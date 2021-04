Rettungskräfte in Kolumbien bergen elf Leichen aus illegaler Goldmine

Mo, 19.04.2021, 08.06 Uhr

Nach 23 Tagen haben Rettungskräfte im Nordwesten Kolumbiens am Wochenende elf Leichen aus einer illegalen Goldmine geborgen. Die Bergarbeiter waren am 26. März nach einem Wassereinbruch in der El-Bosque-Mine in Neira im Verwaltungsbezirk Caldas eingeschlossen worden.