Impfausweis: Neuer Impfpass kommt - wie bekomme ich ihn?

Die Corona-Impfungen sollen für eine annähernde Rückkehr in ein normales Leben sorgen

In Deutschland wurden bereits zahlreiche Lockerungen für Geimpfte beschlossen, auch das Reisen soll für sie deutlich einfacher werden

Dabei helfen soll ein digitaler Impfpass - das müssen Sie über den neuen Impfnachweis wissen

Seit dem 9. Mai gelten bundesweit Lockerungen der Pandemie-Regeln für vollständig gegen Covid-19 Geimpfte und Corona-Genesene. Sie können nun wieder uneingeschränkt andere Menschen treffen und müssen auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen nicht mehr beachten. Bald soll für diese Gruppen auch das Reisen wieder deutlich erleichtert werden - zumindest innerhalb Europas.

Im Mai soll nämlich nicht nur die Test- und Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Risikogebieten und Hochinzidenz-Gebieten für die Immunisierten entfallen, sondern auch das Reisen an sich ohne aufwändige Tests möglich sein. Dafür sollen europaweit digitale Impfnachweise eingeführt werden. In Thüringen und Brandenburg laufen dazu bereits erste Pilotprojekte, bis zur deutschlandweiten Einführung dauert es laut Bundesgesundheitsministerium nicht mehr lang.

Spätestens vor den Sommerferien soll der Impfpass digital verfügbar sein. Alles, was man zu der Bescheinigung über die Corona-Impfung und die neuen Nachweis-Apps wissen muss, erklärt dieser Überblick.

Was steckt hinter dem digitalen Corona-Impfausweis?

Schon im Januar hatte der Europäische Rat beschlossen, einen standardisierten Nachweis für die Corona-Impfung zu entwickeln. Die Umsetzung in den einzelnen EU-Staaten dauert seither an – in Deutschland könnte er noch im Mai eingeführt werden.

Der neue digitale Impfnachweis soll neben dem gelben Impfpass aus Papier eine weitere Möglichkeit bieten, um Impfungen zu dokumentieren. So sollen Geimpfte Informationen in Zukunft unkompliziert auf ihren Smartphones speichern können.

Der deutsche Impfpass soll auch mit dem Covid-19-Zertifikat kompatibel sein, an dem im Moment auf EU-Ebene gearbeitet wird.

Digitaler Impfnachweis: Wann soll er eingeführt werden?

Der europaweit gültige Impfnachweis soll laut Bundesgesundheitsministerium gegen Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen. Zuletzt erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aber bei einer Pressekonferenz, dass er mit einer Einführung schon in der übernächsten Woche - also Ende Mai - rechne. An einem Nachweis für Corona-Genesene wird derzeit ebenfalls gearbeitet.

Wie funktioniert der digitale Nachweis für die Corona-Impfung?

Der Ausweis soll laut Gesundheitsministerium beim Arzt oder in den Impfzentren erstellt werden. Das System arbeitet mit einem Barcode für die Impfung: Dieser wird erstellt, wenn die Impfdaten der Person eingegeben werden und soll dann direkt mit der Impfnachweis-App abgescannt werden können.

Auch Papierausdrucke soll es weiter geben, sodass man den Code im Nachhinein auch noch zu Hause abscannen kann.

Als geimpft gelten im Zusammenhang mit Reisen Personen, deren zweite Impfung vor mindestens zwei Wochen durchgeführt wurde und bei denen somit ein Immunschutz besteht. Bei Corona-Genesenen muss die Infektion mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegen.

Wie kann ich den Impfnachweis auf mein Smartphone laden?

Über die Apps, die kostenfrei zum Download bereitgestellt werden sollen, wird der Nachweis über die Impfung nach dem Einscannen lokal auf dem eigenen Smartphone gespeichert. Der Barcode, der auch "Impfbescheinigungstoken" genannt wird, ist dabei nur einmal lesbar. Die Bescheinigung ist nach dem Abspeichern an das jeweilige digitale Endgerät gebunden.

Nach aktuellen Informationen sollen die Nachweise in den App-Stores von Google und Apple bereitgestellt werden. Eine Bereitstellung für den Store von Huawei werde noch geprüft. Die neuen Apps soll in die Corona-Warn-App der Bundesregierung integriert, das heißt darüber abrufbar, werden.

Wo werden die persönlichen Daten zur Impfung gespeichert?

Die digitalen Impfdokumente werden zeitlich begrenzt für die Erstellung in einem Impfprotokollierungssystem gespeichert und anschließend gelöscht. Eine langfristige Speicherung der Daten ist nur dezentral auf den Smartphones der Nutzer selbst vorgesehen.

Wie kann per App überprüft werden, dass jemand wirklich gegen das Coronavirus geimpft ist?

Der Impfnachweis per App enthält vor allem die Information, ob die Impfung derzeit gültig ist. Gegebenenfalls ist auch die Chargennummer und der Name des Geimpften sowie sein Geburtsdatum vermerkt.

Will man in Zukunft verreisen, wird man dem jeweiligen Dienstleister aber diese Auflistung nicht zeigen müssen: Passend zur Nachweis-App soll es eine Prüf-App geben. Damit kann der Impfstatus per Barcode-Scan – ähnlich wie bei Flug- oder Bahntickets – gecheckt werden. Alternativ soll ein Nachweis mit dem analogen Impfpass übrigens möglich bleiben.

Wie soll ein Missbrauch des digitalen Impfnachweises verhindert werden?

Durch die Absicherung über verschlüsselte Barcodes und die Bindung an ein einziges Smartphone soll die Vervielfältigung der Impfnachweise verhindert werden. Zudem dürfen die Bescheinigungen nur von „autorisierten Personen“ in Impfzentren, Arztpraxen und Krankenhäusern ausgestellt werden, so das BMG.

Um vollständig sicher zu gehen, können Dienstleister übrigens – wie bei anderen Nachweisen auch – zusätzlich das Vorlegen eine Personalausweises oder Reisepasses verlangen.

Wer entwickelt für Deutschland den europaweit gültigen Impfnachweis?

Das Bundesgesundheitsministerium hat mehrere Firmen mit der Erstellung der Nachweis-Apps beauftragt. Federführend betreut das Projekt die IT-Größe IBM, unterstützt von den Unternehmen Ubirch, govdigital und Bechtle.

