Abu Walaa: Lange Haftstrafe für IS-Chefanwerber in Deutschland

Mi, 24.02.2021, 13.52 Uhr

Unter dem Namen Abu Walaa warb er in Deutschland junge Menschen für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) an. Dafür ist der gebürtige Iraker Abdulaziz Abdullah A. vom Oberlandesgericht Celle zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.