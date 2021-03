Corona: RKI meldet steigende Zahlen ++ Merkel will Ausgangsbeschränkung

In Palma sind am Sonntag zahlreiche Ferienflieger aus Deutschland gelandet. Da die Insel seit Mitte März kein Corona-Risikogebiet mehr ist, verbringen hier viele deutsche Urlauber ihre Osterferien - zum Unmut vieler Daheimgebliebener.

Kanzlerin Angela Merkel kündigt bei "Anne Will" eine Reform der Corona-Gipfel an

Sollten die Länder nicht die vereinbarte Notbremse umsetzen, könnte laut Merkel auch der Bund tätig werden

Ministerpräsident Markus Söder unterstützt die Aufforderung der Bundeskanzlerin an die Länder, die Corona-Maßnahmen konsequent umzusetzen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Montagmorgen über 2000 Neuinfektionen mehr als noch vor einer Woche

Die Inzidenz erreicht einen neuen Höchststand

Angesichts der steigenden Zahlen werden die Forderungen nach einem längeren und härteren Lockdown immer lauter

Berlin. Mit Blick auf die stark ansteigende Zahl der Corona-Neuinfektionen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend den Druck auf die Bundesländer erhöht, die bei den gemeinsamen Beratungen beschlossene Notbremse umzusetzen. In der Talk-Show "Anne Will" deutete Merkel an, dass sonst der Bund tätig werden könnte.

Einem erteilte sie jedoch eine Absage.Mehrere Politiker hatten aufgrund der hohen Fallzahlen einen solchen gefordert, um härtere Maßnahmen zu beschließen. Wann er auch kommt, die Kanzlerin gab deutlich zu erkennen, dass sie die Bund-Länder-Beratungen in Zukunft reformieren will. Mit Blick auf den chaotischen Corona-Gipfel vom vergangenen Montag sprach Merkel von einer "Zäsur".

Die dabei zunächst beschlossene Osterruhe wurde nur zwei Tage später wieder von der Kanzlerin kassiert. Merkel bezeichnete die Entscheidung für die Ruhetage über die Feiertage als ihren Fehler. Lesen Sie hier: Alle Beschlüsse und Regeln vom Corona-Gipfel.

Corona-Zahlen: RKI meldet deutlich mehr Neuinfektionen

Unterdessen steigen die Zahlen weiter stark an. In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 9800 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das RKI am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 9872 neue Ansteckungen nachgewiesen. Am Montag vergangener Woche hatte die Zahl noch bei 7709 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Montag auf 134,4. Damit ist sie gegenüber dem Vortag (129,7) erneut kräftig gestiegen und erreicht insgesamt einen neuen Höchstwert. Der bisherige Höchststand von 131,5 war am 19. Januar vermeldet worden. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom Montag, 29. März: Immunmediziner sehen Zeitverschwendung beim Impfen

8.00 Uhr: Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie wirft der Politik angesichts der dritten Corona-Welle vor, beim Impftempo nicht mit einfachen Mitteln aufs Gas zu drücken. "Wir verimpfen oft nur die Hälfte dessen, was möglich ist, sagt der Generalsekretär der Immunmediziner, Carsten Watzl, der "Augsburger Allgemeinen." Es würden immer noch massenhaft Impfdosen für Zweitimpfungen zurückgelegt.

Dabei sei inzwischen die offizielle Empfehlung für den Abstand zur zweiten Dosis von 21 Tagen bei BioNTech und 28 bei Moderna auf 42 Tage ausgeweitet worden. Es würde daher jetzt viel helfen, "alles zu verimpfen, was da ist" und die Zweitimpfung mit der nächste Lieferung des Vakzins durchzuführen. Einzig bei AstraZeneca werden angesichts des zwölfwöchigen Impfabstands generell keine Zweitdosen zurückgelegt.

Epidemiologin erwartet mehr schwere Corona-Fälle bei Jüngeren

7.45 Uhr: Die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, Eva Grill, erwartet mehr schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen, sollten Corona-Zahlen weiterhin ansteigen. "Das Problem ist, dass bei einem weiteren Ansteigen der Fallzahlen auch der Anteil der Virusvariante B.1.1.7 weiter ansteigen wird", sagte Grill der Nachrichtenagentur dpa. Die zuerst in Großbritannien entdeckte Mutante sei sowohl deutlich ansteckender als auch gefährlicher, "da sie wohl mit schwereren Krankheitsverläufen einhergeht."

Pandemie - Lockerungen in England

7.15 Uhr: England lockert am Montag die Corona-Ausgangsbeschränkungen deutlich. Zwei Haushalte oder bis zu sechs Menschen dürfen sich nun wieder in Parks und Gärten treffen. Die "Stay at home"-Anordnung wird aufgehoben, allerdings bittet die Regierung die Bevölkerung, weiterhin auf nicht notwendige Fahrten zu verzichten.

In Wales sind seit Samstag bereits Ferien innerhalb des Landesteils erlaubt, dabei sollen Haushalte aber unter sich bleiben und dürfen nur Unterkünfte mit der Möglichkeit zur Selbstversorgung wie Ferienwohnungen nutzen. Im Vereinigten Königreich ist Gesundheit Sache der Landesteile. Johnsons Regierung kann nur Vorschriften für England lockern oder erlassen. Für den 12. April ist hier die Öffnung nichtessenzieller Geschäfte sowie der Außengastronomie geplant.

Moderatorin Anne Will begrüßte Kanzlerin Angela Merkel in ihrer Sendung am Sonntagabend. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

7.00 Uhr: Kanzlerin Merkel war gestern Abend zu Gast bei "Anne Will." Dabei sagte sie, dass sie bundeseinheitliche Maßnahmen für schärfere Kontaktbeschränkungen plane. Kritik übte Merkel auch an NRW-Ministerpräsident Laschet. Lesen Sie hier: "Anne Will" - Merkel will Ausgangssperre notfalls per Gesetz

Söder unterstützt Merkel im Kampf gegen Corona

6.45 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat die Aufforderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel an die Länder unterstützt, die Corona-Maßnahmen konsequent umzusetzen. In den "ARD-tagesthemen" sagte Söder, viele Länder weigerten sich, dies zu tun.

Da helfe auch keine vorgezogene Bund-Länder-Runde. "Es bringt nichts, auf einer neuen Konferenz wieder zusammenzusitzen und erneut wieder nur zu lamentieren, sich auszutauschen, und am Ende tut wieder jeder nur das, was er für richtig hält", sagte Söder. Es brauche stattdessen einen "einheitlichen Geist."

Eine bundesweite Ausgangsbeschränkung sei angesichts der Corona-Lage wichtig. Sollten die Appelle des Bundes an die Länder nicht greifen und die Kanzlerin die Initiative ergreifen, "auf nationaler Ebene Recht zu ändern, dann hat sie meine Unterstützung", so Söder.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte die neuen Corona-Maßnahmen nach dem letzten Gipfel gemeinsam mit dem Berliner Regierungschef Michael Müller (SPD, rechts) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU, links) vor. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Tübinger OB Palmer für Quarantänepflicht nach Urlaub im Ausland

6.30 Uhr: Nach Überzeugung des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer sollten Rückkehrer aus den Auslandsurlaub mit einer Quarantäne belegt werden. "Im Ausland sind Mutationen unterwegs, so dass das Risiko größer ist. Da meine ich, wäre eine Quarantäneanforderung zur Vermeidung von Einschleppung von Infektionen und Mutationen absolut notwendig", sagt Palmer im Politik-Talk der Zeitung "Bild."

Lediglich ein Schnelltest nach der Reiserückkehr sei nicht ausreichend. Verbringen sollten die Rückkehrer die Quarantäne in einem Flughafenhotel. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), hält Reisen nach Gran Canaria oder Mallorca in der gegenwärtigen Corona-Situation zwar nicht für angebracht. Aber eine Testpflicht nach der Rückkehr sei ausreichend und "ein guter Kompromiss", sagt er in dem Politik-Talk.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Göring-Eckhardt ruft Regierung zum Kurswechsel auf

6.03 Uhr: Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Regierung zu einem Kurswechsel im Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. „Die Bundesregierung muss einen neuen Wellenbrecher-Plan vorlegen, mit dem Kontakte und Infektionen reduziert werden und der dann am besten von Bundestag und Bundesrat beschlossen wird”, sagte sie dieser Redaktion. „Das müssen Maßnahmen sein, die nicht nur rechtlich und praktisch umsetzbar sind, sondern sich endlich auch wieder an der wissenschaftlichen Realität orientieren.”

Dabei dürfe die Arbeitswelt nicht ausgenommen werden. „Überall, wo es nur irgendwie geht, muss die Präsenz in Betrieben und Büros heruntergefahren werden.” Strengere Maßnahmen seien “unausweichlich” und Folge des “inkonsequenten Hin-und-Her”‘, kritisierte Göring-Eckardt. Deutschland müsse zurück zu einem Kurs der Vorsicht und Vernunft.

CDU-Gesundheitspolitikerin Maag: Bekommen ohne harten Lockdown das Virus „nicht mehr in den Griff“

5.01 Uhr: Auch in der Union mehren sich die Stimmen, die angesichts steigender Infektionszahlen einen schnellen und harten Lockdown fordern. „Aus gesundheitspolitischer Sicht ist ein schnelles Herunterfahren des öffentlichen Lebens für einen überschaubaren Zeitraum nicht nur wünschenswert, sondern auch dringend geboten. Wir bekommen das Virus sonst nicht mehr in den Griff“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin von CDU/CSU im Bundestag, Karin Maag (CDU), dieser Redaktion. Andere Länder wie Italien und Großbritannien hätten es vorgemacht.

Auch für die Wirtschaft wäre das die beste Lösung, denn sie brauche Planungssicherheit. „Ein Lockdown muss einheitlich sein, wenn er wirksam sein soll“, sagte Maag. Zwar könnte dies schon jetzt jeder Ministerpräsident und jede Ministerpräsidentin für sein oder ihr Bundesland anordnen. Allerdings würde ein einheitlicher Beschluss ungewünschten Reiseverkehr in das Bundesland mit den geringsten Beschränkungen verhindern. „Deshalb sollten die Ministerpräsidenten das jetzt schnell beschließen“, forderte Maag: „Es ist die letzte Chance für sie, um das angeschlagene Vertrauen zurückzugewinnen. Gelingt das nicht, ist die Ministerpräsidentenkonferenz künftig überflüssig.“

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

Sonntag, 28. März: Kanzlerin rechnet mit Länderchefs ab

22.52 Uhr: Angela Merkel hat in der Fernsehsendung "Anne Will" mit mehreren Länderchefs wegen der laschen Umsetzung der Corona-Notbremse abgerechnet. Selbst CDU-Chef Armin Laschet bescheinigte sie, wenn auch erst auf erneutes Nachhaken der Interviewerin, einen Verstoß gegen die Notbremse. Auch wenn er da nicht der Einzige sei.

Auch der Blick ins Saarland, wo mit Tobias Hans ebenfalls ein CDU-Mann das Ruder führt, fällt pikiert aus. Das gesamte Land will er nach Ostern öffnen. Obwohl, wie Merkel unterstreicht, die Infektionszahlen dort nicht stabil seien. "Deshalb ist das nicht der Zeitpunkt, jetzt so was ins Auge zu fassen." Und noch etwas spitzer: "Es ist vielleicht eine sehr gewagte Ankündigung gewesen."

Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD bekommt sein Fett weg: "Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob Testen und Bummeln, wie es jetzt in Berlin heißt, die richtige Antwort auf das ist, was sich zur Zeit abspielt."

Kanzlerin Angela Merkel hat bei "Anne Will" die Länder sehr deutlich zum Umsetzen der Notbremse aufgefordert und kündigte eine Reform der Corona-Gipfel an. Foto: Wolfgang Borrs / NDR

Merkel nannte Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen am Sonntagabend als ausdrücklich vorstellbar, diese „können ein ganz wirksames Mittel sein.“

Merkel will Gipfel reformieren und fordert Länder zum Handeln auf

22.05 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der ARD-Talksendung "Anne Will" mit Blick auf den letzten Corona-Gipfel von einer Zäsur gesprochen. Sie selbst habe nicht an Autorität und Durchsetzungsfähigkeit eingebüßt. Dennoch könne man nach dem Montag „mit diesen Beratungen und den langen Pausen“ nicht so weitermachen. „Ich glaube, dass ist auch für die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen so“, sagte Merkel.

Bund und Länder würden einander brauchen und könnten nichts ohneeinander beschließen. „Aber die Wege dazu, da müssen wir noch einmal drüber nachdenken“. Mit diesem Nachdenken sei sie aber noch nicht am Ende. Treffen werde man sich selbstverständlich auch weiterhin.

Die Instrumente für das Brechen der dritten Welle seien noch nicht da. Bund und Länder hätten zwar einen Instrumentenkasten vorgegeben, dieser wird aus Sicht Merkels aber wohl nicht angewandt. Denn die Kanzlerin forderte die Länder nun zum Nachziehen auf. „Sonst müssen wir darüber nachdenken, dass wir vielleicht noch einmal das Infektionsschutzgesetz angehen.“ Dort sei der gesetzliche Auftrag zur Eindämmung der Pandemie für jeden ganz klar geregelt. Aber von der Umsetzung sehe man zurzeit „noch nichts“, so Merkel.

Biontech-Impfstoff soll schnell auf Mutanten anpassbar sein

21.13: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet soll der Impfstoff von Biontech/Pfizer schnell auf etwaige Mutationen des Coronavirus anpassbar sein. Dafür würden die Pharmaunternehmen bereits mit der Europäischen Arzneitmittelagentur und der US-Arzneimittelbehörde zusammen arbeiten. Ziel sei das erstellen einer sogenannten Blueprint-Studie. "Wenn die erfolgreich ist, können wir beim Auftauchen einer Super-Mutante den Impfstoff auch ohne klinische Studie innerhalb von sechs Wochen anpassen. Diese Studie wird vermutlich vier bis fünf Monate dauern“, sagte Biontech-Gründer Ugur Şahin gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und ihrem Mann Ugur Sahin haben für ihre Verdienste in der Corona-Krise das Bundesverdienstkreuz erhalten. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Göring-Eckardt und Ziemiak wollen Impfreihenfolge flexibler handhaben

20.16 Uhr: Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Katrin Göring-Eckardt und der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak forderten im ARD-"Bericht aus Berlin" die Impfreihenfolge flexibler zu handhaben, um besonders Risikogruppen schneller zu impfen. Zur Frage, was mit übrig gebliebenen Impfdosen geschehen solle, sagte Ziemiak: "Wenn auf Dauer es so ist, dass diejenigen, die eigentlich priorisiert sind - nämlich aus guten Gründen, weil diese Gruppen besonders die Folgen einer Corona-Erkrankung befürchten müssen - wenn die nicht mehr geimpft werden wollen, dann müssen wir darüber nachdenken, eben sehr schnell möglichst viele Menschen zu impfen."

Göring-Eckardt forderte, besonders Risikogruppen müssten schneller und flexibler geimpft werden: "Es geht in der Tat ja darum, dass sehr viel schneller geimpft wird.

Frankreich meldet neue Höchstzahl an Intensivpatienten

19.15 Uhr: In Frankreich steigt die Zahl der Intensivpatienten mit einer Corona-Infektion weiter und erreicht erneut einen Höchststand seit Jahresbeginn. Dem Gesundheitsministerium zufolge werden 4872 Menschen auf Intensivstationen behandelt nach 4791 am Samstag. Die Zahl liegt unter der vom November und unter den mehr als 7000 Intensivpatienten im Frühling vergangenen Jahres. In einem Beitrag für die Zeitung "Le Journal du Dimanche" erklären 41 Krankenhausärzte aus der Region Paris, es bestehe die Gefahr, dass nicht mehr alle Patienten eine Notfallbehandlung bekommen könnten. Lesen Sie auch: Corona: Französische Mutante nicht mit PCR-Test nachweisbar

In Frankreich steigen die Infektionszahlen wieder stark an. Deswegen hat die Bundesregierung das Nachbarland nun als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Foto: Gao Jing / dpa

Esken fordert Rücknahme der Lockerungen

16.54 Uhr: SPD-Chefin Saskia Esken fordert angesichts der steigenden Infektionszahlen die Rücknahme der Öffnungen vom 8. März. Bund und Länder hätten klare Mechanismen vereinbart, sagte sie dem "Handelsblatt". "

Alle vorsichtigen Öffnungsschritte müssen mit sofortiger Wirkung zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz den Wert von 100 stabil übersteigt." Die SPD-Vorsitzende plädierte außerdem dafür, die Präsenzpflicht an den Schulen dort aufzuheben, wo noch keine Osterferien sind. Es sei unverantwortlich, Schülerinnen und Schüler "per Bußgeldandrohung in die Schule zu zwingen, die sich in der Lage sehen, dem Distanzunterricht zu folgen."

Patientenschützer fodert bundesweite Einführung der Luca-App

16.40 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat die bundesweite Einführung der Kontaktverfolgungs-App Luca gefordert. "Wenigstens bei dieser kleinen Frage brauchen wir einen Konsens", sagte der Vorstand der Stiftung, Eugen Brysch, der Nachrichtenagentur dpa. Es sei unverständlich, dass sich die Länder "nicht einmal in dieser winzigen Frage" auf einen gemeinsamen Kurs einigen könnten. "Diese Insellösungen sind tödlich für die Patienverfolgung." Mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, wollen die Software für die Kontaktverfolgung nutzen. Eine bundesweite Einigung dazu gibt es bisher nicht.

Die Luca-App im Google Playstore. Privatanwendende bezahlen für die Nutzung des Programms nichts. Foto: Christoph Dernbach / dpa

Italien will künftig in Apotheken impfen

16.06 Uhr: Italien will künftig auch in Apotheken Menschen gegen das Virus immunisieren. "Ich hoffe, ab Ende April bis Mai", sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza im Interview der Zeitung "Il Messaggero". Eine Übereinkunft mit den Apothekern sei auf der Zielgeraden. In Italien beteiligen sich Apotheken schon lange am Testen. Online können dort Termine etwa für Corona-Schnelltests vereinbart werden, die dann oft in einem Zelt oder Container vor der Apotheke erfolgen.

Lesen Sie auch: Corona: 29 Millionen Astrazeneca-Dosen in Italien entdeckt

Papst Franziskus appeliert an Gläubige

15.16 Uhr: Mit einer Messe zum Palmsonntag hat Papst Franziskus im Vatikan die Feiern der Kar- und Ostertage eröffnet. Im Gottesdienst zur Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem rief er dazu auf, sich im persönlichen Glauben wieder mehr erstaunen zu lassen. "Ein christliches Leben ohne Staunen wird grau", so das Kirchenoberhaupt.

Die Zeremonie fand unter strengen Corona-Schutzmaßnahmen statt. Anstelle einer Messe auf dem Petersplatz gab es nur einen Gottesdienst im Petersdom und statt Zehntausender Pilger im Freien saßen nur etwa 120 Gläubige in der Kirche.

Wann ist Urlaub wieder möglich?

15.08 Uhr: Die Corona-Pandemie erschwert das Reisen im In- und Ausland. Kanzleramtschef Helge Braun hält Urlaub ab Sommer aber für realistisch, wie Sie in diesem Artikel lesen.

Kanzlerin Angela Merkel mit ihrem Kanzleramtschef Helge Braun. Foto: Michael Kappeler / dpa

Kritik an Jens Spahn wegen Lockdown-Spekulation

14.37 Uhr: Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, hat scharfe Kritik am Corona-Management der Bundesregierung geübt. In Richtung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte er der „Rheinischen Post“ (Sonntag): „Vom Gesundheitsminister erwarte ich keine Spekulationen über einen neuen Lockdown, sondern konkrete Vorschläge.“

Schneider kritisierte zudem die zurückliegenden Beschlüsse der Bund-Länder-Beratungen. „Die letzte MPK war vom Kanzleramt schlecht vorbereitet. Weil außerdem bei den Maßnahmen zu viele Kompromisse gemacht werden, macht sich der Wegfall der Osterruhe nun besonders bemerkbar.“ Es fehle deshalb jetzt eine Testpflicht für die Wirtschaft und eine Beschränkung für Präsenzgottesdienste zu Ostern. „In beiden Fällen ist Frau Merkel vor der Lobby umgefallen“, so Schneider. Er forderte die strikte Einhaltung der vereinbarten „Notbremse“ ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100.

Berlin führt FFP2-Maskenpflicht an vielen Orten ein

14.00 Uhr: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie müssen in Berlin ab diesem Mittwoch im öffentlichen Nahverkehr, in Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, im Einzelhandel und in kulturellen Einrichtungen FFP2-Masken getragen werden. Das werde Pflicht, sagte eine Senatssprecherin am Sonntag. Die medizinischen OP-Masken reichten nicht mehr, bekräftigte sie einen Beschluss des rot-rot-grünen Senats vom Samstagabend. Berlin will demnach vorsichtige Lockerungen beibehalten und verschärft gleichzeitig auch die Regeln beim Testen. Unternehmen werden zu Homeoffice für einen Teil der Mitarbeiter verpflichtet.

In den Sozialen Medien wurde bereits Kritik an der verschärften Masken-Pflicht laut - etwa wegen höherer Anschaffungskosten für FFP2-Masken oder bereits gekaufter Vorräte von OP-Masken.

Söder kritisiert andere Bundesländer wegen Notbremse

13.03 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisiert die Corona-Politik seiner Kollegen. „Die Corona-Lage spitzt sich zu, einige Länder haben den Ernst der Lage leider noch nicht verstanden“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“ (Montagsausgabe). Zur zuletzt aufgekommenen Debatte um mögliche neue Gespräche zwischen Bund und Ländern zu Corona-Maßnahmen sagte er: „Es braucht nicht ständig neue Gespräche, sondern die konsequente Umsetzung der Notbremse.“

Söder forderte, dass die Notbremse überall in Deutschland bei einer Inzidenz über 100 automatisch greifen müsse. „Der Flickenteppich in der Corona-Bekämpfung muss beendet werden, dazu gehören Ausgangsbeschränkungen wie in Bayern und Baden-Württemberg“, betonte er. „Die braucht es jetzt in allen Städten und Landkreisen in Deutschland bei einer Inzidenz über 100.“ Lesen Sie hier: Corona-Regeln zu Ostern fast überall anders - Das gilt in Ihrem Bundesland.

Mehrere Demos gegen Corona-Maßnahmen

11.55 Uhr: In mehreren deutschen Städten haben am Samstag Demonstrationen und Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. Die meisten waren angemeldet und blieben friedlich. Durch Dresden zogen allerdings mehrere hundert Menschen in einem nicht angemeldeten Zug und hielten sich dabei größtenteils nicht an die Corona-Vorschriften.

Bis zu 600 Menschen hätten an der Demonstration durch das Stadtzentrum teilgenommen, teilte die sächsische Polizei am Samstagabend mit. „Das Gros der Beteiligten hielt sich nicht an die Abstände und die Maskenpflicht.“ Nach Angaben der Polizei lag keine Versammlungsanzeige vor. In Online-Netzwerken habe es aber zuvor „diffuse Aufrufe“ gegeben, „die in der Form nicht zu verifizieren waren“.

Wegen dieser Aufrufe seien Dresdner Polizisten in Bereitschaft und dann auch im Einsatz gewesen. „Aufgrund der Größenordnung der Protestierenden wurden umgehend mehr als 400 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei, die in Chemnitz im Einsatz waren, zur Unterstützung gerufen“, erklärte die Polizei.

In Trier, Kaiserslautern und Lübeck fanden Autokorsos gegen die Corona-Regeln statt. In Trier waren es nach Angaben der Polizei 54 Autos, in Lübeck 32 und in Kaiserslautern etwa 70. In Trier und Lübeck versuchten Radfahrer, die Korsos zu stören, was die Polizei jedoch verhinderte.

Wann gibt es Covid-19-Medikamente?

11.20 Uhr: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek hat Erwartungen an eine rasche Entwicklung neuer Covid-19-Medikamente gedämpft: „Wir können hier in den nächsten Monaten keine Wunder erwarten“, sagte die CDU-Politikerin unserer Redaktion. „Eine einzige Pille gegen Covid-19 wird es so wohl nicht geben.“ Es gebe jedoch einige vielsprechende Ansätze, die nun von der Bundesregierung „massiv“ unterstützt würden. Die Wissenschaftler kämen Schritt für Schritt voran.

Karliczek betonte, dass auch ohne die Entwicklung spezieller Medikamente, schwerkranken Covid-19-Patienten heute viel besser geholfen werden könne als zu Beginn der Pandemie. Das zeige jetzt eine erste wissenschaftliche Analyse. „Wir wissen inzwischen, dass einige altbekannte Medikamente gerade bei schweren Fällen gut helfen“, so Karliczek. Neben monoklonalen Antikörpern, die bei Hochrisikopatienten schon jetzt einen wichtigen Beitrag leisteten, verfüge die Medizin aber momentan über keine spezifischen Medikamente gegen Covid-19.

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung, will mit einem Notenbonus vorsichtig sein. Foto: David Hutzler / dpa

Nur noch drei Bundesländer unter Corona-Inzidenz von 100

10.47 Uhr: In ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen - Sachsen-Anhalt ist weiterhin stärker vom Coronavirus betroffen als die meisten anderen Bundesländer. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 150,8. Am Samstag waren es noch 146,3 Fälle pro Woche und 100 000 Einwohner gewesen, am Freitag 136,8. Nur in Thüringen (Sonntag: 232,2) und Sachsen (183) lag der Wert am Sonntag noch höher als in Sachsen-Anhalt.

Nur noch drei Bundesländer lagen laut RKI bei der Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag unter 100.

Venezuelas Staatschef mit Corona infiziert

10.03 Uhr: Der venezolanische Oppositionschef Juan Guaidó hat sich mit dem Coronavirus infiziert. „Ich möchte das Land verantwortungsvoll darüber informieren, dass ich nach vier Tagen Isolation aufgrund von Unwohlsein und trotz der getroffenen Vorsichtsmaßnahmen positiv auf Covid-19 getestet wurde“, schrieb der selbsternannte Interimspräsident am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Seine Symptome seien mild.

Immer mehr Forderungen nach hartem Lockdown

9.05 Uhr: Nur wenige Tage nach der letzten Bund-Länder-Runde scheint sich die Stimmung zu drehen. Die Forderungen nach einem harten Lockdown und nach einem neuen Corona-Gipfel werden lauter. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellte für Anfang der Woche weitere Gespräche zwischen Bund und Ländern über einen harten Lockdown in Aussicht.

„Erstmal überlegen wir alle solche Sachen“, sagte Kretschmann am Samstagabend in Stuttgart. „Wir müssen das auch mit anderen Ländern vorbesprechen, mit dem Bundeskanzleramt. Wir sehen halt, die Zahlen rasen förmlich hoch.“ Bei den Gesprächen am Montag und Dienstag müsse man „zu Klarheit kommen“. Ob die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten, die im April geplant ist, vorgezogen werden muss, sagte der Grüne nicht. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte einen raschen neuen Corona-Gipfel gefordert.

Karl Lauterbach fordert einen neuen und schnellen Corona-Gipfel.

Weniger Menschen sterben an Covid-19

8.00 Uhr: Die Sterberate bei Covid-19-Patienten ist in deutschen Unikliniken einer Studie zufolge im Laufe des Jahres 2020 deutlich gesunken. Das kann aus Sicht der Wissenschaftler ein Beleg für verbesserte Behandlungen und zunehmende Erfahrung der Klinikteams in der Pandemie sein, teilte eine Forschungsgruppe der Universität Erlangen mit. Sie untersuchte Klinikaufenthalte von rund 1300 Covid-19-Patienten in 14 deutschen Unikliniken von Januar bis September 2020.

Die gute Nachricht: Die Analyse zeigt einen Rückgang der durchschnittlichen Sterberate von anfangs 20,7 Prozent (Januar bis April) auf 12,7 Prozent (Mai bis September).

Dabei gibt es aber auch viele Wermutstropfen: Insgesamt starb von Januar bis September in den 14 Unikliniken fast ein Fünftel aller Covid-Patienten (18,8 Prozent).

Bei beatmeten Menschen lag die Sterberate im ersten Abschnitt von Januar bis April sogar bei 39,8 Prozent. Im späteren Zeitraum von Mai bis September sank sie leicht auf rund ein Drittel (33,7 Prozent).

Corona-News vom Samstag, 27. März: Corona-Hotspot: 80 Beatmungsgeräte in Brasilien eingetroffen

21.19 Uhr: Mit einem Hilfsflug der Bundeswehr sind 80 Beatmungsgeräte aus Deutschland im besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Brasilien angekommen. Die Hilfsgüter seien in der Stadt Manaus entladen worden, teilten die Luftwaffe und das Auswärtige Amt am Samstagabend im Online-Dienst Twitter mit. Manaus ist die Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, der innerhalb des südamerikanischen Landes besonders viele Covid-19-Fälle hat.

80 Beatmungsgeräte sind in Brasilien eingetroffen. (Archivbild) Foto: Jens Büttner / dpa

Berlin hält an Lockerungen fest - Corona-Tests zum Shoppen

21.03 Uhr: Der Berliner Senat nimmt die jüngsten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen nicht zurück, will sie aber durch eine deutliche Ausweitung von Corona-Tests absichern.

So ist ab Mittwoch für jeden Berliner ein negativer Corona-Test Voraussetzung, um in Geschäften jenseits von Supermärkten, Apotheken oder Drogerien Einkaufen gehen zu können. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) nach einer Senatssitzung am Samstag mit.

Lehrerverband: 80 Prozent der Schüler brauchen mehr Lernförderung

20.21 Uhr: Der Deutsche Lehrerverband schätzt, dass mindestens 80 Prozent der Schüler wegen der Corona-Krise eine zusätzliche Lernförderung brauchen. Das Aufholen coronabedingter Lernrückstände von Schülern erfordert nach Schätzungen des Deutschen Lehrerverbands (DL) rund zwei Milliarden Euro.

DL-Präsident Heinz-Peter Meidinger sagte der Deutschen Presse-Agentur am Samstag: „Viele Kinder und Jugendliche werden zukünftig begleitende Förderangebote etwa in Form zusätzlichen Nachmittagsunterrichts oder digitaler Nachhilfe brauchen.“

Beim Großteil der Schülerinnen und Schüler könnten die coronabedingten Lerndefizite in den nächsten zwei Schuljahren wieder aufgeholt werden. Bei mindestens 20 Prozent der Schüler gehe er davon aus, dass wegen der Corona-Krise ein stark erhöhter Förderbedarf entstanden sei. „Da haben wir Bedenken, ob sie überhaupt noch den verpassten Stoff aufholen können.“

Mehrere hundert Menschen ziehen ohne Schutzmasken durch Dresden

20.10 Uhr: Mehrere hundert Menschen sind am Samstag durch Dresden gezogen und haben sich dabei nach Polizeiangaben großteils nicht an die Corona-Vorschriften gehalten. Bis zu 600 Menschen hätten an dem nicht angemeldeten Zug am Nachmittag durch das Stadtzentrum teilgenommen, teilte die sächsische Polizei am Abend mit. „Das Gros der Beteiligten hielt sich nicht an die Abstände und die Maskenpflicht.“

Nach Angaben der Polizei lag keine Versammlungsanzeige vor. In Online-Netzwerken habe es aber zuvor „diffuse Aufrufe“ gegeben, „die in der Form nicht zu verifizieren waren“. Wegen dieser Aufrufe seien Dresdner Polizisten in Bereitschaft und dann auch im Einsatz gewesen. „Aufgrund der Größenordnung der Protestierenden wurden umgehend mehr als 400 Beamte der Bereitschaftspolizei sowie der Bundespolizei, die in Chemnitz im Einsatz waren, zur Unterstützung gerufen“, erklärte die Polizei.

Unbekannte greifen Mutter an - wegen Maske?

19.35 Uhr: Zwei unbekannte junge Männer haben am Freitag im hessischen Korbach westlich von Kassel einen Kinderwagen umgestoßen und den darin liegenden Säugling dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der Frau hatten die Männer zuvor versucht, ihr den Mund-Nasen-Schutz abzunehmen, wie die Polizei mitteilte. Als sie sich gewehrt habe, soll einer der beiden als 15 bis 20 Jahre alt beschriebenen Täter die Frau getreten, der andere den Kinderwagen umgestoßen haben. Lesen Sie die ganze Meldung: Mutter wegen Maske angegriffen? Baby schwer verletzt

Autokorsos gegen Corona-Regeln - Gruppe stört Konvoi

18.29 Uhr: Mit mehreren Autokorsos haben am Samstag zahlreiche Menschen in Brandenburg gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. In Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) fuhren nach Polizeiangaben etwa 200 Autos durch die Stadt und das Umland.

Eine Menschengruppe störte den Konvoi und brachte ihn zwischenzeitlich zum Stehen. Die Polizei nahm Personalien von vier Gegendemonstranten auf. Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz liefen, sagte ein Polizeisprecher.

Protest gegen Corona-Maßnahmen in Darmstadt

17.43 Uhr: Gut eine Woche nach der Demonstration von Tausenden Menschen in Kassel gegen die Corona-Maßnahmen will die Querdenken-Bewegung an diesem Sonntag in Darmstadt protestieren. Für den Protest am Merck-Stadion (13.30 Uhr) sind laut Polizei 1500 Teilnehmer genehmigt.

Die Organisatoren wollten zunächst direkt in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe des Impfzentrums protestieren. Dies verbot die Stadt und verlegte die Kundgebung in den Südosten der Stadt. Für die Innenstadt sind parallel vier Gegenproteste mit Hunderten Teilnehmern angemeldet. Es wird mit einem großen Polizeiaufgebot gerechnet.

Corona: Auch Babys mit Covid-19 in Klinken

16.50 Uhr: In Hamburger Kliniken werden auch mit dem Coronavirus infizierte Babys und Kleinkinder behandelt. „Wir haben in dieser Woche sowohl ambulant wie auch stationär Kinder im Alter von wenigen Wochen bis 4 Jahren in unserem KinderHeidberg behandelt, die an einer Covid-19-Infektion erkrankt sind“, sagte Asklepios-Sprecher Mathias Eberenz dem .

Keines musste beatmet werden. „Alle Kinder wurden in gebessertem Gesundheitszustand wieder entlassen.“ Die Klinik beobachte jedoch besorgt die Entwicklung der Infektionszahlen insbesondere bei Kindern. Im Kreis Stormarn war ein vierjähriges Kind mit einer Corona-Infektion gestorben.

In Hessen wurde eine Frau von zwei Unbekannten angegriffen. (Archivbild) Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel

Jens Spahn will Hausärzte nach Ostern in Impfkampagne einbeziehen

15.49 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass Ende April/Anfang Mai 80.000 bis 100.000 Arztpraxen Coronavirus-Impfungen verabreichen könnten.

Nach Ostern werde man beginnen, auch Hausärzte in die Impfkampagne einzubeziehen, sagte Spahn am Samstag bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten. Derzeit impfen Hausärzte nur in Modellprojekten mit. An der geplanten Ausweitung auf Hausärzte sollen laut Spahn zunächst bis zu 50 000 Praxen beteiligt sein.

Jens Spahn plädiert für harten Lockdown

14.25 Uhr: Gleich zu Beginn der Bürgersprechstunde hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für einen weiteren harten Lockdown ausgesprochen.

"Wir sollten das öffentliche Leben nochmal zehn bis 14 Tage richtig runterfahren, das heißt über Ostern die Kontakte einschränken und die Mobilität reduzieren", sagt Spahn. "Ich hätte auch gerne ein anderes Osterfest, aber wir müssen die Welle brechen und Infektionen vermeiden".

Bundeswehr bringt Beatmungsgeräte in Corona-Hotspot Brasilien

13.45 Uhr: Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Brasilien liefert die Luftwaffe 80 Beatmungsgeräte in die Amazonas-Metropole Manaus. Ein Transportflugzeug hob am Freitag in Köln-Wahn ab, die Maschine wird Samstagmittag im Nordwesten des größten Lands Lateinamerikas erwartet, wie die Luftwaffe mitteilte.

Brasilien registrierte vor kurzem erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag. Das Gesundheitsministerium in Brasília meldete am Donnerstagabend (Ortszeit) 100.158 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. In Manaus werden die deutschen Soldaten den Informationen zufolge nur etwa zwei Stunden am Boden sein und Kontakte vermeiden. Die Beatmungsgeräte stammen aus Beständen des Bundesgesundheitsministeriums und werden im Auftrag des Auswärtigen Amtes nach Brasilien gebracht.

Insgesamt haben sich in Brasilien mehr als 12,3 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch hatte Brasilien die Marke von 300.000 Toten überschritten, am Dienstag erstmals mehr als 3000 Tote innerhalb eines Tages verzeichnet.

Der Mehrzwecktransporter Airbus A310 MRTT wird auf dem Flughafen in Köln mit Beatmungsgeräten für Brasilien beladen. Foto: Jane Schmidt/Bundeswehr/dpa

Johnson warnt: Auswirkungen von dritter Corona-Welle unklar

13.30 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat erneut vor einer neuen Ausbreitung des Coronavirus im Vereinigten Königreich gewarnt. Es sei offen, welche Auswirkungen eine dritte Corona-Welle auf dem europäischen Festland für das Land haben werde, sagte Johnson am Samstag bei einer Online-Tagung mit Mitgliedern seiner konservativen Partei.

Die „bittere Erfahrung“ sei, dass Großbritannien drei Wochen nach Europa getroffen werde. „Die Frage ist: Wird es diesmal so schlimm sein, wie es in der Vergangenheit war? Oder haben wir die Auswirkungen durch die Ausgabe von Impfstoff ausreichend gemildert, gedämpft und abgestumpft?“, sagte Johnson. Der Regierungschef betonte, dass er an seinem Fahrplan für eine Lockerung der strikten Corona-Regeln festhalte.

Ruhrgebietsstädte wollen mit Tests von Corona-Notbremse abweichen

13.15 Uhr: Mehrere große Ruhrgebietsstädte wollen mit Hilfe von Schnelltests trotz anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen ebenfalls von der Notbremse abweichen. So kündigten Duisburg und Herne an, dass Bürger mit tagesaktuellem negativem Schnelltest weiter mit Termin einkaufen oder etwa Museen besuchen dürfen. „Da Schnelltests mittlerweile an vielen dezentralen Standorten im gesamten Stadtgebiet angeboten werden, hat der Krisenstab der Stadt deshalb in Abstimmung mit dem Land beschlossen, diese Option zu nutzen“, teilte die Stadt Duisburg mit.

Corona: Polen startet in neuen Teil-Lockdown

13.00 Uhr: Polen hat wegen rasant steigender Neuinfektionszahlen die Maßnahmen im Land erneut verschärft. Von heute an müssen Friseure, Kosmetikstudios, Kitas und Baumärkte geschlossen bleiben - zunächst für zwei Wochen. Schulen, Museen und Einkaufszentren sind schon seit einer Woche zu. In Polen liegt die registrierte Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit Tagen deutlich über 30.000 - und das Land hat mit rund 38 Millionen Menschen weniger als die Hälfte der Einwohner Deutschlands.

Die Bundesregierung hat Polen als Hochinzidenzgebiet eingestuft. In dieser Kategorie finden sich Länder und Regionen wieder, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland ist nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt.

Kretschmann will Corona-Notbremse jetzt strikt durchsetzen

12.45 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann will bei der Corona-Notbremse in Hotspot-Regionen keine Verzögerung mehr zulassen. „Das wird strikt durchgesetzt. Da gibt es kein Vertun mehr“, sagte der Grünen-Regierungschef der Nachrichtenagentur dpa. In der Landesregierung wächst dem Vernehmen nach der Ärger über Stadt- und Landkreise, die die Notbremse zunächst nicht konsequent anwenden, obwohl sie den Grenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche schon mehr als 3 Tage lang überschritten haben.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er will die Corona-Notbremse strikt durchsetzen. Foto: Marijan Murat/dpa

Saale-Orla-Kreis jetzt größter Corona-Hotspot

12.30 Uhr: Der thüringische Saale-Orla-Kreis hat den Kreis Greiz als Corona-Hotspot Nummer eins unter den Landkreisen bundesweit abgelöst. Der Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100.000 Einwohner lag im Saale-Orla-Kreis Stand 0.00 Uhr bei 514,2, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorgeht.

Es folgen der Kreis Schwäbisch-Hall in Baden-Württemberg mit einer Inzidenz von 438,6 sowie der Thüringer Wartburgkreis (434,5) und der Kreis Greiz (421).Die niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen haben die Landkreise Ostfriesland in Niedersachsen mit 21,7, Plön in Schleswig-Holstein mit 24,9 und Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz mit 29,3.

Spanien verlangt Corona-Test bei Einreisen aus Frankreich

12.00 Uhr: Spanien will für Einreisen über den Landweg aus Frankreich einen negativen Corona-Test verlangen. Lastwagenfahrer, Berufspendler und Anwohner der Grenzregion sollen ausgenommen werden, kündigt das Gesundheitsministerium an. Viele Franzosen fahren angesichts des Lockdowns in ihrem Land über die Grenze, um etwa in Madrid in Gaststätten und Bars zu gehen. In der vergangenen Woche stieg die Zahl der Neuinfektionen in Spanien.

Karl Lauterbach fordert zeitnah neue Corona-Beratungen

11.45 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert angesichts stark steigender Neuinfektionszahlen zeitnah erneute Corona-Beratungen. „Wir müssen rasch nochmal neu verhandeln“, sagte Lauterbach dem „Tagesspiegel“. „Ohne einen scharfen Lockdown wird es nicht gehen“, betonte er und verteidigte seine Forderung nach bundesweiten Ausgangssperren. „Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr für zwei Wochen würden wirken – wir haben es in Frankreich, Großbritannien und Portugal gesehen.“

„Es wird allgemein im politischen Berlin zu wenig über die Gefahren gesprochen“, kritisierte Lauterbach. „Es wird viel zu wenig über die Stärke der dritten Welle gesprochen, welche Altersgruppen das betrifft und wie gefährlich die Mutationen für die mittleren Altersgruppen sind.“

Die Grafik zeigt die Corona-Todesfälle in Deutschland pro Woche seit Beginn der Pandemie. Foto: FUNKE Interaktiv

Schwarze Menschen in Pandemie benachteiligt

11.15 Uhr: Während der Corona-Pandemie ist in Großbritannien die Arbeitslosigkeit unter jungen Schwarzen, Asiaten und Angehörigen anderer Minderheiten einer Studie zufolge deutlich stärker gestiegen als bei Weißen. Die Quote bei den BAME (Black, Asians and minority ethnic) im Alter von 16 bis 24 Jahren sei von 18,2 auf 27,3 Prozent geschnellt, teilte die Gewerkschaft TUC mit.

Bei gleichaltrigen Weißen habe sie sich nur von 10,1 auf 12,4 Prozent verändert. TUC-Generalsekretärin Frances O'Grady sagte, der unverhältnismäßige Effekt auf junge BAME-Mitglieder sei ein weiterer Beweis für Rassismus auf dem Arbeitsmarkt. "Covid hat jeden Zweifel daran beseitigt, dass Rassismus in unseren Arbeitsstätten und in der Gesellschaft existiert."

Corona-Krise - Anonyme Alkoholiker verzeichnen höhere Nachfrage

10.45 Uhr: In Zeiten der Pandemie haben auch die Anonymen Alkoholiker (AA) ihre Treffen teilweise in das Internet verlegt. Das senkt die Hemmschwelle, sich zu beteiligen, sagt ein Sprecher der Selbsthilfegruppe. Zwar gebe es keine konkreten Zahlen, weil keine Mitgliederlisten geführt werden, jedoch sei ein Zulauf spürbar. Insbesondere mehr junge Menschen nähmen an den Online-Treffen teil.

Ganz grundsätzlich sei die Teilnehmerzahl in den vergangenen Jahren eher rückläufig gewesen. "Ich habe den Eindruck, wir wachsen jetzt." Dass die Menschen in der Pandemie wesentlich mehr trinken, denkt der Sprecher nicht. "Gesoffen wird mit und ohne Corona." Nun seien eben die Kneipe und die Pizzeria geschlossen und die Leute kauften sich Alkohol im Supermarkt.

Großbritannien plant dritte Corona-Impfung

10.15 Uhr: Zum Schutz gegen neue Varianten des Coronavirus sollen die Menschen in Großbritannien eine dritte Impfung erhalten. Über 70-Jährige könnten diese "Booster"-Impfung ab September bekommen, sagte der zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi der Zeitung "Daily Telegraph". Auch medizinisches Personal und Pflegekräfte sollen dann ihre dritte Dosis innerhalb von zehn Monaten bekommen.

Damit reagiert die britische Regierung auf Virus-Mutationen: Die können können mittelfristig dazu führen, dass Impfstoffe nicht mehr wirken. Wer schon zwei Impfdosen erhalten hat, müsste dann noch ein weiteres Mal geimpft werden. Die Regierung hat angekündigt, dass alle Erwachsenen bis Ende Juli eine erste Dosis gegen das Coronavirus erhalten sollen. Über die Zeit danach hat sie aber noch keine konkreten Ankündigungen gemacht.

Boris Johnson ist der Premierminister von Großbritannien. Foto: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Corona-Demonstrationen in Chemnitz bleibt verboten

10.00 Uhr: Kundgebungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen und Gegendemonstranten am Samstag in Chemnitz bleiben weiter untersagt. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage der "Bild"-Zeitung mitteilte, hat das Verwaltungsgericht Chemnitz am Freitagabend das Verbot bestätigt. Der Stadtverwaltung war genauso wie der Polizeidirektion Chemnitz nicht bekannt, ob sich die Anmelder an das Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG) wandten. Die Stadt Chemnitz hatte ihre Verbote mit der Infektionslage begründet.

CDU-Vize fordert "kurzen allumfassenden Lockdown"

9.45 Uhr: CDU-Vize Thomas Strobl fordert angesichts der steigenden Infektionszahlen schnelle neue Corona-Beschränkungen. "Wir bräuchten in Wahrheit jetzt sofort einen kurzen allumfassenden Lockdown, um die rasante Ausbreitung der Mutante B117 zu stoppen“, sagt der Vorsitzende der baden-württembergischen CDU der "Stuttgarter Zeitung“.

Japan will auch Zahl ausländischer Olympia-Offizieller beschränken

9.15 Uhr: Japans Regierung will die Zahl der offiziellen Olympia-Gäste bei den Sommerspielen in Tokio Medienberichten zufolge wegen der Corona-Pandemie deutlich einschränken. Wie der japanische Fernsehsender NHK unter Berufung auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) berichtete, habe die japanische Regierung gegenüber dem IOC die Notwendigkeit geäußert, die Zahl der nicht unmittelbar mit der Austragung der Wettkämpfe befassten offiziellen Besucher signifikant zu reduzieren.

Nach Informationen der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo soll die Zahl der offiziellen Olympia-Gäste um die Hälfte auf rund 30.000 Personen reduziert werden. Demnach werden schätzungsweise 90.000 Personen aus dem Ausland erwartet, einschließlich rund 30.000 Athleten, Trainer und Teammitglieder.

In Japans Hauptstadt Tokio steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit der Aufhebung des Notstands wieder an. Am Samstag meldete der Austragungsort der im Sommer geplanten Olympischen Spiele 430 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das ist der höchste Stand seit dem 18. Februar. Auch andernorts nimmt die Sorge über wieder steigende Infektionszahlen zu. Am Freitag meldete Japan erstmals seit dem 6. Februar mehr als 2000 Neuinfektionen.

Japans Regierung will die Zahl der offiziellen Olympia-Gäste bei den Sommerspielen in Tokio Medienberichten zufolge wegen der Corona-Pandemie deutlich einschränken. Foto: dpa

1,5 Milliarden Euro für Corona-Nachhilfe

9.00 Uhr: Das Aufholen coronabedingter Lernrückstände von Schülern erfordert nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zusätzliche öffentliche Mittel von rund 1,5 Milliarden Euro, wie die "Rheinische Post" berichtet. Die Studie des arbeitgebernahen Instituts geht dem Bericht zufolge von rund 1,5 Millionen Schülern aus, bei denen durch die Krise ein stark erhöhter Förderbedarf entstanden ist.

Die Autoren rechnen mit einem durchschnittlichen Förderbedarf von rund 100 Stunden pro betroffenem Schüler und kommen so auf die Milliardensumme. Das sei "gut angelegtes Geld, um die Verschärfung der Ungleichheit der Bildungschancen und deutlich größere Folgekosten zu vermeiden". Über ein entsprechendes Förderprogramm beraten Bund und Länder bereits seit einigen Wochen.

Corona-Impfstoff: Söder und Ramelow plädieren für Sputnik V

8.54 Uhr: Aus den Ländern werden Forderungen laut, im Kampf gegen die Corona-Pandemie auch auf den russischen Impfstoff Sputnik V zu setzen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderte im Interview mit der „Passauer Neuen Presse“ und dem „Donaukurier“, es müsse „so schnell wie möglich über die Zulassung von Sputnik V entschieden werden"

„Und wir sollten aus den schlechten Erfahrungen bei der ersten Bestellung gelernt haben“, mahnte Söder. „Deshalb sollte die EU diesmal zügig alle nötigen Verträge abschließen, um so viel Impfstoff wie möglich zu bekommen.“ Die Corona-Pandemie werde schließlich nur durch Impfen besiegt, so Söder.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) beklagte in einem Interview mit der "Welt" die Vorbehalte in Westdeutschland gegen den russischen Corona-Impfstoff. "Ich kämpfe nicht für Sputnik V, nur weil er aus Russland käme, sondern ich bin der Meinung, dass wir alle Impfstoffe kaufen sollten, die wir kaufen können", sagte Ramelow. "Mit Parteipolitik oder einer mir unterstellten Nähe zu Moskau hat das nichts zu tun." Er registriere "westdeutsche ideologische Befindlichkeiten in dieser Frage, die ich albern finde". Sputnik V müsse wie alle anderen Impfstoffe auch geprüft werden, sagte Ramelow.

Lockdown für 23 Millionen Bürger in Frankreich

8.45 Uhr: Wegen der dritten Corona-Welle weitet Frankreich seinen Lockdown aus: Fortan schließen in drei weiteren Départements die Geschäfte und die Bewegungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger wird eingeschränkt. Insgesamt betreffen die verschärften Corona-Auflagen 19 Verwaltungsbezirke mit mehr als 23 Millionen Menschen. Seit einer Woche gilt der Lockdown bereits im Pariser Großraum und Teilen Nord- und Südfrankreichs. Nung sind auch das Département Rhone um die Großstadt Lyon betroffen sowie die Verwaltungsbezirke Aube südöstlich von Paris und Nièvre südlich der Hauptstadt.

Facebook sperrt Präsident Maduro wegen Falschinformationen zu Corona

8.15 Uhr: Facebook hat die Seite von Venezuelas Präsident Nicolas Maduro wegen möglicher Falschinformationen eingeschränkt. Der US-Konzern löschte ein Video, in dem Maduro ein Heilmittel für Covid-19 anpreist. Dies entspreche nicht den Vorschriften des sozialen Netzwerks, sagte eine Facebook-Sprecherin. "Wir halten uns an die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO wonach es derzeit kein Mittel zur Heilung gibt." Für 30 Tage könne auf der Seite von Maduro nichts gepostet werden. Sie sei aber weiter zu lesen.

Lauterbach hält Schnelltests „bei weitem nicht so sicher, wie man glaubt"

7.30 Uhr: Corona-Schnelltests haben nach Darstellung des SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach eine höhere Fehlerquote als angenommen. „Antigentests sind bei weitem nicht so sicher, wie man glaubt“, sagte Lauterbach dieser Redaktion. Studien zeigten: „Wenn jemand wirklich asymptomatisch ist, schlägt der Schnelltest in sechs von zehn positiven Fällen an. In vier von zehn Fällen ist der Test negativ.“ Ob die Menschen in diesen Fällen wirklich ansteckend seien, „weiß man nicht so genau“, so Lauterbach.

Das Problem könne man aber lösen, wenn in Schulen und Betrieben regelmäßig ganze Cluster getestet würden. In der Wiederholung zeigten sich oft die Fälle, die vorher nicht aufgefallen seien. Und wenn sich jemand in einer Klasse oder Büro infiziere, gehe ohnehin die ganze Gruppe in Quarantäne. „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten jetzt schon die Testpflicht in der Wirtschaft durchgesetzt“, sagte Lauterbach.

Der Epidemiologe rechnet damit, dass sich die Pandemie nach Ostern deutlich verschlechtern wird: „Es ist ganz klar, dass wir im exponentiellen Wachstum sind und innerhalb von kurzer Zeit Tageszahlen von 30.000, 40.000, 50.000 Infizierten erreichen können.“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist Bundestagsabgeordneter und Professor für Epidemiologie und Gesundheitsökonomie. Foto: imago stock / imago images/Metodi Popow

Rostock erfolgreich im Kampf gegen Corona

4.01 Uhr: Die vergangene Woche mit dem chaotischen Corona-Gipfel inklusive der gekippten Osterruhe lässt Deutschland als Versager im Kampf gegen Corona erscheinen. Doch es gibt auch weiterhin Positivbeispiele. Während mancherorts die Inzidenzen durch die Decke steigen, öffnen in Rostock demnächst Stadien, Theater und Geschäfte. Lesen Sie hier, was die Stadt besser macht als andere: Wie Rostock zu Deutschlands Corona-Coldspot wurde.

Charité-Virologe Drexler: „Deutschland teilt viele Probleme mit unterentwickelten Ländern“

3.33 Uhr: Der Berliner Virologe Jan Felix Drexler sieht in Deutschland schwere Versäumnisse bei der Bekämpfung des Coronavirus. „Wir teilen viele Probleme mit den unterentwickelten Ländern“, sagte der Leiter der Arbeitsgruppe Virusepidemiologie an der Charité dieser Redaktion. Deutschland habe es nicht geschafft, die zweite und dritte Welle abzuwenden, obwohl die Wellen weltweit zeitlich versetzt aufgetreten seien. „Und wir teilen die Müdigkeit der Bevölkerung gegen die Corona-Einschränkungen. Das mündet dort wie bei uns in Risikoverhalten“, so Drexler.

Länder wie Chile und Ecuador seien viel weiter in der Digitalisierung als Deutschland, obwohl sie viel ärmer als Deutschland seien, stellte Drexler fest. In Chile ist bereits ein Viertel der Bevölkerung geimpft, ein Zehntel ist immunisiert. Früher sei er häufig im Ausland gefragt worden, was andere Länder bei der Kontrolle der Pandemie von Deutschland lernen könnten, jetzt während der dritten Welle sei das nicht mehr der Fall. Zwar habe die deutsche Wissenschaft im Ausland einen exzellenten Ruf. Doch diese Ruf fuße auf die Erfolge während der ersten Welle. „Es gab wenig Länder, die besser mit Covid-19 umgegangen sind als wir. So dachten wir. Das erwies sich leider als Trugschluss“, sagte Drexler dieser Redaktion. Daran zeige sich: „Man darf sich eben nie in Sicherheit wiegen.“

Corona: Dritte Welle ist in Greiz am schlimmsten

2.22 Uhr: Nirgendwo in Deutschland rollt die dritte Welle gerade mit einer Heftigkeit wie im Landkreis Greiz in Thüringen. Die Inzidenz dort liegt über 500. Reporterin Theresa Martus hat sich auf die Spurensuche begeben, warum gerade dort die Fallzahlen derartig hoch sind.

Lesen Sie dazu: Warum Greiz der schlimmste Corona-Hotspot des Landes ist

Bildungsministerin will eine Milliarde für Corona-Nachhilfe ausgeben

1.12 Uhr: Damit lernschwache Schüler in Folge der Pandemie nicht den Anschluss verlieren, will Bildungsministerin Anja Karliczek eine Milliarde Euro für ein bundesweites Nachhilfeprogramm ausgeben. Nach dem Willen der Ministerin soll es dazu am Ende dieses Schuljahres in allen Bundesländern Lernstandserhebungen in den Kernfächern geben. „20 bis 25 Prozent der Schüler haben vermutlich große Lernrückstände – vielleicht sogar dramatische“, sagte die CDU-Politikerin dieser Redaktion. „Wenn wir ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer auflegen, brauchen wir dazu etwa eine Milliarde Euro.“

Erstmals nannte die Ministerin weitere konkrete Details des geplanten Bund-Länder-Programms: Spätestens zum neuen Schuljahr würden zusätzliche Förderangebote bereitgestellt, die sich auf Kernfächer, also etwa Deutsch, Mathe und möglicherweise auch die erste Fremdsprache beziehen sollten. Zielgruppe des Programms seien vor allem Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Wechsel bevorstehe - entweder auf eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung.

Der jeweilige Bedarf müsse „vorher in einer Lernstandserhebung ermittelt werden“, erklärte die Ministerin. Schon in den Sommerferien solle es erste Angebote geben. Für das Programm will Karliczek auf vorhandene Strukturen in den Ländern zurückgreifen: „Eingebunden werden könnten zum Beispiel Lehramtsstudierende, pensionierte Lehrkräfte, Bildungsstiftungen und natürlich auch private Nachhilfeanbieter.“ Lesen Sie dazu: Bildungsministerin fordert vorgezogene Impfungen für ältere Lehrer 231901085

Corona-News vom 26. März: Exportstopp für Astrazeneca

Corona-News vom 25. März: Umfrage: Jeder Dritte für härtere Corona-Maßnahmen in Deutschland

Gut ein Drittel der Menschen in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für härtere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie

Für eine Zulassung ihres Impstoffes auch für Kinder hat Biontech/Pfizer eine Studie mit Probanden unter 12 Jahren gestartet. Lesen Sie hier: Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche?

eine Studie mit Probanden unter 12 Jahren gestartet. Wann kommt die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Eine neue Corona-Mutation bereitet Experten Sorgen: Wie die Generaldirektion des französischen Gesundheitsministeriums in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, haben französische Behörden eine Variante entdeckt, die nicht eindeutig durch PCR-Tests nachgewiesen werden könne.

bereitet Experten Sorgen: Wie die Generaldirektion des französischen Gesundheitsministeriums in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat, haben französische Behörden eine Variante entdeckt, die nicht eindeutig durch PCR-Tests nachgewiesen werden könne. Laut der "Ostsee-Zeitung" ist in der Unimedizin Rostock eine Frau nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben. Lesen Sie hier : Für diese Menschen gilt der Warnhinweis bei der Astrazeneca-Impfung

ist in der Unimedizin Rostock eine Frau nach einer Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff gestorben. : Für diese Menschen gilt der Warnhinweis bei der Astrazeneca-Impfung Nach Beobachtungen des Robert Koch-Instituts scheint sich die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der Ausbreitung des neuen Coronavirus zu ändern. Die Covid-19-Fallzahlen stiegen in allen Altersgruppen an, besonders stark jedoch bei Kindern und Jugendlichen

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/pcl/dpa/afp)