Colbitz: Baum kracht auf fahrendes Auto - drei Verletzte

Colbitz. Ein morscher Baum stürzte auf einen Opel. Äste bohrten sich in den Innenraum. Alle drei Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Auf der Heidestraße zwischen Haldensleben und Colbitz im Landkreis Börde ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Opel fuhr in Richtung B189 als bei voller Fahrt ein morscher Baum auf das Auto stürzte.

Der Opelfahrer konnte den Aufprall nicht verhindern. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt. Äste bohrten sich in den Innenraum des Pkw. Matthias Lüttkemüller von der Polizei Haldensleben: „Der Fahrer und die Beifahrerin wurden dabei schwer und das mitfahrende Kind leicht verletzt.“ Alle drei Unfallopfer wurden in ein Krankenhaus geliefert. Am Unfallauto entstand Totalschaden.

Baum-Unfall im Januar

Bereits Ende Januar krachte ein Baum auf die Verbindungsstraße zwischen der B71 und B189. Der Autofahrer fuhr mit seinem Auto frontal gegen den Baum.