Astrazeneca: Nebenwirkungen laut Paul-Ehrlich-Institut & RKI

Viele Menschen begegnen dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca mit Skepsis

Mehrere Länder haben die Impfung ausgesetzt, nachdem es vereinzelt zu Todesfällen gekommen war

Zudem gibt es Berichte von heftigen Impfreaktionen und Nebenwirkungen

Trotzdem hält Deutschland an der Vergabe des Vakzins von Astrazeneca fest

Wie gerechtfertigt ist die Kritik an der Impfung?

AZD1222 - so heißt der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmakonzerns Astrazeneca. Das Mittel steht bereits seit Wochen in der Kritik: Nicht eingehaltene Lieferversprechen, Zweifel an der Wirksamkeit für Ältere - und nun gibt es auch noch Berichte über Todesfälle, die nach Astrazeneca-Impfungen vereinzelt aufgetreten sind. Kann man sich ruhigen Gewissens mit dem Vakzin impfen lassen?

Astrazeneca: Diese Nebenwirkungen sind bekannt

Das Paul-Ehrlich-Institut klärt auf seiner Webseite über den Astrazeneca-Impfstoff auf. Das Vakzin sei "hochwirksam", keiner der Studienteilnehmenden der Zulassungsstudien habe mit einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, heißt es dort. Allerdings würden nach Gabe des Vakzins Impfreaktionen auftreten. Dazu gehörten am häufigsten:

Druckempfindlichkeit an der Stelle der Injektion

Schmerzen an der Injektionsstelle

Kopfschmerzen

Müdigkeit

Muskelschmerzen

Krankheits- oder Fiebrigkeitsgefühl

Schüttelfrost

Gelenkschmerzen und Übelkeit

Häufig seien zudem die folgenden Reaktionen nach der Impfung mit Astrazeneca aufgetreten:

Fieber über 38°C

Schwellung und Rötung an der Stelle des Einstichs

Übelkeit und Erbrechen

Gelegentlich wurden auch diese Symptome nach Astrazeneca-Gabe beobachtet:

Lymphknotenschwellung

Juckreiz

Hautausschlag

Laut dem RKI können Impfreaktionen sowohl bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna als auch beim Vektor-basierten Astrazeneca-Vakzin auftreten. Sie beginnen demnach in der Regel kurz nach der Impfung und halten wenige Tage an.

Nach dem Impf-Stopp in mehreren Ländern erklärte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA), dass auch schwere allergische Reaktionen als mögliche Nebenwirkung auftreten könnten: Anaphylaxie und Überempfindlichkeitsreaktionen sollten in die Liste der möglichen Nebenwirkungen des Vakzins aufgenommen werden. Es gebe 41 mögliche Anaphylaxie-Fälle unter fünf Millionen Geimpften in Großbritannien. Gleichzeitig wies die Behörde darauf hin, dass solche Reaktionen auch bei Impfungen gegen andere Krankheiten in seltenen Fällen auftreten können.

Todesfälle nach Astrazeneca-Impfung: Gibt es ein Thromboserisiko?

In einigen Ländern ist es nach der Impfung mit dem Astrazeneca-Vakzin zu Todesfällen durch Blutgerinsel gekommen. Allerdings ist unklar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und den lebensbedrohlichen Erkrankungen gab. Die EMA teilte in der vergangenen Woche mit, dass sich das Thrombose-Risiko durch eine Corona-Impfung nicht erhöhe. Nach bisherigen Erkenntnissen sei die "Zahl der thromboembolischen Ereignisse bei geimpften Menschen nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung."

Der Hersteller betont, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe "keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose" ergeben. Mitentwickler Andrew Pollard, Leiter der Oxford Vaccine Group, erklärte am Montag, es gebe "sehr beruhigende Beweise", dass das Vakzin in Großbritannien - bislang sein Haupteinsatzgebiet in Europa - nicht zu einer Zunahme von Blutgerinnseln geführt habe.

Viele Länder betrachten das Aussetzen der Impfung mit Astrazeneca als reine Vorsichtsmaßnahme Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kritisierte das Vorgehen: Er teilte in der vergangenen Woche mit, dass es wichtig sei, zwischen einem rein zeitlichen Zusammenhang zwischen Impfung und Thrombose und einem ursächlich Zusammenhang zu unterscheiden. Auch interessant: Astrazeneca: In diesen Ländern wird die Impfung ausgesetzt

Spritzen mit dem Impfstoff von Astrazeneca in einem Impfzentrum. Foto: dpa

Astrazeneca: Viele lassen Impftermin sausen

Die Skepsis gegenüber dem Impfstoff des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens Astrazeneca war auch vor den Todesfällen schon groß. Saarlands Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) hatte Mitte Februar eine mangelnde Impfbereitschaft mit dem Vakzin kritisiert. Zu dem Zeitpunkt seien bei einer "Sonderimpfung im medizinischen" Bereich 54 Prozent von 200 zur Impfung angemeldeten Personen nicht erschienen, ohne den Termin vorher abzusagen. Lesen Sie hier: Was mit dem übrig gebliebenen Corona-Impfstoff passiert

Wirkt Astrazeneca schlechter als Biontech und Moderna?

Dabei galt der von Astrazeneca und der Universität Oxford entwickelte Corona-Impfstoff zunächst als Hoffnungsträger: Er ist billiger und einfacher zu lagern als etwa die Stoffe von Biontech und Moderna. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erteilte dem Impfstoff eine Notfallzulassung.

Nach aktuellen Studien wirkt der der Stoff des britisch-schwedischen Unternehmens „nur“ zu 70 Prozent - und damit circa 20 Prozent weniger als die Vakzine von Biontech und Moderna. Allerdings ist dieser Wert irreführend, denn er bedeutet nicht, dass sich fast die Hälfte der Menschen trotz der Impfung mit dem Virus infizieren. Er bedeutet vielmehr, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach einer Impfung um 60 Prozent niedriger liegt. Das ist ein Spitzenwert, den jährliche Vakzine gegen eine gewöhnliche Grippe beispielsweise nur selten erreichen.

Astrazeneca nicht für Menschen über 65?

Ende Januar hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) des Robert Koch-Instituts (RKI) mitgeteilt, dass sie von einer Verwendung des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca bei Menschen über 65 Jahre abrät, weil für das Mittel eine Wirksamkeit bei älteren Personen nicht ausreichend belegt sei. Nachdem dann aber Daten aus dem Vereinigten Königreich die gute Wirksamkeit auch in höheren Altergruppen belegen konnten, änderte die Stiko ihre Impfempfehlung Anfang März: Astrazeneca wird seitdem auch in Deutschland für Menschen über 65 Jahre empfohlen.

Immunologe rät: Nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig impfen

In einem Krankenhaus in Emden hatten sich im Februar zahlreiche Beschäftigte wegen heftiger Impfreaktionen krankgemeldet, nachdem sie das Astrazeneca-Vakzin gespritzt bekommen hatten. Solche Reaktionen seien "überhaupt nicht unerwartet", sagt der Erlanger Infektionsimmunologe Christian Bogdan. "Die Symptome sind Ausdruck der Immunantwort, die zeigt, dass im Körper tatsächlich etwas nach der Impfung passiert. Die hier genannten Symptome wie Kopfschmerzen oder Fieber entsprechen auch ganz dem, was bereits in Studien publiziert wurde", so Bogdan.

Neben den lokalen könnten diese systemischen Auswirkungen durchaus auch dazu führen, dass Angestellte vorübergehend wegen der benannten Symptome nicht arbeiten könnten, erklärte der Wissenschaftler. Hinzu komme, dass gerade bei jüngeren Menschen Impfreaktionen deutlicher ausfielen, da sie - im Gegensatz zu älteren Menschen - über das aktivere Immunsystem verfügten.

Vor dem Hintergrund dieser bekannten Impfreaktionen der bisher zugelassenen Impfstoffe gegen Covid-19 sei es deshalb sinnvoll, die Mitarbeiter einer Station, Abteilung oder Klinik nicht alle gleichzeitig zu impfen. "Das würde man auch bei keinem anderen Impfstoff machen, von dem bekannt ist, dass er eine deutliche Impfreaktion auslöst", sagt Bogdan.

(mit dpa)

