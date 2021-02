Corona: Urlaub an Ostern – In diese Länder sind Reisen möglich

Berlin In Deutschland haben einige Politiker dem Urlaub zu Ostern eine Absage erteilt. In anderen Länder ist er aber möglich – für Geimpfte.

Viele Menschen sehnen sich nach einem Jahr Corona-Pandemie nach Urlaub

Doch erste Politiker haben innerdeutschen Reisen zu Ostern bereits eine Absage erteilt

Im Ausland ist Urlaub teilweise aber möglich

Einige Länder bereiten sich schon jetzt auf geimpfte Gäste vor

Mit dem Impfstart in Deutschland hat auch die Debatte um Privilegien für Geimpfte begonnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erteilte diesen bereits im Dezember eine Absage. Doch die Realität hat längst Fakten geschaffen – auch bei Urlaubsreisen.

Urlaub in Deutschland hält Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer für nicht vorstellbar. Die Bundesregierung will sich noch nicht festlegen, was bis zum April möglich ist und die Grenzen zu Tschechien und Tirol sind für Einreisende größtenteils dicht. Lesen Sie dazu: Das gilt für die Einreise aus Tschechien, Tirol und Co.

Trotz Corona: Söder sieht Chancen für Oster-Urlaub

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht aber noch Chancen für einen Osterurlaub in diesem Jahr. „Ostern ist noch völlig offen“, sagte der CSU-Chef am Freitag nach einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und bayerischen Kommunalpolitikern. Ob das Reisen bis dahin möglich sei, entscheide sich in den nächsten drei Wochen, so Söder. Bei der Konferenz von Bund und Ländern am 3. März könne die Lage besser eingeschätzt werden.

Söder sieht Deutschland derzeit in einer „hochsensiblen Phase“ der Pandemie. Es sei eine Gratwanderung zwischen Sorgen und Wünschen. Es zeige sich, dass die Infektionszahlen aktuell nur noch leicht sinken würden, zugleich aber der Anteil der nachgewiesenen Infektionen mit Virusmutationen steil steige.

Trotzdem gibt es mehrere Länder, in denen Urlaub schon jetzt ohne Einreisebeschränkungen und Quarantäne möglich ist – sofern man geimpft ist oder eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat. Eine Übersicht:

Wo Urlaub für Corona-Geimpfte schon möglich ist

Madeira: Das Auswärtige Amt (AA) stuft das portugiesische Festland als Virusvarianten-Gebiet mit den entsprechenden Reisebeschränkungen ein. Doch eine Reise nach Madeira ist möglich. Wie das Tourismusbüro der beliebten Urlaubsinsel im Atlantik mitteilt, müssen vollständig Geimpfte auch keinen negativen PCR-Test vorweisen. Die Impfbescheinigung muss in englischer Sprache vorliegen und wichtige Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten. Personen, die in den vergangenen 90 Tagen eine Corona-Infektion überstanden haben, sind ebenfalls von der Testpflicht befreit. Dies muss aber mit einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesen werden. Alle anderen Besucher der Insel müssen weiterhin einen negativen PCR-Test vorlegen.

Polen: Das deutsche Nachbarland hat die zehntägige Quarantänepflicht bei der Einreise für nachweislich Geimpfte abgeschafft. Für diese Personengruppe entfällt ebenfalls die Corona-Testpflicht. Das sehen die aktuellen Einreisebestimmungen vor. Ansonsten gilt: Wer zum Urlaub nach Polen reisen will, ohne in Quarantäne zu müssen, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Das deutsche Nachbarland hat die zehntägige Quarantänepflicht bei der Einreise für nachweislich Geimpfte abgeschafft. Für diese Personengruppe entfällt ebenfalls die Corona-Testpflicht. Das sehen die aktuellen Einreisebestimmungen vor. Ansonsten gilt: Wer zum Urlaub nach Polen reisen will, ohne in Quarantäne zu müssen, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Rumänien: Auch die rumänische Regierung hat die Testpflicht bei der Enreise für Geimpfte aufgehoben. Das gleiche gilt für Personen, in den vergangenen 90 Tagen von Corona genesen sind. Die zweite Impfdosis muss laut AA mindestens zehn Tage vor Einreise nach Rumänien verabreicht worden sein. Bei überstandener Infektion müssen mindestens 14 Tage ab Testergebnis bis Einreise verstrichen sein.

Auch die rumänische Regierung hat die Testpflicht bei der Enreise für Geimpfte aufgehoben. Das gleiche gilt für Personen, in den vergangenen 90 Tagen von Corona genesen sind. Die zweite Impfdosis muss laut AA mindestens zehn Tage vor Einreise nach Rumänien verabreicht worden sein. Bei überstandener Infektion müssen mindestens 14 Tage ab Testergebnis bis Einreise verstrichen sein. Estland: Eine Reise nach Estland ist ohne Einschränkung für Geimpfte und Genesene möglich. Sowohl Impfung als auch Genesung müssen in den vergangenen sechs Monaten geschehen sein. In beiden Fällen sind ärztliche Nachweise vorzulegen, nachzulesen etwa in den Reise- und Sicherheitshinweisen des AA für Estland.

In Israel und auf den Seychellen müssen Corona-Geimpfte nicht in Quarantäne

Georgien: Das Kaukasus-Land erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die vollständig gegen das Virus geimpft sind und einen Nachweis darüber haben. Bei einem Impfstoff, der zweimal gespritzt werden muss, sind beide Dosen nötig. Alle anderen benötigen einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ein weiterer Test ist dem AA zufolge nach Einreise nötig.

Das Kaukasus-Land erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die vollständig gegen das Virus geimpft sind und einen Nachweis darüber haben. Bei einem Impfstoff, der zweimal gespritzt werden muss, sind beide Dosen nötig. Alle anderen benötigen einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ein weiterer Test ist dem AA zufolge nach Einreise nötig. Israel: Kaum ein Land auf der Welt kommt so schnell mit der Impfung der Bevölkerung voran wie Israel. Im Mittelmeerstaat werden Geimpften daher bereits wieder größere Freiheiten eingeräumt. Das gilt auch für Ausländer, die ins Land kommen wollen. Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen laut Informationen des AA für Reisende, die nachweisen können, bereits geimpft worden oder an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein. Lesen Sie dazu: So wurde Israel Weltmeister im Impfen

Kaum ein Land auf der Welt kommt so schnell mit der Impfung der Bevölkerung voran wie Israel. Im Mittelmeerstaat werden Geimpften daher bereits wieder größere Freiheiten eingeräumt. Das gilt auch für Ausländer, die ins Land kommen wollen. Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen laut Informationen des AA für Reisende, die nachweisen können, bereits geimpft worden oder an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein. So wurde Israel Weltmeister im Impfen Seychellen: In dem Inselstaat im Indischen Ozean entfällt zumindest die Quarantänepflicht für Reisende, die eine vollständige Impfung nachweisen können. Die Impfung muss zwei Wochen zurückliegen, heißt es in den Reisehinweisen des AA. Allerdings: Ein negativer PCR-Test nicht älter als 72 Stunden ist weiterhin vorzulegen.

Griechenland will Urlaub für Geimpfte im Sommer ermöglichen

Noch müssen Einreisende nach Griechenland einen negativen PCR-Test vorlegen. Bis Sommer soll eine Einreise ohne Beschränkungen aber auch für Geimpfte möglich sein. Das stark vom Tourismus abhängige Land setzt sich sehr für den EU-Impfpass ein: „Die Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen“, forderte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits vor Wochen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich ebenfalls für eine EU-weit anerkannte Bescheinigung für eine Corona-Impfung ausgesprochen. „Ich begrüße die Initiative des griechischen Ministerpräsidenten“, sagte von der Leyen der Athener Zeitung „Ta Nea“. Was allerdings noch beschlossen werden müsste, sind eine europaweite Regelung und wie die Reisen stattfinden können. Darüber könne aber laut von der Leyen erst beraten werden, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist. Lesen Sie dazu: In der EU wachsen Zweifel an von der Leyens Krisenmanagement

Spanien, Portugal und Malta haben bereits Zustimmung für einen EU-Impfpass signalisiert. Auch in Australien könnte eine Impfpflicht für Einreisende kommen.

Muss ich für Flug oder Kreuzfahrt gegen Corona geimpft sein?

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigte im November an, auf bestimmten Strecken nur noch Geimpfte mitzunehmen. Andere Airlines zeigten sich daraufhin irritiert. Der Luftverkehrsverband BDL machte daraufhin prompt deutlich, dass er davon nichts hält. Lesen Sie auch: Corona-Impfung: Millionär will Impfung im Flugzeug anbieten

Unter den Kreuzfahrt-Reedereien gibt es bislang fast keinen Anbieter, der eine Impfpflicht plant, wie ein Überblick des Portals Cruisetricks.de zeigt. Darunter sind demnach die für deutsche Urlauber relevantesten Reedereien Aida Cruises, TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises, MSC Cruises und Costa. Hier haben die angelaufenen Häfen letztlich aber wohl ein Wort mitzureden. Im großen Hafen von Funchal auf Madeira dürfen Kreuzfahrtschiffe laut AA beispielsweise anlegen. Über einen Landgang der Passagiere wird aber im Einzelfall entschieden. (dpa/jas)