Er spürte bin Laden auf: Arzt in Pakistan seit Jahren in Haft

Fr, 30.04.2021, 15.49 Uhr

In den Vereinigten Staaten gilt er als Held, in seiner Heimat Pakistan als Verräter: der Arzt Shakeel Afridi, welcher der CIA half, Osama bin Laden aufzuspüren. Zehn Jahre nach der Tötung des Al-Kaida-Chefs sitzt Afridi immer noch in Isolationshaft.