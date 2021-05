Ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands ist mindestens einmal geimpft

Di, 11.05.2021, 19.04 Uhr

Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland ist zumindest einmal gegen das Coronavirus geimpft. Für die vollständigen Impfungen gibt das Robert-Koch-Institut eine Quote von 9,6 Prozent an.