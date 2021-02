Jürgen Klopp: Mutter von Fußball-Trainer gestorben

Elisabeth Klopp, die Mutter von Fußball-Trainer Jürgen Klopp, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Wie zunächst der "Schwarzwälder Bote" berichtete, konnte Klopp wegen der Corona-Pandemie nicht zur Beerdigung nach Glatten in Baden-Württemberg reisen.

Dies sei „den fürchterlichen Zeiten geschuldet“, sagte der in England lebende 53-Jährige dem "Schwarzwälder Boten". "Sobald es die Umstände zulassen, werden wir eine wundervolle, ihr entsprechende Gedenkfeier abhalten."

Jürgen Klopp 2011 mit seiner Mutter Lisbeth bei seinem Heimatverein SV Glatten (Landkreis Freudenstadt). Foto: dpa

Weiter sagte Klopp der Zeitung: "Sie hat mir alles bedeutet. Sie war eine richtige Mama im besten Sinne des Wortes." Zuletzt hatte Klopp seine Mutter laut dem Bericht an ihrem 80. Geburtstag in Deutschland besucht. "Als gläubiger Christ weiß ich, dass sie jetzt an einem besseren Ort ist." (dpa/les)