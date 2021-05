Nach den Schüssen in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Polizei auch das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt.

Kriminalität Zwei Tote nach Schüssen in Dänischenhagen

In Dänischenhagen bei Kiel sind in einer Doppelhaushälfte am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine männliche und eine weibliche Person. Die Polizei wurde wegen der Schüsse alarmiert.

Nach Angaben der Polizei seien diverse Hülsen am Tatort gefunden worden. Zu den Hintergründen der Tat ist den Angaben zufolge noch nichts bekannt. Hinweise auf einen Amoklauf gibt es laut Polizei aber nicht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auch im Kieler Brauereiviertel kam es im Zusammenhang mit dem Einsatz in Dänischenhagen zu einem großen Polizeieinsatz. Das Viertel wurde abgeriegelt. Demnach wurde dort das Fahrzeug, dass möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen, wie eine Sprecherin des Landespolizeiamtes sagte. Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet sei.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-661295/3