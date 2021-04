Brüssel: Polizei treibt Feiernde mit Tränengas auseinander

Fr, 02.04.2021, 10.28 Uhr

Bei schönem Wetter versammeln sich mehr als tausend meist junge Menschen in einem Park in Brüssel. Als die Polizei die Menschen auseinandertreiben will, eskaliert die Lage. Feiernde werfen mit Steinen auf die Beamten, die Polizei antwortet mit Tränengas und Wasserwerfern.