sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 35 kommen. Das NRW-Oberverwaltungsgericht hat die Maskenpflicht im Umfeld von Geschäften außer Vollzug gesetzt.

außer Vollzug gesetzt. Astrazeneca will die Herstellung von Corona-Impfstoff beschleunigen und dabei eng mit der Firma IDT Biologika in Dessau zusammenarbeiten.

zusammenarbeiten. In einem neuen Strategiepapier fordern die Experten der sogenannten "No Covid" -Initiative ein Ende des "Fahrens auf Sicht" in der Pandemiebekämpfung und legen einen überarbeiteten Plan vor, mit dem das Coronavirus eingedämmt werden soll. Lesen Sie hier: "No Covid"-Initiative will Lockdown "intelligent beenden"

-Initiative ein Ende des "Fahrens auf Sicht" in der Pandemiebekämpfung und legen einen überarbeiteten Plan vor, mit dem das Coronavirus eingedämmt werden soll. "No Covid"-Initiative will Lockdown "intelligent beenden" Das Bundesgesundheitsministerium erwartet bis Ende März noch die Lieferung von 13,6 Millionen Dosen der drei bisher zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus.

der drei bisher zugelassenen Impfstoffe gegen das Coronavirus. Rund sechs Wochen nach dem Impfstart in Deutschland haben etwa 2,4 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen das neue Coronavirus erhalten. Rund 1,1 Millionen Bundesbürger bekamen darüber hinaus den zweiten Piks für den Schutz vor Sars-CoV-2. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor.

2019 hat Manuela Schwesig den Brustkrebs besiegt. Nun agiert die SPD-Poltikern und Ministerin von Mecklenburg-Vorpommern noch energischer – auch wenn sie Merkel die Stirn bietet. Lesen Sie hier: Manuela Schwesig – SPD-Ministerpräsidentin als Anti-Merkel

Manuela Schwesig – SPD-Ministerpräsidentin als Anti-Merkel Ab heute können sich auch die Besitzer der iPhone-Modelle 5s und 6 die Corona-Warn-App herunterladen. Es kann allerdings mehrere Stunden lang dauern, bis die aktualisierte App für alle iPhone-Nutzer sichtbar wird.

5s und 6 die Corona-Warn-App herunterladen. Es kann allerdings mehrere Stunden lang dauern, bis die aktualisierte App für alle iPhone-Nutzer sichtbar wird. Das EU-Parlament hat geplanten Milliardenhilfen zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise mit breiter Mehrheit zugestimmt.

zur Unterstützung der europäischen Wirtschaft in der Corona-Krise mit breiter Mehrheit zugestimmt. Nach Umbaumaßnahmen hat der Konzern Biontech mit der Impfstoff-Produktion in seinem Werk in Marburg begonnen.

mit der Impfstoff-Produktion in seinem Werk in Marburg begonnen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey fordert Vorbereitungen für einen massiven Einsatz von Schnelltests in Schulen.

fordert Vorbereitungen für einen massiven Einsatz von Schnelltests in Schulen. Grünen-Chef Robert Habeck hat eine europäische Kraftanstrengung gefordert, um Impfstoffe auch für Entwicklungsländer bereitzustellen.

9. Februar: Britische Forscher besorgt über neue Corona-Variante

In Großbritannien ruft eine veränderte Form der Coronavirus-Variante B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte.

B.1.1.7 Besorgnis hervor. Grund dafür ist die Befürchtung, dass die veränderte Form von B.1.1.7 gefährliche Eigenschaften der brasillianischen und südafrikanischen Varianten vereinen könnte. Seit Wochen warten Tausende pandemiegeplagte Unternehmen und Selbstständige auf die Corona-Hilfen des Bundes – nun soll das Geld endlich fließen.

– nun soll das Geld endlich fließen. Die große Koalition hat den Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den Kinderbonus und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht. Lesen Sie hier: Wann wird der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt?

Corona-Zuschuss für Empfänger von Grundsicherung, den und weitere Hilfen in der Pandemie auf den Weg gebracht. Lesen Sie hier: Wann wird der Corona-Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger ausgezahlt? Die französische Ordensschwester André, mit bürgerlichem Namen Lucile Randon, gilt als die älteste Frau Europas . Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden.

. Nun hat sie mit fast 117 Jahren eine Corona-Infektion überstanden. US-Präsident Joe Biden spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen.

spricht sich dafür aus, Lehrer vorrangig impfen zu lassen. Das Kanzleramt will die Lockdown-Maßnahmen bis in den März verlängern. Das geht aus einer Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März".

für das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Ein genaues Datum ist noch nicht festgelegt, statt eines Tages steht im Entwurf nur "XXX März". Österreich verhängt im Ringen gegen eine Ausbreitung der Corona-Mutationen nun doch schärfere Maßnahmen in Tirol . Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich.

. Aus dem Bundesland ist – von Osttirol abgesehen – vom kommenden Freitag an für zehn Tage eine Ausreise nur noch mit negativem Coronatest möglich. Ein Experte der Weltgesundheitsorganisation hat Vorwürfe gegen China zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag.

zum Ursprung des Coronavirus entkräftet. Es sei unwahrscheinlich, dass das Virus aus einem chinesischen Labor entwichen sei, sagte der Experte für Lebensmittelsicherheit und Tierkrankheiten, Peter Ben Embarek, am Dienstag. Angesichts der Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenze nachgedacht.

Alle bisherigen Corona-News

12.35 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)