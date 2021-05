Neuer Rekord: 1,35 Millionen Impfungen an einem Tag

Fr, 14.05.2021, 13.49 Uhr

Am Mittwoch sind in Deutschland 1,35 Millionen Impfdosen verabreicht worden - das sind mehr als an jedem anderen Tag zuvor.