George-Floyd-Prozess: Mahnwache und Proteste in Minneapolis

Mo, 29.03.2021, 11.26 Uhr

Gebete und Proteste in Minneapolis: Am Vorabend des Prozesses gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin haben sich zahlreiche Menschen in der US-Stadt versammelt, um Gerechtigkeit im Fall des getöteten Afroamerikaners George Floyd zu fordern.