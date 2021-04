Günther Jauch hat Corona - RTL sorgte bei Show für Überraschung

Berlin. Günther Jauch ist an Covid-19 erkrankt. Aus diesem Grund muss der Moderator zum ersten Mal in 31 Jahren TV-Karriere ersetzt werden.

Jetzt also auch Günther Jauch. Der beliebteste Moderator Deutschlands hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat RTL bekannt gegeben und von einem „hochkarätigen Ausfall“ gesprochen. Der 64-Jährige reicht damit seinen ersten Krankenschein bei dem Sender ein, bei dem er 1990 mit „Stern TV“ begonnen hat. „Gute Besserung, Günther Jauch“, twitterte RTL.

Am Samstag sollte Jauch eigentlich zusammen mit Thomas Gottschalk (70) und Barbara Schöneberger (47) bei einer neuen Ausgabe der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ dabei sein.

Günther Jauch: Acht Frauen ersetzen ihn in Liveshow

An seiner Stelle schickte RTL acht Frauen ins Rennen. Kurz nach Beginn der Liveshow tanzten acht weibliche Ersatzleute ins Studio. Sie alle trugen Fotomasken mit dem Gesicht von Jauch. Im Laufe der Sendung wurden die acht Frauen nach und nach demaskiert. Unter den Masken steckten unter anderem Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow und die aus der Tanzsendung „Let’s Dance“ bekannte Tanztrainerin Motsi Mabuse.

Thomas Gottschalk ließ es sich nicht nehmen, in Abwesenheit seines langjährigen Freundes eine Spitze gegen Günther Jauch zu setzen. „Niemand weiß, wie schwer es ist, mit dem Gesicht von Günther Jauch zu leben – außer Günther Jauch“, frotzelte der TV-Entertainer, der bei der Impro-Show an der Seite der acht Ersatz-Jauchs gegen die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor und TV Schauspielerin Caroline Frier („Schwester, Schwester“) antrat.

RTL hatte im Vorfeld ein großes Geheimnis daraus gemacht, wer Günther Jauch ersetzen wird. Unvorhergesehen Ereignisse baut der Sender gerne in die Dramaturgie ein. Das passt zum Konzept der Spielshow, in der auch die Gastgeber nie wissen, wer moderieren soll und wer eingeladen ist. Am Wochenende hatte das Konzept Erfolg. 2,84 Millionen Zuschauer schalteten am Samstag um 20.15 Uhr die Sendung ein. Das entsprach einem Marktanteil von 11,2 Prozent.

Erst im März bewies der Kölner Sender, dass es für ihn kein Problem ist, kurzfristig Ersatz aus der A-Liga zu akquirieren: Nach der Krankmeldung von Dieter Bohlen (67) – Corona war es nicht, der Chef-Juror zeigte sich munter an Mallorcas Stränden – war Erzrivale Gottschalk für die letzten beiden „Deutschland sucht den Superstar“-Liveshows eingesprungen.

Jauch äußert sich zu seinem Gesundheitszustand

Nach Bekanntwerden der Covid19-Infektion von Günther Jauch hatte RTL auf Nachfrage lediglich bekanntgegeben, dass der Moderator Symptome zeige. Nun äußerte sich der Fernsehstar in der Sendung via Videoschalte selbst. „Die Sache ist ganz einfach. Ich bin - wie zweieinhalb Millionen andere Deutsche auch - an Covid-19 erkrankt und hab auf einmal gemerkt: Ich kriege Kopfschmerzen, ich hab Gliederschmerzen, mir geht es irgendwie nicht so gut. Da hab ich sogar einen Schnelltest gemacht“, sagte Jauch.

Die Karriere von Günther Jauch Die Karriere von Günther Jauch Quizshows, Sport-Events, Talkrunden – Günther Jauch zählt zu den erfahrensten Männern im deutschen Fernsehen. Nach über 40 Jahren als Journalist, Moderator und Produzent in Hörfunk und Fernsehen ist der gebürtige Münsteraner einer der bekanntesten Medienmacher Deutschlands. Seine Vita in Bildern. Foto: Paul Zinken / dpa

Die Karriere von Günther Jauch 1975 bewarb sich der am 13. Juli 1956 geborene Günther Jauch an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München – der Auftakt einer langen und erfolgreichen Medien-Karriere. Nach einigen Jahren beim Radio, wo er unter anderem an der Seite von Thomas Gottschalk moderierte, wechselte er Mitte der Achtziger Jahre vor die Kamera. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch „So ein Zoff“ gehörte zu den ersten Shows, die Günther Jauch moderierte. Die erste Sendung der Spiel- und Talkshow gab es 1986 zu sehen. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Immer wieder traf Jauch auf seinen ehemaligen Radio-Kollegen Thomas Gottschalk – hier im Jahr 1987 in Gottschalks Show „Na sowas“. Von 1987 bis 1989 gab es die Sendung „Na siehste!“, die als Nachfolger der Gottschalk-Show konzipiert war und von Jauch moderiert wurde. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch 1988 führte Jauch zum ersten Mal durch das „Aktuelle Sportstudio“ im ZDF – und traf dabei unter anderem auch Königin Silvia von Schweden. Foto: imago stock&people



Die Karriere von Günther Jauch Immer wieder Jauch und Gottschalk – hier bei der ZDF-Livesendung „Zwei im Zweiten“ im August 1989. Gottschalk ist bis heute einer der wenigen Menschen, den Jauch im Fernsehen nicht mit „Sie“ anredet. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Die Karriere von Günther Jauch 1990 ging Jauch erstmals für RTL vor die Kamera. Am 4. April 1990 startete „stern TV“ – die erste von insgesamt 891 Folgen. Jauch moderierte das Magazin über 20 Jahre – bis zum 5. Januar 2011. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Noch so ein Riesenerfolg des deutschen Fernsehens, der von Günther Jauch moderiert wird. Die RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ feierte am 3. September 1999 Premiere – und läuft seitdem ohne Unterbrechung. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Die Karriere von Günther Jauch Günther Jauch im Jahr 2000 mit seiner Lebensgefährtin Thea Sihler, die er 2006 heiratete. Ein schöner Tag mit einem langen juristischen Nachspiel: Das Paar wollte die Berichterstattung über die Hochzeit verbieten, schließlich berichtete die „Bunte“ doch. Nach langem Hin und Her vor diversen Gerichten lief die Schadenersatzklage von Jauch und seiner Frau ins Leere. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Günther Jauchs Wohnhaus (rechts) am Heiligen See in Potsdam. Jauch war in Berlin aufgewachsen und zur Schule gegangen. Sein Nachbar in der weißen Villa links: Wolfgang Joop. Foto: imago stock&people



Die Karriere von Günther Jauch Kuscheln auf der Couch: Günther Jauch im Jahr 2004 bei einem seiner zahlreichen Auftritte bei „Wetten, dass..?“ mit der Sängerin Anastacia im Arm. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Günther Jauch mit dem Bambi im November 2004 – nur eine von zahlreichen Auszeichnungen für den Moderator. Mehrfach gab es für Jauch den Bambi – genauso wie die Goldene Kamera, die Goldene Henne, den Deutschen Fernsehpreis und den Herbert-Award für den besten Sportmoderator. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Fußballexperten unter sich: Reiner Calmund, Rudi Völler und Günther Jauch bei einer Pressekonferenz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Jauch, der schon zu Beginn seiner Karriere beim Hörfunk Sportmoderator war, berichtete immer wieder von Sport-Events. Legendär war seine Moderation beim „Torfall von Madrid“, als vor dem Fußball-Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Real Madrid ein Tor einknickte und den Spielbeginn damit über eine Stunde verzögerte. Jauch und Marcel Reif überbrückten die Zeit mit einer improvisierten Moderation – und bekamen dafür am Ende den Bayerischen Filmpreis. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Am 11. September 2011 empfing Günter Jauch erstmals (hochkarätige) Talk-Gäste in einer nach ihm benannten ARD-Talkshow. Die Sendung lief bis Ende 2015 und hatte regelmäßig um die fünf Millionen Zuschauer. Foto: imago stock&people / imago/eventfoto54

Die Karriere von Günther Jauch Günther Jauch im Mai 2014 beim „Rosenball“ zugunsten der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe in Berlin. Jauch engagiert sich schon immer für gute Zwecke, nach eigenen Angaben spendete er über die Jahre alle seine Werbeeinnahmen. Das Magazin „Frau im Spiegel“ berichtete, Jauch habe allein seit dem Jahr 2000 rund 75 Millionen Euro dem guten Zweck zukommen lassen. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon



Die Karriere von Günther Jauch Ans Aufhören denkt Günther Jauch noch nicht. „Beim Fernsehen sollte man zwar immer genügend Rückgrat haben, aber die wahren Knochenjobs, wo sie mit 60 an die Rente denken, sind nun wirklich andere“, sagte er kurz vor seinem 60. Geburtstag im Juli 2016 der „Bild“-Zeitung. Foto: imago stock&people

Die Karriere von Günther Jauch Wer hätte es gedacht? Seit 19. März 2018 hat Aldi sein Wein-Sortiment um einen Rot- und einen Weißwein des TV-Moderators erweitert – für jeweils 5,99 Euro. „Meine Weinkreationen bei Aldi – ein schönes Projekt, mit dem wir hoffentlich viele Menschen begeistern werden. Die Cuvées erlauben uns, beste Qualitäten aus unterschiedlichen Rebsorten der deutschen Anbaugebiete zu verwenden. Gemeinsam mit meinem Kellermeister Andreas Barth haben wir zwei exklusive Weine für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis entwickelt“, erklärt Jauch die Weine, die nach seinen Qualitätsansprüchen produziert werden. „Unser Anspruch war es, sanfte Weine mit einem niedrigen Alkoholgehalt zu kreieren, die trotz der Leichtigkeit eine intensive Frucht aufweisen und harmonisch schmecken.“ Foto: ALDI

Der erste Test sei allerdings negativ ausgefallen, erzählte der Potsdamer. „Alles in Ordnung. Und am nächsten Tag dann aber noch schlechter. Und dann hab ich einen PCR-Test gemacht. Und dann hat es sich eben herausgestellt, dass ich infiziert bin.“ Jetzt werde er einfach 14 Tage Quarantäne einhalten. „Und wenn das alles gut läuft, läuft die am nächsten Freitag ab. Und dann wäre ich am nächsten Samstag - wenn ich dann natürlich einen ordentlichen Test gemacht habe, der dann negativ ist - dann wieder dabei.“

Noch nie in seiner TV-Karriere hatte Günther Jauch aus gesundheitlichen Gründen aussetzen müssen. Foto: imago stock & people / imago/Stefan Zeitz

Während sich Jauch also optimistisch präsentierte, entfuhr es Moderatorin Barbara Schöneberger, dass der Quizmaster etwas mitgenommen aussehe.

Corona-Impfung: Günther Jauch an „Ärmel hoch“-Kampagne beteiligt

Die Infektion korreliert mit einem weiteren Engagement des „Wer wird Millionär“-Moderators: Jauch ist „Impfluencer“. In Anlehnung an die Influencer, also die tonangebenden Menschen in sozialen Medien, werden so Prominente genannt, die sich für eine Corona-Impfung stark machen. Bei der „Ärmel hoch“-Kampagne der Bundesregierung nennen Unbekannte und Prominente ihre Gründe, warum sie bereit für die Corona-Impfung sind – auch Günther Jauch sollte dabei sein.

Als unter 65-Jähriger wäre er in der fünften von sechs Priorisierungsstufen gewesen. Nun kommt eine Impfung für ihn vorerst nicht infrage. Da Virologinnen und Virologen davon ausgehen, dass eine überstandene Infektion einen gewissen Schutz vor einer neuen Ansteckung bietet, empfiehlt das Robert Koch-Institut, sich dann erst sechs Monate nach Genesung impfen zu lassen. So soll eine Überreaktion vermieden werden. Für Jauch bedeutet dies, dass er sich frühestens im November impfen lassen kann.

Jauch stellte klar, dass er noch nicht geimpft sei. „Manche Leute sehen mich dann mit einem Pflaster und sagen: „Ach, der ist geimpft und dann hat er Corona bekommen.“ Nein. Weil es bei mir vom Alter noch nicht ganz reicht (...), wird es so sein: Ich werde erst geimpft, wenn ich dran bin. Ich weiß noch nicht, wann es ist.“

Jauch will sich nun nach Corona-Infektion impfen lasen

Jauch betonte: „Ich lasse mich auf jeden Fall impfen. Und egal auch mit welchem Impfstoff. Das Risiko, zu erkranken, ist für meine Begriffe viel bedeutender als das Risiko, dass es da irgendwelche Nebenwirkungen beim Impfen gibt. Ich lass da entsprechende Zeit vergehen, bis bei mir alles fertig ist, aber ich impfe mich und möchte einfach dafür werben, dass das so viele wie möglich auch tun.“

Eine weitere Prominente der Kampagne ist Uschi Glas (77). Die Schauspielerin sagt: „Meinen Enkel habe ich seit über einem Jahr nicht im Arm gehabt. Deshalb lass ich mich impfen. Mit einem kleinen Piks holen wir uns unser Leben zurück.“ Auch Reality-TV-Star Carmen Geiss (55) ist dabei. Sie ist in der privilegierten Situation, einen Wohnsitz in Monaco zu haben und wurde dort schon vor Wochen geimpft. In dem Zwergstaat hat bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung zumindest eine Erstimpfung erhalten. Die Millionärsgattin betonte nach heftiger Kritik: „Hier wurden wir auch nicht bevorzugt.“