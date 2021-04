"Kein Anzeichen" für Corona-Ansteckung bei Test-Konzert in Spanien

Mi, 28.04.2021, 02.02 Uhr

Ein Test-Konzert in Spanien unter strengen Corona-Auflagen hat ermutigende Ergebnisse für die Wiederöffnung von Kultureinrichtungen erbracht. Es gebe "kein Anzeichen", dass sich einer der 5000 Teilnehmer des Konzerts Ende März in Barcelona bei diesem Anlass mit dem Coronavirus angesteckt habe, sagte der an dem Experiment beteiligte Arzt Josep Maria Llibre bei einer Pressekonferenz.